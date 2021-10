L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 18 al 24 ottobre 2021

Ariete ♈

I nati nella prima decade sono coinvolti dal passaggio della luna, novità quindi e buona intuizione…. anche per gli altri ma rispettando la gradualità del transito, Venere è positiva, quindi serenità e incontri piacevoli, quelli toccati anche da Giove, cioè l’inizio della seconda decade, giorno più giorno meno…. grandi cose, ma con Mercurio opposto state attenti agli accordi, siate pignoli nei dettagli! La terza decade è la più nervosa… ma presto tutto migliorerà.

Toro ♉

Settimana abbastanza tranquilla, tutto sommato, i pianeti per il momento non vi coinvolgono più di tanto, sono tutti in giro… la luna vi stimolerà nel mezzo della settimana magari regalandovi qualche sorpresa, un incontro, un ritorno…. ma i nati nella prima decade sono sempre occupati da Saturno e quindi sono molto seri e quelli della terza decade sono alle prese con Giove che non aiuta affatto negli affari. Riflettete molto prima di agire.

Gemelli ♊

Ancora navigazione con il vento a favore, i progetti vanno avanti e tutto dovrebbe arrivare a buon fine. Solo Venere in sagittario può creare dissapori o incomprensioni con il partner…. o anche piccoli malesseri o nervosismo. Tutto il resto è molto favorito e sicuramente siete nel pieno di soddisfazioni e riconoscimenti soprattutto professionali, ma anche progetti sentimentali, tipo matrimonio, sono molto possibili.

Cancro ♋

Settimana da sprofondare nella più agguerrita pigrizia… dote di cui siamo generosamente dotati…. tutto è o neutro o di intralcio, a parte un effimero passaggio lunare nel Toro… il resto del mondo planetario proprio non vuole darci una mano…. e noi, che in fondo siamo più tosti di quanto non si creda…. alla fine ritorneremo in auge, più battaglieri di prima, divano permettendo!

Leone ♌

Settimana di grandi battaglie, e sono sicuro che la maggioranza di voi ne uscirà vittorioso. Avete imparato a vivere anche con i problemi e giorni di grandi lotte, ma qui si può vedere la vostra grandezza. Siete generosi, è una vostra qualità, e con gli altri pianeti a forte favore, sicuramente avete vinto parecchi incontri e vi siete allenati a lottare e quindi organizzatevi per vincere.

Vergine ♍

La vergini sono in attesa . A parte le nate nel mezzo del segno, che possono risentire di urano che spinge a un cambiamento ,da voi mai desiderato….e da una Venere che rende nervosi e litigiosi, soprattutto con il partner, ma anche con l’ambiente sociale, rendendovi poco inclini all’armistizio, ma piuttosto chiusi in voi stessi, ma vi ricordo che siete il segno più esigente in fatto di componenti sociali! Più diplomazia.

Bilancia ♎️

Godetevi questa settimana ancora così ricca e generosa con voi. Poi, ciliegina sulla torta, avete anche la giusta energia e la mente ancora più lucida, grazie a mercurio che finalmente diventa diretto. Ancora meglio, anche le matasse più intricate dovrebbero dipanarsi….e veramente molto bello sarà tutto questo periodo della vostra vita. Sappiate gettare molti semi! Il terreno è assolutamente fertile.

Scorpione ♏

State studiando una strategia…. la vostra mente è sempre all’erta! Tra poco il sole vi darà nuovi stimoli e soprattutto nuova energia. È una settimana di attesa, i pianeti sono intorno ma non vi coinvolgono troppo, a parte chi è già alle prese con Giove e Saturno dall’acquario, ma è già da molto che avete imparato a lottare contro alcuni ostacoli. Alcuni di voi, specialmente per la terza decade, situazioni multiple e complesse. Fate attenzione.

Sagittario ♐

Se non bastasse un cielo sereno come pochi, con Venere in pieno transito , tutti dovrebbero essere ben disposti nei vostri confronti. Qualunque idea o progetto che avete in mente, andrà in porto. Magari una bella vacanza in un paese esotico, potrebbe essere un buon momento. Il sostegno lo avrete da tutti, quindi fate progetti, siate instancabili, come in genere siete e osate molto.

Capricorno ♑

Ancora un po’ di pazienza ci vuole, questo non è il momento di prendere decisioni. Avete molti disguidi, causa i troppi pianeti in Bilancia che non permettono di migliorare la situazione. Voi che siete così perfezionisti, non vi accontentate facilmente ma sapete anche lavorare sui tempi lunghi. Ecco adesso dovete solo fare i progetti e studiare i preventivi. In seguito passerete all’azione e al solito, sarete i primi classificati!

Acquario ♒

Acquario perfettamente divisi in due: quelli con Giove, tra fine seconda decade e inizio terza, sono sul palcoscenico della vita e stanno recitando uno dei loro pezzi migliori. E ricordano facilmente pure le battute! Siete fortunati e anche con le idee chiare. Godetevi questa rappresentazione…. i nati nella prima decade sono un po’ appesantiti dalle responsabilità che impone loro Saturno. Per fortuna i pianeti in Bilancia vi aiutano a scegliere per il meglio.

Pesci ♓️

Restate sott’acqua per il momento… anche per voi è una settimana di routine, ed è meglio essere più osservatori che protagonisti. Venere crea più di un malinteso, e i sentimenti per voi, sono più importanti del conto in banca. Ma tenete conto anche di quello…. Venere potrebbe essere fonte di spese senza senso, magari solo per reagire alla tristezza, meglio tenersi con i piedi per terra.