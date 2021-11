L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 29  novembre al 5 dicembre

Ariete ♈

Il sole e mercurio sono in transito in sagittario, segno a voi affine per elemento, il fuoco e quindi avrete la giusta energia per essere al meglio del vostro stato fisico e mentale. Chiarezza di idee, grinta, che quella non vi manca praticamente mai… ma anche buona intuizione, da voi spesso trascurata, sempre pronti ad iniziare qualsiasi nuova impresa decisi a far vedere come sapete affrontare le sfide! Riflettete di più e vincerete quasi tutto… in amore più pazienza…

Toro ♉

Vi state preparando per un Natale veramente sereno, con una bellissima Venere in transito in Capricorno che già sta elargendo a molti di voi bei momenti di relax… più serenità, sicuramente più armonia con il partner , più occasioni di piacevoli serate in compagnia degli amici, insomma a parte un po’ di nervosismo dovuto a Marte in scorpione, che è irritante per alcuni di voi, se poi coincide con un urano sul vostro sole, meglio riflettere molto prima di agire! Ma per i più, sarà un inverno molto caldo, pieno di soddisfazioni e di sentimento, grazie a un lungo soggiorno di Venere in aspetto positivo per voi.

Gemelli ♊

Settimana sempre soddisfacente nel complesso, con Giove e Saturno sempre super protettivi nei vostri confronti, ma qualche dissonanza c’è, pertanto devo dire le cose come stanno… adesso non tutti vi sono amici, il sole e mercurio sono in sagittario, quindi opposti, quindi non collaborano, ma creano disguidi e disservizi, purtroppo. Piccoli ritardi, incomprensioni e contrattempi, non tutto sarà come vorreste che fosse. Poi voi che volete tutto e subito come spesso riuscite a fare grazie alle vostre eccezionali capacità. Ma non sempre è possibile. Più introspezione ci vuole.

Cancro ♋

Questa insolita energia,dovuta a Marte nello scorpione, ci aiuta a superare la nostra pigrizia monumentale… siamo insolitamente intraprendenti, più attivi anche nel sociale, brillanti e disponibili. Venere non è nostra alleata, può creare più di un dubbio in amore,siate spensierati, vivete al momento, non è adesso che bisogna prendere decisioni definitive per i sentimenti. È meglio la vita sociale, per adesso, che non il focolare domestico, che dovrebbe essere spento. Naturalmente dobbiamo sempre ricordare che le informazioni trasmesse sono ipotesi generiche. Un ascendente o un preciso pianeta può fare la differenza.

Leone ♌

Tranquilli, siete sempre nella battaglia, la maggior parte di voi, ha dovuto ridurre la quantità di persone o cortigiani di cui si circondava e ha imparato a conoscere la forza della solitudine. Che in fondo è una dimostrazione di quanto siete capaci. Ma adesso sono in aiuto sia il sole, con la sua energia,sia mercurio, con il suo supporto di idee e opportunità. Quindi ora sarà molto più semplice per voi affrontare le sfide che vi ostacolano la strada. È sempre in salita, non dimenticate, ma qualcuno o qualcosa vi sta spingendo…

Vergine ♍

Settimana buona, serena e tranquilla, con una Venere molto amica e per tanto tempo. Arrederete con gusto la casa e voi stessi, più inclini ad apprezzare la vita e i suoi piaceri. Sarete indulgenti con il partner, che voi amate con sicura dedizione, ma al quale fate anche continui esami di ammissione… cercate di essere più accondiscendenti e vivete intensamente questo momento così particolare, anche per la sfera intima. Non fate caso a piccole questioni, di nessun conto, che potrebbero verificarsi, mercurio, vostro astro guida, non è disponibile per aiutarvi, dovete fare da soli. Ma avrete energia e grinta.

Bilancia

Siete appoggiati da molti, i grandi benefici di Giove e Saturno continuano a prodursi , sicuramente molti di voi si sono sposati, hanno cambiato casa o lavoro e tutto con grande vantaggio. Potete ritenervi soddisfatti. Potete contare su grandi energie, idee sempre efficaci, ottimi aspetti e buon fiuto. Solo Venere vi sta dando un’informazione un po’ distorta che potrebbe spingervi a passi falsi. Non datele ascolto, rimandate le discussioni di coppia, non è il momento. Pensate a lavorare, arredate casa, e aspettate momenti più favorevoli per il rapporto con il partner. Ma sono discussioni di poco conto.

Scorpione ♏

Settimana piena di entusiasmo e voglia di fare, sicuramente non sapete come rispondere a tutti gli inviti che riceverete. Specialmente inviti galanti, perché il vostro fascino che è fuori discussione, adesso è supportato da Marte che vi rende eroticamente aggressivi, e Venere in Capricorno che vi rende anche belli e affascinanti! Che altro posso aggiungere, che urano in toro ad alcuni potrebbe suggerire colpi di testa, state attenti e ponderate bene.

Sagittario ♐

Il sole e mercurio sono in transito, e il vostro compleanno sarà bello e gratificante. Molti amici e conoscenti vi saranno intorno, sarete richiestissimi, e visto che mercurio è con voi, chissà che non si può fare qualche affare tra una serata e l’altra, avete anche un bel fiuto per gli affari e quindi non fermatevi. Le occasioni non dovrebbero mancare, sappiate affrontare le sfide che vincerete quasi senza accorgervene. Praticamente non avete ostacoli, siete un fiume in piena.

Capricorno ♑

Cari Capricorno, così seri e così severi, più con voi stessi che con gli altri…. ma adesso dovrete arrendervi a Venere che vi costringe a essere morbidi e sensuali, cosa che vi sconvolge non poco, non perché non vi piace, ma perché non ci siete abituati! E godetevi un po’ la vita! Adesso è il momento di incontrare, di conoscere e di amare , è il momento di non perdere l’occasione di imparare a lasciarsi andare… anche ai piaceri della vita, e poi magari ci vediamo al vostro matrimonio.

Acquario ♒

Le cose si stanno muovendo, finalmente le matasse si stanno dipanando e i pianeti vi suggeriscono nuove strade da percorrere. Molti sono rimasti a piedi e senza compagnia, ma nessuno come voi sa incontrare gli sconosciuti e stabilire un contatto diretto e magari sposarsi in poco tempo! Dovete solo fare attenzione agli impulsi eccessivi e ai cambiamenti troppo bruschi, che potrebbe suggerirvi un Marte in scorpione, guerriero e baldanzoso, ma che vi farà rompere la monotonia. Siate cauti. Venere è prossima e a molti sarà in congiunzione con i pianeti nelle vicinanze, sono i favoriti.

Pesci

Grande fascino erotico e potere di seduzione, questo è il messaggio. So bene che a voi non interessa molto… voi volete essere corteggiati al chiaro di luna e in gondola… ma adesso è tutto possibile siete appassionati e fascinosi, solo gli affari non vanno bene, ma a voi dei soldi non interessa molto, volete solo amare ed essere amati e allora questo è il momento giusto. Venere è con voi, Marte è potentemente alleato, magari l’ultima conquista è un povero diavolo, ma vi ama e questo è quello che conta…