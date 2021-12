Orocopo 2022: le previsioni di Massimo Bomba

Ariete ♈

Un anno molto importante. Giove si trova nelle vicinanze… quindi molti, bene o male, saranno interessati dal suo influsso, che forse è tra i più potenti dello zodiaco. Sempre si aprono delle possibilità con il suo transito, specialmente, è bene sottolineare, quando tocca un punto preciso del nostro oroscopo, analizzando bene i significati simbolici di quel punto e del pianeta coinvolto, cioè, se Giove passa su Venere… può esserci un incontro nuovo nei sentimenti, se passa su mercurio, si hanno più occasioni nel lavoro e negli affari… capito? Restando nel generico, gli arieti hanno anche il buon aspetto di Saturno, che favorisce gli impegni lunghi e seri, quindi cercate di mettere le basi per progetti importanti e di lungo periodo…

Toro ♉

Per fortuna Giove è di supporto per voi, che dovete affrontare senza che ne abbiate la minima intenzione, vari cambiamenti, che generalmente detestate cordialmente… ma così stanno le cose, secondo l’astrologia, naturalmente. Specialmente i nati nel pieno del segno… hanno urano che li rende nervosi, senza sapere neanche perché, per poi in primavera, quando arriva pure Marte… sarà impossibile che restiate calmi . Sicuramente dovrete essere più diplomatici e accomodanti possibile, per meglio assestare le cose. Venere vi sostiene dal Capricorno per iniziare l’anno con un bel rapporto appagante, che per voi è un buon incontro nuovo o un ritorno di un amore passato…

Gemelli ♊

Sarà un anno che vivrete interamente con l’appoggio di Saturno, sempre in Acquario, e sempre in buon aspetto per voi. Molti , finalmente, riusciranno ad essere più stabili e costanti anche nei rapporti, come nel settore delle professioni, voi che siete così curiosi e generalmente incostanti sempre pronti a cambiare tutto, contatti e vita sociale in primis… con Saturno, riuscirete ad essere più stanziali e profondi. Non più saltare in giro per divertirsi e curiosare nel mondo, molti si sposeranno, il contratto umano più importante e molti si caricheranno della responsabilità di mettere al mondo anche un figlio. Voi non ci pensavate, ma è Saturno che provvede a responsabilizzarvi. Un anno che segnerà la vostra vita.

Cancro ♋

Giove sarà molto amico di noi cancerini per larga parte dell’anno, specialmente i primi mesi, e naturalmente i nati nella prima parte saranno interessati per primi. Quando poi farà un passaggio in Ariete, allora ci sarà un fermo ai vantaggi che generalmente elargisce. Ma a ben vedere spesso sono più paure immotivate a bloccare i nati nel segno, che quando riescono a superare la innata sensibilità, sono tenaci e caparbi quanto e forse più di tanti altri… i nati nella terza decade sono sempre sotto pressione di Plutone, ma è più nella prima parte dell’anno che con anche Venere in Capricorno saranno forse confusi e turbati, vivendo magari storie complesse e torbide, a cui i nati nel segno non sono inclini.

Leone ♌

Finalmente Giove è uscito dall’acquario e voi siete decisamente sollevati, almeno avete un avversario di meno da combattere! Resta Saturno, che basta e avanza… molti di voi hanno imparato a convivere con il nemico in casa… voi non amate i tradimenti e gli intrighi e preferite la lotta a viso aperto. Con Saturno in opposizione, sicuramente avete ricevuto delle dure lezioni, di cui vi conviene fare tesoro. Spesso la realtà è più complicata da decifrare, i nemici sono occulti e non si può essere sempre vincenti. Saper accettare le sconfitte, può richiedere tanta grandezza e talento da essere più preziosa che una vittoria sul campo! Ma poi verso la metà dell’anno, quando Giove farà una rapida passeggiata in ariete, i nati nella prima decade, potranno essere riconosciuti vincenti dopo molti mesi di lotta.

Vergine ♍

Un anno complesso da vivere, con una bella matassa da sbrogliare, causa Giove in opposizione nei Pesci, ma con tante opportunità offerte da un urano in toro, che finalmente si rimette in moto diretto, sostenendovi con colpi di fortuna inaspettati, trovando la soluzione a problemi che pensavate insolubili e che vi angustiavano da molto tempo. Non vi preoccupate troppo per Giove che favorisce gli imbrogli legali contro di voi, generalmente siete così ordinati che difficilmente avrete multe non pagate o beghe familiari in sospeso! Le eredità le avete già divise e sicuramente con grande equità. Sarà difficile trovare dei cavilli burocratici per complicarvi la vita, ci proveranno, questo significa Giove in opposizione, ma non sempre ci sarà la stessa energia a disturbare… qualche bella rivincita vi ripagherà del torto subito.

Bilancia

A parte quel breve intervallo del passaggio di Giove in Ariete, che sarà opposto al vostro segno e quindi non sarete completamente lucidi nelle vostre decisioni, presi da diverse sollecitazioni, a volte in contraddizione tra loro, suggerendovi scelte non sempre indovinate. Già decidere per voi non è semplice,ora sarà più complicato del previsto. Ma Saturno sarà sempre a sostenervi e quindi non fermatevi davanti agli ostacoli, magari burocratici, come suggerirebbe Giove opposto! Ma i periodi fecondi non mancheranno, continuerete a costruire con il vostro famoso senso di giustizia, che è la prerogativa del vostro segno. I grandi progetti che avete intrapreso nell’anno scorso, li porterete a compimento con successo.

Scorpione 🦂

La prima parte dell’anno sarà tutto a vostro favore, con un percorso quasi trionfale… Giove è benefico specialmente per i nati nella prima decade, naturalmente, ma poi a tutti regalerà occasioni ed opportunità. Nella tarda primavera , quando Marte arriva in toro e si congiunge a urano, dovrete essere molto attenti a quello che farete o forse soprattutto che direte, cauti e diplomatici, cosa per voi quasi impossibile… sarebbe meglio che siate. I primi mesi avete anche Venere a sostenervi, almeno per i nati nella terza decade, che saranno molto stimolati. Anche Nettuno aiuterà a trovare soluzioni inattese e regalerà momenti magici, alcuni vivranno amori che ricorderanno per molto tempo, degni del segno più affascinante e oscuro dello zodiaco.

Sagittario ♐

Saturno vi farà concludere il lavoro iniziato nel passato e Giove che cercherà di crearvi ostacoli dai pesci non riuscirà a bloccarvi. Se siete rimasti bloccati all’estero con il passaporto scaduto, sarà Giove, la causa del fastidioso contrattempo…e il consiglio è di controllare i documenti prima di partire, ma,scherzi a parte, sarà bene essere più cauti nella gestione delle carte e dei documenti, che generalmente non curate affatto! Sarete costretti a procedere con più calma e precisione, meno avventure e viaggi dell’ultimo minuto, sarete presi da ristrutturazioni del vostro patrimonio e magari finalmente legalizzerete una relazione troppo disinvolta! Bene era ora. Senza contare che quando Giove farà un rapido passaggio in Ariete, voi sicuramente sarete disponibili a nuovi orizzonti da esplorare,e sarà difficile riuscire a fermarvi…

Capricorno ♑

Un inizio dell’anno che difficilmente scorderete. Sarà scritto nelle stelle per un pezzo. E nella vostra memoria, quasi elefantiaca. È difficile per voi lasciarsi andare, anzi, quasi impossibile, ma tra Giove e Venere in collaborazione, sarà difficile per voi non perdere il controllo e diventare romantici e disponibili, come un cancerino o un inguaribilmente sempre innamorato dei pesci. Sarete contattati dal mondo intero, molti vi faranno la corte, sarà difficile scegliere. Finalmente sarete più disposti ad accettare di essere amati, cosa per voi difficile da vivere, severi e Inflessibili come siete! Ma ogni tanto bisogna pur cedere per vivere,anche se con una concessione di territorio personale, come è un matrimonio! siate meno diffidenti, la vita spesso riserva sorprese e non può essere programmata.

Acquario ♒

Avete superato un anno cruciale per voi. Giove vi ha regalato delle occasioni di incontro che spero abbiate saputo prendere al volo. Molti di voi hanno cambiato vita, scegliendo di vivere insieme alla persona amata, con la quale non sempre volete condividere la stessa residenza. Siete i più liberi e indipendenti rappresentanti dello zodiaco, quindi un matrimonio non sempre è nei vostri progetti! Anzi… molti preferiscono entrare nella legione straniera, piuttosto che essere fedeli… ma Saturno è troppo potente e determinante per poter resistere ai grandi cambiamenti che suggerisce. E poi c’è sempre il rovescio della medaglia, prima o poi bisogna pur diventare stanziali! Gli anni passano e bisogna fare i conti. Ma appena Giove farà un salto in Ariete, sarete nuovamente pronti a ripartire da capo. E ricomincerete la grande avventura.

Pesci

Siete pronti per essere i protagonisti dello zodiaco? Con Giove, che poi è di casa nel vostro segno, gli amori nasceranno come i funghi, i figli nasceranno nello stesso modo… quindi fate attenzione, se non volete ritrovarvi con famiglia nel giro di qualche giorno! Ma voi amate i bambini e le famiglie numerose, non volete essere soli nel mondo, che considerate come un luogo ostile quando non si può amare….e in fondo come darvi torto. Ma per voi tutto sarà pronto e servito su un vassoio di argento, già pronto per essere vissuto e goduto. Praticamente non ci sono grandi ostacoli, siete circondati da mura impossibili da abbattere, quindi siete protetti per gran parte dell’anno, a parte per i pianeti veloci che non potranno fare molto per scombinare i grandi benefici dei due pianeti più potenti e determinanti del cielo. Dovete solo essere sicuri del vostro innato sesto senso, che non vi farà fare passi falsi per troppo entusiasmo!