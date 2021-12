Il 2022 di Branko: segni al top nell’oroscopo del nuovo anno

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il nuovo anno con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: Sarà questo per voi un anno vincente, fatto di grandi sfide, decisioni impegnative, responsabilità importanti. Ma anche difficile sotto molti punti di vista e dovrete essere molto diplomatici in diverse occasioni, mostrarvi pazienti e tolleranti con chi avete intorno. Avrete grandi energie e risorse per poter realizzare ciò che volete.

Toro: Non sarà un anno facilissimo, non vi sarà regalato nulla, tutto ciò che desiderate ve lo dovrete conquistare anche faticosamente. Ma non vi fermerete davanti a nulla e non vi mancheranno le forze e le energie per prevalere. Per avere successo in amore dovrete pazientare e attendere l’autunno.

Gemelli: Questo 2022 sarà per voi un anno di grandi trasformazioni, ma soltanto in fase transitoria. Ciò che riuscirete a realizzare quest’anno potrete sfruttarlo positivamente in futuro. Nei primi mesi dovrete fare i conti con una certa instabilità, ma in compenso potrete godere di piacevoli novità e importanti innovazioni.

Cancro: La fortuna busserà spesso alla vostra porta quest’anno e voi dovrete saperla assecondare. Non fatevi trovare impreparati, cullandovi sugli allori o sperando che il meglio arrivi sempre dopo. Cercate di affrontare e risolvere tutte le questioni in sospeso entro l’autunno perché sarete favoriti, dopo il quadro si complicherà.

Leone: Sarà un anno di intensa rinascita sia in campo professionale che sentimentale. Finalmente riuscirete a lanciare quei progetti su cui state lavorando da tempo e otterrete il successo sperato. Ma le occasioni arriveranno per voi fulminee ed inaspettate. Assecondate le passioni in amore, cogliete l’attimo.

Vergine: Dovrete stare molto attenti quest’anno. Desiderate raggiungere un equilibrio che vi è mancato spesso nell’ultimo periodo, ma dovrete evitare di assecondare questo vostro desiderio compromettendo affetti, amicizie, relazioni. Rischierete in questo modo di allontanare da voi anche tante belle occasioni di felicità.

Bilancia: Anno eccellente per gli affari e l’amore. Vi troverete spesso a dover viaggiare o a dover intrecciare brillanti relazioni, nuove amicizie, collaborazioni lavorative. Sarà un 2022 caratterizzato da un mix di genialità, felici intuizioni e qualche follia, ingredienti essenziali per poter creare le condizioni per tante ottime occasioni.

Scorpione: Questo sarà l’anno dell’amore, il campo in cui sarete più fortunati. Ma anche nella professione non mancheranno occasioni di ripresa e di riscatto. In campo sentimentale dovrete affrontare delle crisi ad inizio primavera e in estate, ma nonostante questo il vostro rapporto non risentirà di condizioni sfavorevoli.

Sagittario: Il 2022 vi metterà di fronte a scelte improvvise e molto difficili ma che potrebbero rivoluzionare la vostra vita. Non sarà facile per voi decidere il da fare, sarete molto dubbiosi, perplessi, vorrete vederci chiaro. Ma questo potrebbe non essere necessariamente un aspetto negativo, perché potrebbe giocare spesso a vostro favore.

Capricorno: Saranno molte le situazioni impreviste che vi capiteranno davanti e che vi obbligheranno a ripensare molte decisioni prese o progetti avviati. Vi sembrerà spesso di avere il mondo contro, di essere ostacolati da chissà quali forze oscure. In realtà scoprirete che la vostra vita sta prendendo una nuova direzione e ne sarete felici.

Acquario: Dopo tanta precarietà finalmente nella vostra vita arrivano certezze. Negli ultimi anni il vostro vivere fuori dalle regole vi ha spesso condotto a perdere la vostra vera natura, a confondere la vostra stessa identità. Troppi problemi vi hanno costretto a prendere strade indesiderate, ma adesso è giunto il momento di tornare voi stessi.

Pesci: I primi mesi vi vedranno ancora al centro di grandi problemi da risolvere, incomprensioni, rivalità. Poi però le cose inizieranno a prendere una piega diversa, con situazioni molto felici che verranno a crearsi in famiglia, sul lavoro, negli affari e vi porteranno serenità. Anche tante questioni spinose e controversie legali troveranno finalmente soluzione.