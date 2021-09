L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 20 al 26 settembre 2021

Ariete ♈

Periodo delicato, perché mercurio è in opposizione, Marte lo è diventato da poco… sta per arrivare pure il sole contro, quindi il mio consiglio è di stare calmi e attenti, potreste essere più nervosi e poco diplomatici del solito, che già non è il vostro forte! I nati alla fine della prima decade, hanno il favore di Saturno , stanno costruendo qualcosa di serio e duraturo, i nati più verso la fine della seconda decade hanno Plutone che può essere un transito molto complesso, e pesante, ma godono della protezione di Giove, quindi dovrebbe essere un buon momento per loro.

Toro ♉

I tori che amano la tranquillità e la routine, fino alla noia… devono convivere, specialmente i nati nel pieno del segno, con urano che è il pianeta delle rivoluzioni! Figurarsi, quanto siete nervosi, purtroppo. Prendete tempo, i nati nella terza decade sono appoggiati da Plutone, forse stanno facendo dei grandi cambiamenti interiori, il sole vi aiuterà con l’energia , transitando in vergine, segno vostro affine, ma Venere in scorpione non vi soddisfa nel campo sentimentale. Portate pazienza, voi sapete aspettare.

Gemelli ♊

Siete super favoriti… quasi tutto il cielo, quello planetario, è con voi. Purtroppo i pianeti lenti sono retrogradi, ma sono tutti o quasi a voi positivi. Sicuramente nuovi incontri, sia di cuore che di lavoro, progetti e iniziative, tutto è ben accetto… solo la luna piena in pesci, ad alcuni della fine del segno, potrà creare confusione, ma assolutamente momentanea e passeggera…

Cancro ♋

Cari lettori cancerini, Venere in scorpione è la nostra sola alleata, ma non è poco! Ci darà un aiuto nei sentimenti e anche nel tono fisico, ricordo qui che Venere protegge anche la salute. Siamo protetti da una parte, ma Marte, mercurio, Plutone da molto tempo, tutti creano nervosismo e contrattempi. Rifugiatevi tra le braccia del vostro amore e per chi è single, nel vostro mondo fantastico interiore, sempre disponibile nei momenti difficili.

Leone ♌

Il momento è di grande importanza, non facile, Saturno e Giove sono in opposizione, vi costringono a rivedere molto della vostra vita, potete contare solo su voi stessi. Anche urano, solo ai nati nel mezzo del segno, la seconda decade, crea intoppi e nervosismo. Solo Marte vi sostiene, ma cercate di aspettare, non decidete nulla, piuttosto navigate a vista.

Vergine ♍

I transiti del cielo sono molto buoni, idee, energia, il sole transitando nel segno, enfatizza e dona energia, Venere in scorpione è propizia, avete mano libera, in amore e nel lavoro. Urano spinge al cambiamento i nati nella terza decade. Dovrebbe essere tutto facilitato, per voi così esigenti in tutto.

Bilancia ♎️

Il periodo è ottimo. Tutto è favorevole, anche se ripeto per tutti i segni, i pianeti lenti sono retrogradi, e questo è un blocco per tutti, indistintamente. Ma voi avete Marte e mercurio, idee , energia, iniziative tutto per combattere la pigrizia…un po’ decadente, che caratterizza il segno. Non avete che da scegliere, Saturno e Giove è da mesi che vi offrono aiuto e protezione. Non perdete tempo, potrebbero perdersi ottime occasioni.

Scorpione 🦂♏

Rilassatevi un po’ grazie a Venere che sta transitando nel segno. Bei momenti da vivere in coppia, no anche solo in solitaria serenità , che voi amate. Il sole nella vergine vi aiuterà con l’energia e presto mercurio vi darà nuovo impulso. Da molti mesi Giove e Saturno vi osteggiano pesantemente, vi hanno fatto non pochi danni… ma nessuno come voi, sa rinascere dalle proprie ceneri. Siete tra i migliori lottatori dello zodiaco, quindi sappiate che presto Giove sarà in pesci e grandi cambiamenti positivi sono in arrivo.

Sagittario ♐

Solo i nati nella terza decade sono un po’ confusi, il sole e Nettuno possono creare un po’ di disorientamento. Gli altri godono di un periodo tranquillo, anche se il sagittario non lo è mai, sempre in giro ,o con il corpo o con la mente…poi Giove e Saturno vi aiutano e magari avete deciso di fare un nuovo viaggio, tanto per cambiare!

Capricorno ♑

Il sole in vergine vi aiuterà, avrete energia e serenità, grazie a Venere nello scorpione avrete anche dei bei momenti passati insieme al partner . I nati nella terza decade hanno Plutone che può essere difficile da digerire, ma è un influsso lentissimo che vi ritroverete nel lungo periodo. Non rispondete alle tensioni che può causare Marte di transito in Bilancia, e anche ai disguidi di mercurio, che presto sarà in scorpione e vi aiuterà.

Acquario ♒

Tutto crea un momento particolare per voi. Grandi cambiamenti, sembrava che tutto sia possibile, quando poi si è bloccato! Giove e Saturno sono fermi. Marte e mercurio vi danno idee e opportunità…. che a voi così imprevedibili, è la ciliegina sulla torta. State rielaborando la vostra vita, potete contare sulla luna ,ascoltate il vostro sesto senso, la luna , è appena transitata… dovreste avere avuto qualche novità.

Pesci ♓️

Dovrebbe essere un inizio d’autunno veramente magico. L’amore, che è poi l’unica cosa che vi interessa…gode della protezione di Venere nello scorpione, i momenti magici non dovrebbero mancare. State per ricevere il passaggio di Giove, che vi aprirà nuove strade, insomma un periodo in crescendo, ottimo per quasi tutti. Solo i nati nella terza decade potrebbero essere confusi da Nettuno, ma potrebbe anche essere una opportunità di evoluzione.