L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 22 al 28 novembre 2021

Ariete ♈

Settimana di riflessione, non ci sono grandi spinte ad agire, le forze planetarie sono in aspetto neutro quelle dell’energia e dell’iniziativa e quindi non avete quel supporto. Meglio pensare… i grandi benefici,Giove e Saturno vi appoggiano, quindi non dovrebbero esserci troppi ostacoli, specialmente nel lavoro e nei progetti a lungo termine, i pianeti lenti riguardano trasformazioni profonde, che durano nel tempo… specialmente il modo di vedere le cose…si matura e si cerca lo stabile e il duraturo… ma Venere in Capricorno, non è amica, quindi attenti alle incomprensioni con il partner…

Toro ♉

I pianeti stanno transitando nello scorpione, quindi non sono a vostro favore, inutile indorare la pillola… non date retta a le persone fastidiose, che non mancano mai, cercate, cosa che vi riesce benissimo, di restare confinati nel vostro ambito, così non potranno interferire. Specialmente i nati nella terza decade sono esposti a discussioni e incomprensioni, non fate caso più di tanto, forse, secondo me è proprio la sfera intima e privata, quella che dovete privilegiare, occupatevi solo di quella, che dovrebbe regalarvi dei bellissimi momenti. Luna compresa… quindi emozioni inattese!

Gemelli ♊

Si è acceso un faro su di voi, come al cinema, così avrete cominciato la settimana, ma poi siete tornati alla routine quotidiana. I progetti vanno avanti, i pianeti in Acquario vi sostengono molto, sono anche diretti, quindi avete delle vere spinte ad agire e con molto successo personale, si direbbe che finalmente siete cresciuti e il mondo se n’è accorto! Voi siete il segno tra i più intelligenti dello zodiaco, ma anche quello più incostante e rapido, ma nella vita ci vuole anche la perseveranza, e quindi ne dovete essere provvisti per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cancro ♋

Cari confratelli…. del mio segno… dovremmo essere stranamente attivi… grazie a tutti quei pianeti così stimolanti dallo scorpione… che ci suggeriscono di uscire dal nostro guscio di granchio… quindi accettare tutti gli inviti che riceviamo, buttiamoci nella mischia, potrebbe valerne la pena. Secondo la tradizione astrologica, con Venere in Capricorno, è più facile l’avventura di una fuga notturna… che non una richiesta di matrimonio, ma se non siete pronti a rischiare un po’… non lo sapete mai!

Leone ♌

Siete forti come nemmeno voi lo sapevate. Poi nessuno meglio di voi ,sa riconoscere una sconfitta e accettarla con dignità. Saper dimostrare forza e coraggio anche nel furore della battaglia è capacità di pochi, ma voi dovreste essere tra questi! Secondo il cielo planetario state facendo i salti mortali, per non perdere la pazienza… e magari abbandonare il campo di battaglia, ma voi non fatelo! Tra non molto tempo vi saranno riconosciuti tutti gli sforzi che avete fatto per restare in piedi, nonostante le raffiche di vento fortissimo…

Vergine ♍

Anche i più incalliti misantropi, di cui il segno abbonda, si saranno lanciati in nuove frequentazioni, gli inviti non sono mancati e nemmeno i corteggiatori. Approfittate di questo momento magico, Venere fa un lungo passaggio nel Capricorno, cosa molto bella per voi. Sarete contattati da molti amici, amerete anche la vita di società, dove sarete molto richiesti, forse sarete anche più audaci…cosa quasi inesistente… per voi… ma se non approfittate di questo particolare momento, sbagliate di grosso.

Bilancia

Anche per voi, come per i gemelli, vostro segno affine, sono favoriti i grandi progetti,il lavoro e i cambiamenti profondi. È Venere in Capricorno che non vuole facilitare la vita sentimentale, che è il vostro punto debole, in questo momento. Ma sono piccole questioni, niente di importante, ma siccome siete dei perfezionisti, che impiegate tre ore per vestirvi… figuriamoci per scegliere un marito! Ricordatevi che bisogna scendere a compromessi… non si può pretendere sempre il massimo…a volte anche quello che ci sembrava giusto può essere rivisto e rivalutato… e quindi ribaltato… quindi adattabilità è la parola chiave.

Scorpione 🦂

Sicuramente state vivendo un momento esaltante! La terza decade poi… non sa più a chi dare i resti, come si suol dire… la vostra leggendaria carica erotica, sembra alimentata da una fonte diciamo, rinnovabile, ma soprattutto, inesauribile! Insomma, siete al meglio del vostro vissuto personale, sicuramente il settore favorito è quello dei rapporti, che momentanei o duraturi, saranno sicuramente molto appaganti. Tenete conto che Venere sarà in aspetto favorevole per molto tempo… approfittatene!

Sagittario ♐

Continua la protezione del sistema planetario. Non ci sono grandi cambiamenti, certo a voi dispiace, sempre avidi di novità e di imprevisti, ma bisogna provare a mettere le radici da qualche parte, prima o poi. Non si può vivere con le valigie vicino alla porta di casa, non tutti hanno il vostro spirito di esploratori, poi se siete accompagnati da un segno di terra, dovete assolutamente imparare ad essere più stanziali, e scoprire nuovi orizzonti, si ma nell’ambito della vostra casa… e chissà che non ci troviate anche delle soddisfazioni!

Capricorno ♑

Quasi tutti voi, avrete spero assaporato il dolce transito di Venere in congiunzione al vostro sole, che vi dovrebbe avere addolcito non poco. Sempre seri e soprattutto severi, con questo transito così strano per voi… sembrate qual’cunaltro! Magari avete trovato un bel rapporto più appagante, per voi che siete così difficili ed esigenti. Vivete intensamente questo momento, approfittate di Venere che rimane per un pezzo con voi, e anche dallo scorpione ricevete la giusta dose di fortuna, è quasi tutto a favore…

Acquario ♒

Speriamo che stavolta non vi perdete l’occasione per decidere come procedere. I nati nella prima decade devono fare delle modifiche al testo di recitazione della loro vita! Chi è toccato da Saturno, è costretto, spesso suo malgrado, a cambiare le battute e recitare a soggetto… ma dopo il primo smarrimento, inevitabile, magari vi trovate meglio nella nuova parte… Opporsi non serve, meglio assecondare… i nati nella terza decade sono invece più cordiali…. la vita gli sta scorrendo piacevolmente e magari anche golosamente… attenti alla linea!

Pesci

Ancora un mare pieno di pesci felici e che nuotano sicuri. Anzi molti di voi stanno nuotando al largo, stanno osando molto, spinti da tanti pianeti, così ben messi. Solo qualche pesce della terza decade, può essersi smarrito tra i flutti…cercate la riva e nascondetevi tra gli scogli, Nettuno può confondervi, e voi siete troppo sensibili agli ultrasuoni delle vostre percezioni extrasensoriali… che devono essere utilizzate per difendersi, non per confondersi!