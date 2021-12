Pairing Roast-beef autunno, ecco il Cocktail di Joe Marzovilla

BARTENDER: Joe Marzovilla, proprietario e bartender del ParlaPiano Bistrot – Miscelazione in cucina di Mola di Bari (BA)



INGREDIENTI:

5 cl Cardenal Mendoza Solera Gran Reserva Brandy

1 cl vincotto di fichi

5 dash bitter al rabarbaro homemade

Aromatizzazione di assenzio

Zest di limone



Bicchiere: Old Fashioned



PREPARAZIONE:

Il drink si prepara con la tecnica dello stir and strain. Versare in un mixing glass il vincotto di fichi e uno splash di soda, girare bene per fare sciogliere il vincotto. Aggiungere il brandy Cardenal Mendoza Solera Gran Reserva, il bitter al rabarbaro homemade (per un cl di tintura stomatica, versare 2cl di rabarbaro) e tanto ghiaccio e miscelare con un barspoon. Una volta raggiunta la giusta diluizione, versare il drink in un bicchiere Old Fashioned precedentemente riempito di ghiaccio fresco. Aggiungere una zest di limone e vaporizzare dell’assenzio.



IL DRINK:

Il drink P.R.A., acronimo di Pairing Roast-beef Autunno è un twist sul classico Sazerac, che nasce dall’esigenza e dal desiderio del bartender Joe Marzovilla di abbinare un drink a un piatto della casa, un roast beef cotto a bassa temperatura guarnito da uva – da cui l’uso del brandy spagnolo Cardenal Mendoza Solera Gran Reserva, distribuito in Italia da Rinaldi 1957 – accompagnato da vincotto di fichi, mandorla tostata e finocchio al ghiaccio, che nel drink diventa una vaporizzazione dello stesso sotto forma di Artemisia absinthium, l’assenzio maggiore.