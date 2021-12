L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 13 al 19 dicembre 2021

Ariete ♈

State sentendo il nuovo indirizzo che sta prendendo piede nel vostro oroscopo? Aria nuova, spesso turbolenta… ma a voi non spaventa certo. Novità improvvise che vi incuriosiscono e magari sono divertenti, Luna nel segno ,Marte che entra in sagittario, quindi sarete più energici e competitivi, praticamente delle macchine da guerra! Il cielo è molto più a favore ,solo Venere è ostile, sarete poco teneri e accomodanti, specialmente i nati nella terza decade. Magari avete una storia sentimentale troppo complicata, quasi un giallo.

Toro ♉

Più tranquilli, Marte è uscito dallo scorpione, non è più di disturbo. Poi Venere e Plutone sono in ottimo aspetto, 13 al 19 dicembredal 13 al 19 dicembre 2021dal 13 al 19 dicembre 2021ai nati nella terza decade, che potrebbero essere travolti da Eros in storie veramente intense… quasi da romanzo . Sta arrivando anche mercurio a darvi idee e occasioni di contatto, sia per la vita sociale che per affari, movimentando il vostro quotidiano. Più voglia di fare, iniziative e progetti. La prima decade può essere intralciata da Saturno, quindi deve solo essere paziente. In fondo, un periodo di grande crescita.

Gemelli ♊

Settimana calma, non c’è molto da segnalare, solo un invito alla prudenza, con Marte che entra in sagittario, potreste essere facilmente infiammabili, sia nelle discussioni, come nelle decisioni, che vanno ponderate. Troppo impetuosi e rapidi come siete normalmente, Marte potrebbe essere un cattivo consigliere. Più riflessione. Giove è vostro alleato ancora, ma purtroppo per pochissimo tempo ancora. Saturno è sempre molto potente e costruisce delle mura fortissime a vostra protezione, le cose, incontri, lavori o altro, che iniziano adesso, dureranno molto.

Cancro ♋

Una settimana di attesa per futuri sviluppi. Stiamo monitorando la situazione intorno a noi, per vedere come muoverci. Adesso non molto, non siamo molto protetti. Per concludere qualcosa dobbiamo lottare il triplo, a voi decidere. Poco è a nostro favore, purtroppo. Feste di Natale a casa e con la famiglia che abbiamo, non cerchiamo nuovi incontri, sono faticosi da gestire, ora. Conviene aspettare che Giove, tra poco, entri nei pesci, diventando nostro alleato, facilitandoci un po’ tutto. Pazienza.

Leone ♌

Avete sicuramente firmato un armistizio! Ci sono nuovi alleati a difesa della vostra corte, sempre importante, anche se ultimamente avete subito un terribile assedio. Bene, adesso sapete chi è dalla vostra parte e chi no! Marte vi è di aiuto per affrontare le ultime lotte prima della vittoria finale. I nati a cavallo tra la prima e la seconda decade, devono essere forti, messi alla prova come sono da Saturno, che vi sta dando metri di filo da torcere! Lottare è la parola chiave. Qui potete dimostrare la vostra statura di grandi condottieri…

Vergine ♍

Tutto bene,a parte un Marte in sagittario che potrebbe suggerirvi delle arrabbiature, che generalmente non avete, sempre così gentili e disponibili come siete, ma Marte è il dio della guerra e allora… autocontrollo è la parola chiave! Tutto il resto del cielo è a vostra protezione, specialmente la terza decade è super favorita in amore , anzi , è spinta a osare quasi più del solito. Le occasioni non dovrebbero mancare, sappiate approfittare di un periodo veramente speciale, che non si ripresenterà tanto presto.

Bilancia

Buttatevi nel lavoro, specialmente i nati nella terza decade approfittino di questo ultimo periodo protetti da Giove. Loro pensino più al lavoro che ai sentimenti, ora non perfetti, come volete voi, perché Venere e Plutone, sono in aspetto disarmonico e possono creare dubbi e incertezze nei rapporti. Se avete dei dubbi, non è il momento di volerli chiarire… aspettate che le nuvole passino, con il sereno, sarà più facile capire come muoversi. Con mercurio di traverso potreste non essere diplomatici come di solito siete. Più pazienza e disponibilità per trattare, anche o soprattutto, per i sentimenti.

Scorpione 🦂

Adesso, sono i sentimenti i protagonisti della scena… Avete Venere vostra alleata fino a marzo, evento eccezionale, e quindi vi conviene approfittare del periodo. Vi cercheranno in molti, pochi resisteranno al vostro fascino, eccezionale quello dei nativi nella terza decade, portati anche a strafare con Giove che li rende golosi, di tutto. Quindi non potete lamentarvi . Solo i nati nella prima parte del segno, possono accusare delle battute di arresto, dovute a Saturno che non regala nulla, anzi, pretende. Ma voi siete eccezionali, specialmente nelle difficoltà, che sapete affrontare come nessun altro.

Sagittario ♐

Con l’entrata di Marte nel vostro segno, diventerete ingovernabili, sicuramente sarà quasi impossibile tenervi a freno! Meglio che partite per un bel viaggio, così potete scaricare la vostra sete insaziabile di avventura. Tenete conto che non tutti sono impetuosi e travolgenti come voi, e se siete sposati a segni più tranquilli, come un cancro o un pesci, dovete sapere che non tutti amano le valigie sempre pronte. Uscite di casa, fate soprattutto sport, che per voi è il surrogato dei viaggi in Polinesia.

Capricorno ♑

Un Natale pieno di soddisfazioni e di successi, come non succedeva da tempo. La terza decade poi, sarà travolta dalla passione per qualcuno che non saprà resistere… con Venere di passaggio sul vostro sole di nascita, era da molto che non vivevate delle giornate così intense e piacevoli, in tutti i sensi, anche nella vita di società, dove siete così insolitamente intraprendenti… mai visto prima! Ma Venere è potente e adesso sentirete i suoi effetti nella vostra vita. Sappiate approfittare del momento. Non accadrà tanto presto un nuovo passaggio così lungo e positivo.

Acquario ♒

Un attimo basta a prendere le decisioni che dobbiamo prendere da una vita. Molti di voi stanno facendo un riesame della vita, colpa di Saturno, soprattutto i nati a cavallo tra la prima e la seconda decade del segno, qualcuno ha messo i capelli bianchi, segno di maturità e saggezza… che spesso non si è raggiunta di buona voglia, ma bisogna fare buon viso, questa è la vita. Marte entrando nel sagittario, vi darà un ulteriore spinta a fare quei cambiamenti che riguardano il vostro ambito personale. La terza decade, non deve rilassarsi sugli allori, che Giove ha generosamente regalato, mettete a frutto, voi siete molto abili, ma non sempre si riesce a trovare il modo di fare tutto a modo vostro. Regolatevi.

Pesci

Settimana con Marte in entrata nel sagittario, quindi, non facile sarà stare calmi e vivere con il partner. Attenzione alle discussioni, non perdete la calma quando parlate, potreste essere più nervosi del solito. Pensate agli affari, con mercurio in Capricorno, saprete cogliere qualche buona occasione e non pensate , come al solito ai vostri tormentati sentimenti. Tra poco tutto migliorerà, con buona pace di chi vi vive accanto, partner o familiare generico. Tutti sanno della vostra vita sentimentale… è un vero romanzo. Ma prestissimo sarà un successo vero! Con finale a sorpresa. Magari anche un nuovo arrivo…