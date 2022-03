L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 07 al 13 Marzo

Ariete ♈

La settimana segna veramente la vostra coincidenza con la rinascita della primavera. È quasi coincidente con il compleanno, momento simbolico di nuovo inizio. E sarà possibile che questo accada. Venere e Marte, sono appena entrati in Acquario, facendo così un aspetto favorevole per voi. Questo è molto importante, Venere, oltre l’amore e i sentimenti, rappresenta anche il benessere e la serenità, elementi fondamentali per realizzare i nostri desideri. Ottimi anche gli incontri, insomma, dovrebbe essere veramente un bel momento da vivere. Marte poi, da la carica, l’energia per fare e per essere protagonisti, quindi un ruolo per voi congeniale… e tenendo presente che Saturno è sempre a vostro favore, come pure mercurio, mi sembra proprio che dobbiate avvertire ma soprattutto, vivere un bel momento.

Toro ♉

La settimana non è esaltante, purtroppo. Bisogna fare attenzione ai dettagli, che non sempre ci piaceranno… molto dipenderà dalla vostra pazienza, che sarà messa alla prova in più di un occasione. I pianeti in Acquario, non vi servono a molto, dovete contare solo su voi stessi, a volte vi sembrerà strano quello che succede intorno a voi, ma tranquilli, sono piccoli fastidi, niente di particolare. I nati nella metà del segno, forse sono più pressati degli altri a fare cose nuove che non amano troppo, ma a volte i cambiamenti sono necessari, anche se a voi,pesano più degli altri! Tra poco tutto migliorerà, e voi sapete sempre organizzare con i tempi giusti.

Gemelli ♊

Ottimo… inizio di primavera, anche per voi. Molti pianeti in Acquario,significano grandi opportunità per voi. Tutto e tutti sono dalla vostra parte. Bè non è male ! Voi siete abituati a cavarvela sempre e alla svelta, siete i maestri della sveltezza e della leggerezza, è difficile che vi incastrino in situazioni difficili, o problemi, che voi detestate cordialmente! Per voi,il primo comandamento è che vi possiate divertire, e il secondo è che lo possiate fare senza problemi. Amate semplificare e andare con il vento sempre in poppa, anche se non sempre nella vita quotidiana è possibile. Ecco, questa settimana dovrebbe essere proprio così, come amate voi, tutto o, insomma, molto sarà benevolo nei vostri confronti.

Cancro ♋

Settimana di assoluto riposo, che per i nati in Cancro, significa dormire 36 ore al giorno… siamo il segno della luna, quindi della notte, quindi del sonno, quindi del sogno… ci siamo capiti? Per stare bene, abbiamo bisogno della nostra dose di fantasia quotidiana, altrimenti accusiamo subito disturbi di personalità…. diventiamo nervosi ed intrattabili. Che gli altri segni,sappiano regolarsi. Amare un cancerino è un po’ complicato, sicuramente, ma si viene abbondantemente ripagati, in abnegazione totale e attenzioni pressoché infinite. Detto questo, la settimana non ha molto da dire in rapporto agli astri, a parte un ottimo appoggio per i nati nella metà del segno, da parte di Giove e del sole, quindi questo è molto buono, e presto arriverà anche per la terza decade, che tanto si lamenta con il sottoscritto… ma io racconto solo quello che è, poi cerchiamo tutti di agire per il meglio.

Leone ♌

Siete talmente abituati a dover contare solo su di voi, che poco noterete che ora siete rimasti sulla barricata, pure senza munizioni. Rientrate nel rifugio per studiare meglio la tattica da seguire, che presto ci potrebbe essere una rivincita! Siete diventati più pratici e funzionali, non tutti i mali vengono per nuocere,si dice! Forse in questi ultimi mesi avete capito bene chi vi è amico e chi cerca di usare la vostra figura, sempre autorevole, regalmente leonina… ma appunto non vi sostiene al fianco, ma cerca solo di usarvi. Uno dei più grandi cambiamenti che possiamo fare è proprio come permettiamo agli altri di accostarci a noi. Capire questo è fondamentale. Da lì potremo fare una prova di come impostare i nuovi progetti. E le nuove battaglie, che finalmente si concluderanno con una vittoria e non con un armistizio…

Vergine ♍

A parte le finanze e il portafoglio, che saranno bersagliati dai pagamenti… e quindi tenderanno al secco… insomma, anche voi sarete in grado di fare una settimana di attesa, cercando di capire come meglio muoversi. Assolutamente dovete fare solo quello che viene meglio al vostro fiuto, siete tra i migliori analisti che ci sono, quanto a capire sia le persone che le situazioni, ma come tutti i segni di terra, dovete solo avanzare con le truppe di terra… cioè quando siete sicuri e convinti di quello che viene. Non amate affatto il rischio o peggio l’improvvisazione, tanto cara agli altri elementi,aria in primis, quindi non accettate quello che non vi convince. Tanto non funzionerebbe. I nati nella metà del segno, si lascino trascinare al cambiamento, perché essendo urano in aspetto positivo, potrebbe essere migliore della vostra ritrosia… a farlo!

Bilancia

Finalmente il cielo è nuovamente tutto o quasi a vostro favore! Marte e soprattutto Venere, vostro astro guida, sono appena entrati in Acquario, quindi la settimana, sarà molto interessante e stimolante per voi, sia nel settore del lavoro, come nella vita sentimentale. Tutto si appianerà, tutto scivolerà , magari sostenuto da un vostro cortese cenno, arte in cui siete maestri, sapersi relazionare con gli altri è per voi un fine morale e in fondo avete ragione. I buddisti sostengono che la gentilezza è un messaggio spirituale, quindi… ecco, ora siete al centro di molti interessi, intrecci lavorativi e familiari, quindi collaborate ad armonizzare e ben indirizzare tutto quello che viene! E dovrebbe venire parecchio! È il momento di prendere iniziative e progetti.

Scorpione 🦂

Settimana di intrighi e passione… insomma siamo nel vostro elemento! La situazione è complessa,contorta e piena di risvolti e colpi di scena! Qualcuno dall’acquario cerca di ostacolarvi…. ma ostacolare voi, spesso significa gettare benzina sul fuoco… se vi mettono i bastoni tra le ruote, voi sapete sempre trovare il modo di uscirne vittoriosi …poi gli ostacoli sono inferiori agli aiuti, che i pianeti in pesci vi elargiscono… quindi, grandi progetti, grandi cambiamenti assolutamente fortunati, molti piccoli fastidi da poco conto, ma ci saranno delle ripercussioni nel vostro mondo sociale, non sempre tutti sono d’accordo con il nostro successo, spesso lo ostacolano anche inconsapevolmente, ma certo voi non vi fate fermare da così poco.

Sagittario ♐

Potete andare alla biglietteria e prenotare il nuovo viaggio. Ecco in sintesi il messaggio delle stelle, che sono di nuovo molto propizie. Venere e Marte sono appena entrati in Acquario e vi aiuteranno moltissimo per i vostri progetti. Attenzione però al volo o al biglietto, potrebbe essere una destinazione sbagliata… Giove è nel segno dei Pesci, quindi vi può creare malintesi e irritazioni, magari anche fare sbagliare la meta del viaggio, quindi studiate bene ogni particolare, per non avere sorprese. Siete entusiasti di nascita, ma un po’ più di pignoleria non è male in certi casi. Voi come i gemelli di fronte a voi, nello zodiaco, fate tutto troppo facile, ci vuole più amore per il dettaglio, a volte! Quindi valutate attentamente.

Capricorno ♑

È ancora una settimana di successo e di pubblici riconoscimenti, sappiatelo! Il cielo è ancora disponibile e generoso. Venere e Marte non sono più sul vostro territorio… ma sono andati poco lontano. Ma soprattutto è Giove e il sole che vi sono alleati… quindi fortuna, occasioni e energia per attuarle. Urano poi vi spinge a buoni incontri improvvisi, e protegge i cambiamenti, che amate poco, ma la vita è così, affinché possa venire il nuovo,deve finire necessariamente il vecchio. Ma l’energia che scorre, sarà ottima, quindi accettate di buon grado le proposte e gli eventuali inviti e una volta tanto, rischiate e buttatevi nella vita sociale, anche se per voi è una giungla!

Acquario ♒

Sono appena entrati Venere e Marte nel vostro segno, ottimo. Tutto migliorerà e vi sembrerà più bello. Venere è il pianeta sì del sentimento, ma anche della pace interiore e del sentirsi bene con sé stessi, che spesso e volentieri è quasi meglio dello stare con gli altri! Ma adesso è tutto ok, anche gli eventuali incontri sentimentali, possono essere gradevoli e fortunati. Quindi valutate ogni proposta e sappiate che può nascondersi dietro una buona opportunità. Siete favoriti, avete fiuto per scegliere bene, specialmente i nati nella prima parte del segno, sono quelli che devono ripartire, hanno superato la prova di Saturno e adesso con Venere e Marte, possono rinascere a nuova vita… sentirete la primavera, preparatevi.

Pesci

La settimana, dovrebbe confermare il vostro successo. Grandi riconoscimenti, siete al centro di un grande polo energetico! Guardatevi attorno, valutate ma cercate di non perdere tempo, perché Giove non è fermo, quindi è necessario avere gli occhi aperti, per non perdere le occasioni che porta! Passa il treno, ok, ma bisogna fare in fretta per salire! Non sognate troppo, non è il momento di aspettare, ma di muoversi. Rispondete, accettate e correte pure qualche rischio, c’è tempo per rimpiangere… e poi se non avete provato, come farete a sapere se era giusto o meno? Voi osate, sbagliare è umano, ma non fare è cretino…