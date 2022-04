Oroscopo di Branko, segni al top di MAGGIO

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il mese di maggio con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: Belle notizie nel campo dell’amore. Maggio offre l’opportunità di nuove piacevoli conoscenze ed incontri interessanti. Si potranno creare delle relazioni intriganti anche con persone molto diverse da noi per età e per carattere. Dovrete però mantenere buoni rapporti con le persone che vi vogliono bene e che sapete possono aiutarvi nei momenti del bisogno.

Toro: A maggio non conoscerete ostacoli in amore, anzi sarete spinti da grande passione e forte sensualità e questo vi permetterà anche di vivere le relazioni con un livello di trasgressività che non avete finora conosciuto. Per certi versi sarete privi di freni inibitori e vorrete vivere i rapporti senza confini. Attenti però alla salute, non sottovalutate certi melesseri fisici.

Gemelli: In amore va tutto per il meglio, il rapporto di coppia è solido e le nuove relazioni si vanno concretizzando senza eccessive difficoltà. La verità è che volete amare ed essere amati. Anche sul lavoro il periodo si presenta ottimo, con la possibilità di sviluppare progetti che nei prossimi mesi vi daranno enormi soddisfazioni. Che dire poi della salute? Anche qui tutto sembra filare liscio.

Cancro: Il mese inizierà all’insegna dell’incertezza, ma si tratterà di momenti passeggeri perché subito sentirete il desiderio e la voglia di rafforzare i vostri legami sentimentali, rimettere in piedi una relazione o rafforzarne una che è iniziata da poco. Il segreto per stare bene è non lasciarsi trascinare nelle polemiche e possibilmente sanare una lite con una persona evitando di accrescere i rancori.

Leone: State attenti alle nuove avventure, possono sembrare intriganti ma potrebbero nascondere grosse insidie. Meglio non avventurarsi su terreni accidentati. Siate prudenti con i sentimenti ma anche nel settore professionale. Una proposta di lavoro potrebbe apparirvi entusiasmante e attirarvi particolarmente, ma meglio ponderare bene le scelte e non agire di fretta.

Vergine: Avrete l’opportunità di riscattarvi, di risorgere sotto vari aspetti. Basta subire, basta sopportare, è il momento di rivalervi e di far sentire la vostra influenza. Gli stessi che finora vi hanno contrastato adesso potrebbero atteggiarsi a vittime e accusare voi di essere troppo ostili con loro. Non ascoltateli, andate avanti per la vostra strada e i vantaggi saranno tanti.

Bilancia: State ancora pensando al passato, certe delusioni ancora vi pesano, vi fanno sentire demotivati e poco convinti di ciò che fate. Ma adesso è arrivato il momento di dare un taglio netto con il passato, lasciarsi tutto alle spalle e ripartire. Una buona occasione vi potrà essere offerta da un viaggio o da un altro evento che vi permetterà di conoscere persone nuove e positive.

Scorpione: Cercate in questo mese di fare fronte agli impegni più urgenti, chiudendo possibilmente le situazioni più impellenti e che si stanno trascinando ormai da mesi. Situazioni lavorative, ma anche familiari e sentimentali. Sarà importante a maggio evitare le provocazioni, stare lontani dalle polemiche e dalle discussioni perché potreste rovinarvi la salute. Pensate all’amore.

Sagittario: Mese straordinario dal punto di vista della creatività, sarete ricchissimi di ingegno e di tanta voglia di progettare e realizzare, con le idee che non vi mancheranno. Siate sempre positivi ed allegri, anche quando vi troverete ad affrontare delle difficoltà. In amore state in guardia perché una conoscenza inaspettata potrebbe far scoccare il classico colpo di fulmine.

Capricorno: State attraversando un momento molto positivo con una spiccata genialità. Negli ultimi tempi avete dovuto affrontare dei cambiamenti anche importanti e adesso state finalmente raggiungendo un nuovo equilibrio, una fase di stabilità. Cercate di costruire voi le condizioni perché si creino le opportunità, non aspettate che il tutto vi cada dall’alto.

Acquario: Il lavoro vi impegna tantissimo, state davvero dando il massimo per raggiungere risultati, ma state attenti a non esagerare. Concedetevi anche periodi di riposo, relax, svago, non mettete a dura prova la vostra salute con il troppo stress. Potranno nascere degli imprevisti che però riuscirete a gestire con assoluta tranquillità. Date affetto a chi vi sta intorno.

Pesci: Ecco finalmente arrivato per voi il mese della riscossa. Saranno tante le novità che sarete chiamati a vivere in questo periodo, ci saranno occasioni nuove ed inaspettate che però vi apriranno la strada verso nuovi orizzonti e traguardi. Avrete nuove responsabilità da affrontare ma lo spirito giusto non vi manca. Guadagnerete economicamente ma sarete soprattutto soddisfatti di voi stessi.