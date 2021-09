CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – "Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, non penso affatto che sia una misura di sviluppo. Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione, ma creando attorno a loro le condizioni per uscirne". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. (ITALPRESS). sat/red 05-Set-21 14:01