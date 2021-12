Oroscopo 2022, le previsioni di Paolo Fox sul nuovo anno

Paolo Fox ha pubblicato il suo libro “l’Oroscopo 2022” e ha già fornite su tv, radio e giornali, alcune importanti previsioni sull’anno in arrivo. Ve ne offriamo una sintesi.

Ariete: Avrete la possibilità di dimenticare un anno particolarmente difficile e potrete lasciarvi andare in tutti i campi, sia quello professionale che sentimentale. Sono tante le novità in arrivo per voi, e tutte vi offriranno l’occasione per una profonda rinascita, soprattutto dal punto di vista professionale ed economico. Ma voi dovrete essere intraprendenti, dovrete insomma agire senza timori. Sarà verso ottobre che riceverete le migliori soddisfazioni da un anno davvero ricco di sorprese.

Toro: Quest’anno nessuno vi fermerà, procederete spediti e sicuri verso i vostri obiettivi che raggiungerete con la massima tenacia, soprattutto in amore. Non vi fermerete davanti a niente e a nessuno. Avrete la possibilità di importanti avanzamenti di carriera, promozioni, riconoscimenti del vostro operato, anche se tutto ciò ve lo dovrete guadagnare, perché nessuno vi regalerà nulla. E dovrete mettere in conto anche qualche necessario sacrificio.

Gemelli: Attenzione, perché il 2022 potrebbe essere per voi l’anno della svolta, soprattutto in campo sentimentale se sognate di portare all’altare la persona amata. Ma se vorrete avere campo libero non dovrete essere troppo calcolatori, dovrete invece fare leva sulla vostra impulsività, perché sarà questa che vi darà la carica giusta. Sul lavoro invece dovrete attendere qualche mese prima di riuscire a vedere degli spiragli rispetto alle vostre aspirazioni. La primavera vi porterà le prime novità.

Cancro: Grandi cambiamenti vi attendono in questo nuovo anno, tanti progetti che avete messo in piedi da tempo inizieranno a svilupparsi secondo i vostri desideri. Dovrete però spesso rimboccarvi le maniche e lottare se vorrete averla vinta. Il periodo di maggiore forza lo avvertirete a maggio quando sarete spinti da una grande energia che vi aiuterà a prevalere in tutti i campi. Attenti però, perché sull’amore si abbattono le nubi nere della gelosia che potrebbero complicare spesso la vostra vita sentimentale.

Leone: Un anno di forza per voi che finalmente riuscirete a portare in porto un progetto che state coltivando da molto tempo. Avrete spesso delle difficoltà da superare, ma diversamente dal passato saprete affrontare tutto con coraggio, sfidando il pericolo e non battendo più in ritirata. Sarà un anno molto altalenante per i sentimenti. Molto confusi e contrastanti i primi mesi, molto passionali quelli primaverili ed estivi con buone prospettive di stabilizzazione a fine anno.

Vergine: Dovrete trascorrere i primi mesi riorganizzando la vostra vita e rivedendo la lista delle priorità. Tuttavia non dovrete essere troppo razionali, ma sarà meglio che vi affidiate all’istinto, vivendo giorno per giorno e accettando ciò che di positivo vi capita davanti, senza inseguire le complicazioni. Rinviate certe vertenze legali alla seconda metà dell’anno. In campo sentimentale sarà un anno di riconciliazioni e nuovi amori, specie per chi è single da molto tempo.

Bilancia: Guardate al futuro con grande ottimismo, anche perché quest’anno sarà molto più facile per voi raggiungere un equilibrio un po’ in tutti i campi, dove sarete molto abili a mettere le cose in chiaro e a far rispettare il vostro punto di vista. Troverete grande slancio nella professione e sul lavoro, sarete carichi di stimoli e di genialità. Il rapporto di coppia, a tratti conflittuale, sarà facilmente gestibile se terrete fuori intromissioni esterne, specie se di amici o parenti stretti.

Scorpione: Il 2022 promette bene in campo sentimentale, con la possibilità di nuovi amori molto intensi e passionali. Le relazioni che nasceranno quest’anno potranno diventare durature e sfociare in una convivenza o in un matrimonio. In campo economico non sarà un anno di grandi entrate ma di ottime soddisfazioni professionali e lavorative. Non avrete difficoltà finanziarie, ma dovrete stare molto attenti a non investire i soldi in maniera troppo improvvisata.

Sagittario: Sarà un anno molto ricco e intenso dal punto di vista relazionale, visto che allargherete sensibilmente il vostro giro di amicizie e potrete anche stringere nuovi e significativi legami affettivi capaci anche di sbocciare in qualcosa di molto importante e profondo. Sono previste anche novità in famiglia e tanta energia nel campo professionale e lavorativo. Soddisfazioni anche dal punto di vista finanziario dopo un periodo decisamente deludente.

Capricorno: La prima parte dell’anno vi vedrà molto combattivi perché saranno tante le difficoltà da affrontare e i sacrifici che sarete chiamati a sopportare per poter conseguire i vostri obiettivi. Poi però a partire da giugno il clima cambierà e per voi le cose prenderanno una piega molto positiva. Si aprirà una fase di chiarimenti e troverete ottime soluzioni alle questioni lavorative e sentimentali. Ad ogni modo il 2022 sarà un anno ricco di emozioni e non vi mancheranno le energie.

Acquario: Periodo molto positivo in campo sentimentale con la possibilità di concretizzare finalmente tanti rapporti di coppia entrati precedentemente in crisi. Finalmente si sente aria di matrimonio, ma dovrete essere voi a creare le condizioni giuste perché il partner possa cedere alle vostre lusinghe e pronunciare il fatidico sì. Ma non è tutto, perché grandi novità arriveranno anche sul fronte lavorativo. Un cambiamento imprevisto ed inaspettato darà una sterzata definitiva a tutto.

Pesci: Grandi soddisfazioni nel lavoro, con eccellenti risultati soprattutto negli ultimi mesi. Tuttavia il 2022 sarà caratterizzato da una forte ripresa dei rapporti interpersonali, dopo un 2021 che vi ha visti troppo spesso solitari ed isolati, poco propensi alla socializzazione. Adesso invece sarete al centro di grandi relazioni. Per chi ha legami sentimentali solidi sono previsti importanti progetti di coppia, chi invece è alla ricerca dell’amore potrà fare incontri interessanti e stimolanti soprattutto dalla prossima primavera.