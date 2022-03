Al via da domani 5 marzo su Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su SKY canale 176, L’Occhio indiscreto, format ideato e diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani. Tre episodi da 30 minuti ciascuno, caratterizzati da una sorprendente varietà di contenuti, originalità delle storie e dei protagonisti. L’idea è di raccontare un personaggio, attraverso l’occhio indiscreto della telecamera.

Primo protagonista del format, per l’episodio ‘Attori & Truffatori’, un caro amico di Orgnani, l’attore Giovanni Visentin, presenza costante in tutti i suoi film, a partire dai cortometraggi del Centro Sperimentale di Cinematografia (nel 1992) fino ai suoi lungometraggi di finzione Mare Largo (1998), Ilaria Alpi (2003) e Vinodentro (2014). Visentin ripercorre la propria carriera di attore, in parte mancata: un grande successo nel 1978, protagonista al fianco di Marcello Mastroianni, ma poi… A 66 anni, infine, ha fatto pace con se stesso. L’incontro con i due fratelli è l’occasione per un bilancio, in cui il passato riaffiora nella spontaneità dell’improvvisazione in un confronto serrato con il presente, tra rimpianti e occasioni perdute, ma anche la soddisfazione di aver vissuto delle vite “fuori dagli schemi”.

Nel secondo episodio, ‘Lontano da Teheran’ si racconta l’artista iraniana Fariba Karimi. Dal 2009 vive a Roma e qui si diploma all’Accademia. Dall’infanzia difficile della guerra con l’Iraq a una nuova vita, fino l’incontro straordinario con Marilù Eustachio (storica artista romana nata nel 1934), che la vuole “adottare”. Una grande amicizia, che porterà molte cose positive ma anche un grosso guaio.

Nel terzo episodio, ‘Subways‘ si racconta la doppia vita del napoletano Erminio Colanero, che il caso e la curiosità portano presto sulla via del crimine. La sua intelligenza, le sue qualità umane, combinate con la vocazione per la trasgressione ne fanno un professionista molto affidabile, capace e ricercato, specie per le rapine ai portavalori. Quando si innamora e poi si sposa con una donna molto seria e onesta, capisce che non potrà mai condividere con lei la sua doppia vita, destinato a vivere nelle ‘subways’ del crimine senza poter quindi contare su una struttura familiare come i suoi colleghi rapinatori. Quando la fatidica “ultima rapina” va storta e viene arrestato, Erminio si ritrova solo, con una pesante condanna. Ma c’è ancora speranza.

Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su SKY canale 176 interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, ma anche di realtà internazionali, presenta un palinsesto ricco, adatto ad un vasto pubblico grazie alla qualità delle proprie proposte, il tutto con un linguaggio adeguato alla società attuale. I programmi di approfondimento artistici e culturali sono realizzati in una chiave nuova, in modo da essere fruibili e piacevoli per qualsiasi spettatore. Dalle docu-serie ai docu-reality passando per l’entertainment, il factual, la fiction, gli scripted e i documentari, le produzioni riguarderanno sia temi poco conosciuti che attuali, trattati in maniera originale.