Meloni “Il green pass da solo non risolverà nulla”

ROMA (ITALPRESS) – "Si parla unicamente di green pass e dalla sua estensione per distogliere l'attenzione da tutto quello che il governo non sta facendo in vista della riapertura, sul mancato potenziamento dei mezzi di trasporto, sulla mancata messa in sicurezza delle scuole, sulla mancata attenzione alle cure domiciliare, sulle tante e troppe cose che fino ad ora non sono state fatte. Il green pass da solo non risolverà assolutamente nulla". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un'iniziativa a Latina. (ITALPRESS). ror/sat/red 06-Set-21 19:01