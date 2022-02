L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 14 al 20 febbraio

Ariete ♈

Settimana calda, ancora troppi pianeti in Capricorno che possono innervosire, soprattutto i nati intorno alla metà del segno. Poi sono Marte e Venere, quindi parliamo di amore e guerra… insomma difficile non essere coinvolti. Bisogna resistere con calma e diplomazia, i progetti importanti sono al sicuro, Saturno vi sostiene dal segno dell’Acquario, e avete anche l’aiuto del sole, che da energia ed entusiasmo, avete la carica e la voglia di fare, ma le persone intorno a voi, giocano a nascondino, e voi perdete facilmente la pazienza! Dovete studiare meglio la vostra strategia di attacco, e sarete imbattibili.

Toro ♉

La settimana è sempre all’insegna del sentimento e della passione, anche molto forte…i nati nella terza decade hanno sempre Plutone che stuzzica e provoca pulsioni complesse, ma sono soprattutto Marte e Venere che vi spingono ad uscire dalla vostra comoda casa che tanto amate, in cerca di piaceri più terreni e materiali. Si, siete in cerca di compagnia e credo proprio che sia il momento giusto per trovarla! Alcuni stanno affrontando un cambio di partner, escono da una crisi profonda ma già vedono aprirsi all’orizzonte un nuovo arrivo… bene, sappiate che non sempre i cambiamenti che tanto detestate, sono complicati, adesso sono assolutamente favoriti, magari con un colpo di scena! Siate pronti a tutto, Marte e Venere sono vostri alleati.

Gemelli ♊

I nati nella metà del segno stanno crescendo sia professionalmente che nel loro percorso di vita. Molti hanno deciso di legalizzare la loro relazione che non vogliono più vivere come studenti…. è ora di crescere. Qualcuno ha pure deciso di fare un salto in qualità, e insieme al compagno o alla compagna ha deciso di mettere al mondo il frutto di un lungo rapporto, che doveva portare a un frutto di questo tipo… era ora di maturare, sia personalmente che come rapporto, e la decisione di avere un figlio è un cammino importantissimo. Quelli che invece non si vogliono arrendere al tempo che passa, hanno molta energia ma poche occasioni per spenderla…

Cancro ♋

Gli influssi sono misti e contraddittori. Giove spinge a fare di tutto e di più, ci sono le opportunità e gli incontri giusti, ma magari non siamo al top della nostra forma fisica…. purtroppo Venere e Marte in Capricorno, sono contrari ai nostri interessi e ai nostri progetti e ci remano contro! Non possiamo fare altro che aspettare, ahimè! Tra poco, quando passeranno oltre, potremo godere appieno del favore di Giove e finalmente potremo raccogliere i frutti del lavoro svolto. Aspettiamo fiduciosi una bella primavera e una ancor migliore estate. Intanto possiamo sognare ad occhi aperti, che è poi la cosa che meglio sappiamo fare. Siamo figli diretti della luna…

Leone ♌

Continua, la fase di rielaborazione…tranquilli , state solo in fase di tregua, ancora non potete dichiarare guerra a nessuno dei vostri nemici, perché siete sguarniti di munizioni! Adesso dovete stare calmi, studiare le tattiche e aspettare. Tra non molto ritornerete in auge, e finalmente saprete cogliere meglio quegli aspetti più nascosti e reconditi delle persone, che avete imparato a conoscere più in profondità! Eravate troppo fiduciosi del prossimo, e avete imparato a vostre spese che non tutti sono leali sudditi… ma quando riaprirete la vostra reggia, saprete scegliere e valutare meglio i vostri eventuali cortigiani! Fate sogni e progetti per una estate che vi vedrà di nuovo protagonisti.

Vergine ♍

Siete assolutamente favoriti sui sentimenti e nei rapporti affettivi, e anche nelle conquiste , cosa per voi poco praticata, ma adesso è così, punto. Rassegnatevi ad essere corteggiati, ed anche ad essere particolarmente adulati, cosa che non amate affatto, ma gli aspetti planetari questo suggeriscono. Per il resto, è tutto in discussione! Molte cose intorno a voi stanno scricchiolando, ahimè, creandovi non poche ansie, attenti agli impulsi eccessivi, che voi detestate, ma con Giove opposto e urano in aspetto, le sorprese e i colpi di scena non si faranno aspettare! Siate calmi e saprete venire a capo anche di questo periodo così strano per voi! Dovete essere più attenti del solito, strano a dirsi, nelle finanze! E anche nelle cartelle esattoriali e burocratiche…

Bilancia

I pianeti in Capricorno vi confondono le idee e ne risente anche la vostra immagine, magari non avete sempre indovinato i giusti capi di abbigliamento, che per voi è un crimine! Se non vi sentite a vostro agio nel vestire, per voi è un grande imbarazzo e fonte di stress. Siete il segno più elegante dello zodiaco e ci tenete a dimostrarlo! Ma questo è un momento di confusione, purtroppo. Solo il sole e Saturno vi aiuteranno a superare indenni da seccature e contrattempi il periodo, e a parte un rapido passaggio della luna in Cancro, che vi può interessare a inizio settimana. Voi interessatevi solo di cose importanti, il resto è trascurabile.

Scorpione 🦂

Voi non fate eccezione al quadro zodiacale, avete grandi appoggi, dal Capricorno e dai pesci,con uno splendido Giove che vi apre molte porte, soprattutto in ambito sentimentale. Ma dall’acquario c’è un freno a mano che blocca alcuni di voi, specialmente i nati nella metà del segno, Saturno e sole, sono alleati per bloccare i progetti di questi, che devono lottare contro e molto. Ma voi siete testardi e intuitivi e riuscirete ad aggirare l’ostacolo! È un po’ come leggere la trama di un giallo…dovete capire chi è l’assassino, e evitare di scoprire le carte…. insomma è il vostro elemento, no? Favoriti gli incontri clandestini e i guadagni imprevisti.

Sagittario ♐

Settimana di ritardi e di contrattempi. Giove è in aspetto disarmonico, e voi che siete sempre pronti all’ottimismo e alle nuove avventure, dovete pazientare. Lo so che è noioso, ma a volte è meglio aspettare che il tempo passi velocemente per raggiungere il nuovo momento favorevole. Gli orientali ci insegnano che aspettare è una grande forma di maturità! Per voi, forse è la cosa più difficile! Per fortuna sole e Saturno vi sostengono, quindi non ci dovrebbero essere troppi intralci, ma carte e cartelle burocratiche, non fanno per voi, quindi meglio evitare…

Capricorno ♑

Insomma, a parte una rapida luna che a inizio settimana vi crea qualche piccolo malumore, non vedo proprio altro da segnalare, visto che tutto il resto è dalla vostra parte! Dovrebbe essere, un periodo da re Mida , dove toccate fate oro, sia simbolicamente sia letteralmente, forse mai nella vita eravate mai stati così appagati e forse anche così amati. Molti di voi stanno facendo esperienza di un sentimento più profondo, e voi non siete dei facili da conquistare, spesso siete duri e diffidenti, ma il momento è di quelli che fanno perdere la testa, se non vi lasciate andare adesso… mai più lo farete.

Acquario ♒

Almeno il sole vi ha dato una certa carica di vitalità, che ne avevate proprio bisogno….dopo lo schiacciasassi di Saturno che vi era passato sopra! Ma almeno adesso Saturno si sta muovendo, e ha tolto il disturbo ai nati nella prima parte del segno, e si stanno riprendendo dallo scossone. Ma già essere rimasti in gara è già un bel successo! Il passaggio di Saturno è forse la prova più difficile dello zodiaco, e voi ne avete fatto l’esperienza. Adesso siete più forti e potete procedere con più capacità. Quelli che hanno pianeti vicino, nel segno dei Pesci, successivo al vostro, possono approfittare del bel transito e rifarsi del tempo perduto, e già sono pronti a ripartire. Gli altri devono aspettare che Giove entri in ariete, per un estate bollente!

Pesci

Benissimo i nati nella prima metà del segno, i nati a metà, sono nel pieno di una trasformazione profonda e totale. Siete richiesti ovunque, sembra che non si erano accorti di voi, e ora tutti vi cercano e vi vogliono. Giusto? Voi sappiate affrontare il successo e il corteggiamento, e non fatevi trasportare dall’immaginazione! Anche se il momento è ottimo, restate con i piedi per terra, che non è facile per voi, che amate stare sulle nuvole… ma dovete approfittare di un momento così fecondo. Accettate tutti gli inviti che riceverete e siate disponibili, tutto può accadere e bisogna tenerne conto. Alcuni nati nella metà del segno potrebbero avere colpi di scena imprevisti. Non perdete la calma e valutate voi se vale la pena.