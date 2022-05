In scena “Roma Tatuata”, omaggio ad Anna Magnani e Pierpaolo Pasolini

Il 2-3-4 Maggio alle 20,30 andrà in scena al Teatro Portaportese di Roma lo spettacolo ROMA TATUATA – Sotto Roma l’inferno.

Un omaggio ad Anna Magnani e a Pierpaolo Pasolini.

Il progetto artistico è stato fortemente voluto da Emiliano De Martino a conclusione di uno studio sui due artisti svolto durante l’anno accademico in corso con gli allievi della EDM Factory di Roma. La regia è affidata ai suoi collaboratori Valentina Proietto Scipioni e Gianluca Lombardi.

Sarà un viaggio in mare aperto alla ricerca di un faro per tornare a riva. In realtà ne troveremo due. Gli spiriti e le essenze di Anna Magnani e Pierpaolo Pasolini. Attraverso i monologhi più noti, le poesie e il loro pensiero si sviscererà la storia di venti anime in scena… Che racconteranno emozioni, disagi, paure, desideri e profondi peccati intrecciati, mescolando contesti e radici differenti. Dal sottosuolo della Capitale emergono profumi, essenze e ruvidità dell’animo che scalpitano in cerca di redenzione. Strisciano fuori in tre segmenti dello spettacolo che condurranno il pubblico ad esplorare tre “non luoghi” facendosi portare dalla marea che cresce, ambientazione dopo ambientazione.

L’appuntamento è al Teatro Portaportese di Roma il 2-3-4 maggio 2022 alle 20.30.

Cast:

Beatrice Arnesano Alfonso Brescia

Lucrezia Calzoni

Federica Cicchelli Angelica Colaneri

Adina De Santis Ermelinda De Santo

Erika Del Re

Cosimo Famigliolo Orietta Giorgio

Patrizia Innocenzi

Lavinia Lalle

Roberta Pinto

Simone Ranieri

Alex Nico Scagliola Giovanni Scalingi Angelica Troiani

Anna Maria Tursi

Regia: Valentina Proietto Scipioni e Gianluca Lombardi

Produzione esecutiva e Distribuzione: EDM Produzione e Distribuzione

Ufficio stampa e comunicazione: Free Wings Agenzia di Comunicazione

Media Partner: Palcoscenici del Mondo – Blog di Musica, Arte, Cultura e Spettacolo

Grafica: Palmira Maria Pugliese

Disegni: Valentina Proietto Scipioni

Trucco di scena: Flavia Tamburini

Organizzazione generale: EDM Produzione e Distribuzione

Con la collaborazione artistica di: EDM FACTORY – Accademia Artistica di Emiliano De Martino

Sponsor:

Just Rent – Noleggio a lungo termine

Aisa Lazio Onlus

Caffè Gioia

Biscopì – Forno e Caffè

INFOLINE E PRENOTAZIONI: 333.7491357 e edmproduzioneedistribuzione@gmail.com