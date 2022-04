L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 4 al 10 Aprile

Ariete ♈

Compleanno in forze, grazie alle coincidenze planetarie. Il sole passa di nuovo sul vostro sole di nascita, quindi questo è simbolicamente un nuovo inizio. Voi che siete sempre in prima fila per iniziare qualsiasi cosa, avete tante nuove idee e progetti di conquista! C’è un clima di fiducia almeno nelle vostre capacità, in più c’è anche mercurio che sta transitando nel vostro segno, molto vicino al sole. Questo significa che ci sono stimoli, contatti e soprattutto lucidità mentale! Siete molto sollecitati a fare, avete una mente in piena attività, praticamente una ne fate e cento ne pensate… la terza decade è sempre la più stimolata, impegnata come è da Saturno, quindi grande impegno, si, ma che sembra essere il giusto compimento di un lungo percorso. Finalmente state vedendo i risultati di tanto lavoro. Venere e Marte inoltre, vi faranno vivere anche una bella e intensa vita di relazione e sentimentale, dalla positiva angolatura accanto a Saturno.

Toro ♉

La settimana comincia con una bella luna che si congiunge a urano. Siete in attesa di notizie, al femminile, cioè da donne… o che saranno le messaggere di novità per voi. È da tempo che avete intrapreso delle rivalutazioni del vostro vissuto… urano sta portando avanti un progetto di profonda stimolazione di voi stessi. Alcuni, sono tentati di rompere con il passato, ma io so che siete sempre molto prudenti e valutare attentamente la vostra situazione è importantissimo.. Settimana dal 4 al 10 Aprilee non è nel vostro stile prendere decisioni affrettate o folli! La saggezza dei proverbi, che consiglia prima di cambiare strada, che la vecchia la si conosce, mentre la nuova è un incognita! Si getta solo quello che è veramente di troppo… costruire o ricostruire è molto faticoso. E voi siete anche pigri…

Gemelli ♊

Situazione del cielo che è un progetto geopolitico… soprattutto per i nati nella terza decade. Hanno un complesso quadro di insieme. Spinti ad agire per grandi cambiamenti, assolutamente buoni, sottolineiamo… grazie al molto positivo aspetto di Saturno, coadiuvato dal sostegno di Venere e Marte… e scusate se è poco… hanno altresì uno strano effetto, dovuto a Giove e Nettuno in un quadratura, che può creare delle nebbie da far diradare. Magari, c’è tutto a disposizione per qualsiasi cosa abbiate programmato, ma uno strano motivo, ritarda i finanziamenti. Questo è un ipotetico quadro! Mi farete sapere se è calzante… in generale risentite positivamente dei pianeti in ariete, che vi daranno una spinta in più per ottenere dei risultati soddisfacenti.

Cancro ♋

Cari colleghi di segno, siamo sempre in uno stato di sogno, almeno la maggioranza….e magari anche un po’ sottotono, causa i pianeti in ariete, che non vogliono essere nostri alleati, purtroppo! Potremmo essere più irascibili del solito, attenzione! Non prendete troppi impegni, ricordate che il sonno è fondamentale per noi, la luna è la nostra azienda produttrice… siamo tra i più bravi nel realizzare i sogni. Ma i sogni si producono nel buon sonno! Poi quando vogliamo, magari per puro caso, sappiamo anche essere dei bravi realizzatori, come tutti gli esseri fantasiosi . Per tutti , meglio valutare bene le situazioni, anche se Giove ha regalato a molti delle belle notizie…. più precise e dettagliate ai nati nella terza decade…. che sono in pieno influsso gioviale. Magari anche qualche evento straordinario, grazie alla concomitanza della presenza di Nettuno.

Leone ♌

Certo che il panorama è molto diverso da sei mesi fa. Adesso molti pianeti si sono alleati per aiutarvi e magari mitigare gli assalti frontali ricevuti in passato, che Saturno vi ha insegnato ad affrontare. Siete stanchi ma non credo che siate vinti! Bravi, avete imparato che si può perdere una battaglia, ma per perdere la guerra con voi, è arduo. Anzi, forse , come sempre nei momenti di crisi, avete affilato le armi, magari anche scoperto falsi alleati, più di peso che di aiuto. Adesso con la nuova spinta che riceverete dai transiti planetari in ariete, sole e mercurio, vi troverete nuove ed inaspettate alleanze, strategiche e positive, che vi sosterranno. Ottima energia, grinta quanto basta, che voi ne avete da vendere, e belle sorprese grazie a un mercurio così stimolante. Pronti alla riscossa!

Vergine ♍

Si comincia con una novità. Lo suggerisce questa luna in toro congiunta a urano. Quello che sia, ma l’aspetto per voi è buono, quindi ben venga! Da bravi segni di terra, le novità diciamo che non le cercate proprio… amate tutto ciò che è sicuro ed affidabile, detestate cordialmente le improvvisazioni. Ma ogni tanto, succede sempre qualcosa, ed è bene saper valutare. La notizia dovrebbe essere al femminile o almeno data da una donna. Attenti a non esagerare con le spese, Giove e Nettuno in opposizione, potrebbero addirittura farvi perdere tempo e denaro, se non sarete più che scrupolosi. Mi raccomando personalmente di stare con gli occhi bene aperti quando firmate un documento! La stanchezza potrebbe farvi sfuggire un dettaglio, quindi siate prudenti.

Bilancia

I pianeti sono in ariete, quindi non sono a favore, questo è un dato. Per fortuna è solo il sole e mercurio che non vi sono alleati… ma Saturno con Marte e Venere sicuramente sono molto più potenti! Bene per voi, soprattutto per i nati nella terza decade, che saranno protetti e sostenuti da questo potentissimo triumvirato celeste. Grandi cose, impegni importanti, tutto ciò che è stato già varato da voi, non avrà ostacoli. Magari sarete voi un po’ stanchi e disorientati, il sole è l’energia e mercurio è la ricettività mentale, che potrebbe non essere al meglio. Non prendete troppi impegni, potreste non ottemperare a quanto previsto. Magari siete solo stanchi. E voi siete anche delicati. Sappiate misurare le forze. Portate a termine il lavoro intrapreso e non cominciate il nuovo prima di aver finito il vecchio.

Scorpione 🦂

La settimana sarà a corrente alternata. La terza decade è assolutamente favorita, con un potentissimo connubio tra Giove e Nettuno, congiunti nei pesci! Chi ha anche dei pianeti nella parte finale del segno, oltre il sole, potrebbe essere piacevolmente sorpreso da novità molto positive. Magari ottimi appoggi nel campo professionale o ancora meglio un bell’incontro sentimentale, di quelli che cambiano la vita! Già sarete alle prese con vecchi rapporti di antica relazione, che dimenticare voi, non è facile, seduttivi e affascinanti come siete voi ce n’è pochi! Molti vogliono cambiare il loro stato di cose, urano è in toro e si è appena congiunto alla luna… ma voi non prendete decisioni affrettate, attivate il sesto senso, di cui siete abbondantemente dotati e non fallirete.

Sagittario ♐

È una primavera tutto sommato molto bella. Il sole e mercurio transitano nel segno vostro affine dell’ariete e quindi sarete pieni di entusiasmo e voglia di fare, come siete generalmente voi, ma se abbiamo anche l’energia per farlo, tanto meglio! Il sole dona energia, ripresa dopo la stanchezza, siete carichi e sarete vincenti. Anche mercurio è a favore, quindi, chiarezza di idee e rapidità mentale, il che vi aiuterà nel decidere cosa fare e come. La terza decade come molte terze decadi dello zodiaco, sono prese da aspetti planetari multipli. Sostenuti e molto da Saturno, con Marte e Venere, quindi parliamo di grandi potenzialità, magari per molti, un incontro sentimentale molto importante potrebbe essere il risultato di tutto questo. Ma Giove e Nettuno spingono in direzione contraria, e non vi saranno di aiuto. Anzi, cercheranno di creare dubbi, magari vi porteranno fuori strada, ma voi state attenti, e quindi non fermatevi per tutta la durata del percorso… dove sarete ripagati dalla fatica.

Capricorno ♑

Come i vostri dirimpettai planetari cancerini, avete i pianeti in ariete che non vi servono a molto… anzi, non collaborano proprio. Magari siete solo stanchi e un po’ disorientati, ma il sole e mercurio in cattivo aspetto, creano piccoli fastidi e ritardi. Bisogna resistere almeno fino al passaggio del sole, che appena entrerà in toro, renderà di nuovo, tutto scorrevole. Ora può essere utile ritirarsi in vacanza in montagna o in campagna, la solitudine a voi vi rigenera, e da soli sapete prendere sempre le giuste decisioni. Chi è sotto l’influenza di Giove , aspetto che riguarda soprattutto i nati nella terza decade, e che quindi sono favoriti da questo aspetto, possono essere più disponibili al nuovo e ai contatti umani. Poi è da tempo che i nati nella terza decade sono sempre presi da misteriose sollecitazioni, difficili da definire, quasi magiche. Sappiate misurare bene le situazioni.

Acquario ♒

Anche per voi, la primavera è una grande opportunità. Il sole, vi è favorevole, quindi dona energia e vitalità, nuova linfa vitale per voi, che uscite da un inverno pesante. Molti sono stati costretti a dei cambiamenti assolutamente necessari, ma pesanti da vivere. È stato il passaggio di Saturno, che porta maturità e consapevolezza. I nati nella prima parte del segno, sono cambiati molto. Hanno fatto un grande lavoro di selezione. Non tutti gli amici sono stati rimessi in agenda! Bisogna fare una bella valutazione delle competenze ogni tanto. Anche quelle umane. Adesso, grazie al sole che darà una carica energetica potente e a mercurio, che porterà curiosità e consigli utili per nuove situazioni sia per il lavoro che per le attività sociali, che amate tanto!

Pesci

Spero proprio che stiate tutti approfittando del bellissimo momento particolare, con un cielo, praticamente sgombro di nuvole… tutto blu! In effetti tutti i pianeti sono dalle vostre parti e favorevoli. Cosa dire? La terza decade vive nell’imbarazzo della scelta, con tutte le opportunità che gli si stanno facendo avanti… sicuramente Giove ha prodotto grandi cambiamenti, assolutamente buoni, la settimana sarà veramente molto buona, sarete molto richiesti e potreste quasi essere stanchi di tanto successo! Ma ricordate che i treni si prendono quando passano… occhi aperti per le tante nuove conoscenze.