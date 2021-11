Le competenze digitali a scuola, approfondimento a Digitale Italia

Capogna: con il progetto Re-educo promuoviamo la cultura digitale tra gli studenti

Ospiti:

Stefania Capogna: Direttore Scientifico Progetto Re-Educo

Vittorio Zenardi: Responsabile Comunicazione Progetto Re-Educo

In che modo la scuola può contribuire a diffondere la cultura digitale? A Digitale Italia puntata dedicata alle competenze digitali e alla formazione degli studenti, con focus sul progetto Re-Educo promosso dalla Commissione Europea, che mira alla produzione, sperimentazione e condivisione di nuovi approcci e metodi di formazione nel campo della cultura digitale. Ospiti del format web di Aidr, partner del progetto europeo, Stefania Capogna: Direttore Scientifico Progetto Re-Educo e Responsabile Osservatorio Educazione Digitale Aidr, e Vittorio Zenardi: Responsabile Comunicazione Progetto Re-Educo e Componente del Direttivo Aidr. “Il progetto Re- Educo, che ha coinvolto oltre seicento studenti ne nostro Paese – ha sottolineato nel suo intervento Stefania Capogna- ha avuto un duplice obiettivo: contribuire a colmare il gap tra l’Italia e il resto dell’Europa nell’ambito delle competenze digitali, fornendo al contempo agli studenti e ai docenti, un nuovo approccio alla formazione, in cui al centro non ci sono solo e semplicemente le nozioni da intraprendere, ma la diffusione della cultura digitale stessa”. “Questo nuovo approccio – ha proseguito nel suo intervento Vittorio Zenardi- ha consentito ai ragazzi di discutere in aula di questioni di stringente attualità: dal contrasto alle fake news, alla gestione dei social network. Il digitale attraversa ogni aspetto della vita quotidiana, saper usare la tecnologia significa non soltanto avere padronanza degli strumenti, ma essere consapevoli dei rischi e delle opportunità degli strumenti stessi.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/competenze-digitali-a-scuola-il-progetto-re-educo-video/

Ascolta la puntata qui https://www.aidr.it/competenze-digitali-a-scuola-il-progetto-re-educo-podcast/