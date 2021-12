Oroscopo di Branko, segni vincenti del mese di GENNAIO

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il mese di gennaio con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: Un gennaio davvero avvincente dal punto di vista sentimentale, con importanti novità e sconvolgimenti in campo passionale. Preparatevi quindi ad un mese davvero eccitante. Anche il campo degli affari risulta favorito, quindi mettetevi bene in evidenza e fate ben risaltare tutto ciò andrete a realizzare.

Toro: Sono tanti i cambiamenti che in questo mese vi troverete a gestire, e sarà molto difficile per voi riuscire a stare dietro a tante novità contemporaneamente. La cosa importante sarà però quella di tenere a bada la vostra vena polemica che potrebbe spingervi a discussioni spiacevoli che vi porteranno soltanto guai.

Gemelli: Mese ottimo dal punto di vista sentimentale e familiare. E’ il mese degli affetti e delle relazioni positive. Soprattutto sarete spinti da una positiva carica di energia che vi porterà ad avere un approccio positivo e favorevole verso gli altri. Desiderate la socialità e le belle compagnie.

Cancro: Vivrete un gennaio travolgente dal punto di vista passionale, forse mai avete avuto una così straordinaria carica di energia e mai l’amore vi ha coinvolti in modo tanto convincente, voi che ai sentimenti non avete mai assegnato il primo posto. Curate anche la forma fisica che ne sentirà il bisogno.

Leone: Sarà un mese molto altalenante, caratterizzato da momenti molto intensi nel campo degli affari, con la concreta possibilità di veder finalmente concluso un importante progetto. Diverso invece l’ambito sentimentale attraversato da incomprensioni e polemiche che faticherete molto a gestire e ricondurre nella norma.

Vergine: Mai come adesso la fortuna sta dalla vostra parte, mai come adesso il campo degli affari brilla di luce e di ottimismo. Ma anche l’amore è accompagnato da buone stelle. momenti intensi che saranno caratterizzati da alcuni giorni in particolare. I primi del mese, poi verso la metà e specialmente intorno al 24.

Bilancia: In amore meglio non ricercare chiarimenti nella coppia o affrettare il passo con proposte troppo impegnative. Gennaio è un mese che porta incomprensioni e polemiche, quindi meglio gestire i conflitti evitando di esacerbarli con pretese troppo esagerate o con tentativi di pacificazione poco convincenti e sinceri.

Scorpione: Mese favorevole per l’amore con momenti di intensa passionalità, ricongiungimenti, pacificazioni. Per i single si riaccende forte il desiderio di amare e di essere amati. Ma sarà anche un mese complicato nel campo professionale con diversi ostacoli che potreste dover superare a fine gennaio.

Sagittario: Datevi da fare cari single, perché gennaio vi offre l’occasione per piacevoli conoscenze, molto interessanti, a tratti anche intriganti. Non sottovalutate nulla, anzi coltivate certe amicizie perché proprio fra queste potrebbe spuntare la tanto agognata anima gemella che cercate da tempo.

Capricorno: Il mese inizierà senza grandi aspettative, per certi versi vi sembrerà monotono, ripetitivo, quasi identico a quello passato. Ma nella seconda metà del mese vi ricrederete perché un incontro favorevole di pianeti aprirà interessanti prospettive nel campo professionale.

Acquario: A chi vorrà raggiungere un obiettivo o portare a termine un progetto non mancherà la tenacia che sarà un’ottima alleata, spingendovi a dare il massimo e a lavorare come non mai. Sarà invece difficile tenere a freno le incomprensioni sentimentali che potrebbero sfociare in tensioni acute e provocare rotture definitive.

Pesci: Il settore professionale vi vede sul trampolino di lancio, saranno davvero tante le occasioni di successo che vi capiteranno e che sarete molto abili a cogliere e sfruttare a vostro totale vantaggio. Anche l’amore è favorito. Sentimenti sinceri potranno sbocciare come fiori e sarete facilmente ricambiati da chi sentirete di amare.