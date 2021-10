L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 11 ottobre al 17 ottobre 2021

Ariete ♈

Un netto miglioramento per voi, che ultimamente siete stati sotto tensione… Venere sta transitando nel sagittario e darà a tutti un buon influsso. Sarete più sereni, rilassati e ben disposti. Alcuni, per adesso la prima decade, possono anche fare incontri piacevoli. Bisogna sempre tenere presente che sole, Marte e mercurio, in opposizione, vi creeranno ostacoli e tensione, stiano particolarmente calmi i nati a metà del segno. Riflettere prima di agire.

Toro ♉

La buona notizia è che Venere, vostro astro guida, non è più in opposizione nello scorpione. Sarete più disposti e propensi a godervi la vita, cosa in cui siete maestri, buon cibo e buona compagnia… Giove e Saturno, però, essendo in quadratura, vi impongono un riesame, non tutto è scontato. La terza decade, protetta da Plutone, può contare su misteriose protezioni.

Gemelli ♊

Sempre molto favoriti, le occasioni e le iniziative sicuramente non mancheranno, ma adesso Venere è entrata in sagittario, quindi non collabora con gli altri pianeti a voi favorevoli… purtroppo… ma Venere è un transito rapido, siete comunque appoggiati da Giove e Saturno dall’acquario… che creano grandi opportunità, sostenuti anche e molto dagli altri pianeti in Bilancia. Venere non può fare molto contro tutto il resto a vostro favore. Forse, solo piccole controversie in amore….

Cancro ♋

È una settimana non particolarmente esaltante… in generale, a meno di pianeti personali nei Gemelli, vostro vicino. Tre pianeti che non collaborano in Bilancia, voi così sensibili su tutto, possono creare più di un malinteso. Siate pazienti e cercate di collaborare, bisogna muoversi dopo aver studiato una strategia. Poi, diciamo la verità, spesso vediamo le cose in chiave troppo lunare… dobbiamo procedere con i piedi per terra.

Leone ♌

Questa settimana godrete dell’alleanza di Venere in pieno transito a voi molto favorevole, in sagittario… settimana in grande ripresa, sostenuti anche da grande entusiasmo ed energia grazie a Marte, sole e mercurio in Bilancia. Nuovi aiuti da persone, nuove idee e opportunità. Ma non pensate che la guerra sia finita. È una bella tregua, godetevi dei bei momenti, ma Giove e Saturno sono sempre in Acquario…. vi prego di non abbassare la guardia.

Vergine ♍

Settimana di routine, cercate di fare le cose con calma e metodo, che così siete vincenti. Non c’è nel cielo molto da segnalare per voi, a parte il transito di Venere in sagittario, che vi può creare più di un contrattempo, ma più per piccoli malesseri e confusione sentimentale che non grandi problemi. Aspettate pazientemente, tra poco tutto migliorerà e di molto. Grandi e buone novità in arrivo. La terza decade sta vivendo grandi cambiamenti, magari nel profondo di loro stessi.

Bilancia

Tutto a favore, che dire di più? Solo un lontanissimo Plutone, cerca di farvi venire qualche idea strana… ma è veramente un tentativo che fa’ con scarsi risultati. Dovreste avere mille progetti per le mani, l’imbarazzo della scelta, anche in campo sentimentale, dove toccate, fate centro. Gettate le basi per futuri lavori, accettate tutti gli inviti che vi faranno, perché riuscirete a piantare moltissimi semi, che vi ritroverete germogliati in futuro.

Scorpione

Venere è uscita dal vostro segno, ma è ancora vicina, magari a molti di voi sta ancora regalando bei momenti. Ma siamo in una settimana di attesa direi piuttosto… molti hanno vissuto belle giornate, ricche di passione grazie a Venere che è stata troppo rapida nel transito. Adesso studiate bene le vostre mosse. Molti di voi stanno facendo un riesame della loro vita, costretti da un severo Saturno… tra poco sarete anche supportati da nuove forze. Coraggio e determinazione sono le parole chiave.

Sagittario ♐

Benissimo, grazie oramai state navigando con le vele spiegate, in grandi mari sconosciuti. Adesso ci sono anche grandi possibilità di incontrare un grande amore. Potreste osare quasi tutto, il sogno di un bel viaggio, dove incontrare anche l’amore è veramente possibile. Il cielo è tutto propizio, salvo piccoli casi specifici, Nettuno è sempre in pesci, ma può veramente poco contro di voi. Qualcuno nato all’inizio della terza decade potrebbe strafare… solo loro…. gli altri godono del favore di tutti i pianeti.

Capricorno ♑

Settimana di calma apparente…. voi avete forse l’autocontrollo migliore dello zodiaco ma con i pianeti dello scatto e del nervosismo contro, dovrete fare una bella lotta! Aspettate che tra poco verrà Venere che sicuramente allenterà la tensione, anzi, se abbasserete le difese,emozionali, potreste avere anche qualche bella occasione da vivere. Aspettate pazientemente che presto ci sarà un momento di grande successo, per il momento pazientate.

Acquario ♒

Siete in grande ripresa anche voi, grazie al transito di Venere in sagittario che farà ottimi aspetti con Giove e con Saturno, dando forma e corpo a incontri belli , gratificanti e magari molti di voi stanno per arrivare al grande passo di un rapporto ufficiale, addirittura un matrimonio, che per voi è qualcosa di surreale…. abituati a fare quello che vi pare… ma non sempre è bene l’avventura continua… a un certo punto da qualche parte bisogna mettere le radici.

Pesci

Non proprio bellissimo questo cielo settimanale, con una Venere in quadratura dal sagittario… che poi va a scombinare proprio quello che più vi sta a cuore:i sentimenti. Qualcuno cerca di reagire ma è molto meglio aspettare momenti più favorevoli. Tra poco molti pianeti entreranno nello scorpione e sarà tutto più facile per voi. Non drammatizzate, bisogna saper aspettare. Si stanno preparando grandi cose per voi, i nati all’inizio della terza decade, non facciano caso all’umore…