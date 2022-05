L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 9 al 15 Maggio

Ariete ♈

Settimana serena, visto che Venere sta transitando nel vostro segno… al momento i più coinvolti sono i nati nella prima decade…..ma bene o male, avendo molti qualche pianeta nelle vicinanze, saranno toccati e piacevolmente influenzati dal pianeta del sentimento….. ma che può significare semplicemente un momento di tranquillità, o semplice serenità, o uno stato quasi inspiegabile di benessere, dico inspiegabile perché non siamo abituati ad avere coscienza del nostro animo, purtroppo. Capiremmo molto di più, sia di noi stessi e del nostro sentire profondo, quanto, capiremmo più e meglio anche chi ci vive accanto! A questo potrebbe contribuire lo studio degli astri. Insomma, Venere che passa sul vostro sole, questo simbolicamente porta. Siate sereni e ritrovate il piacere della tranquillità, deponete per un po’ il gusto della battaglia, in voi innato! Approfittate del periodo, per una pausa di riflessione… o meglio una vacanza.

Toro ♉

Voi siete sotto i riflettori del gioco zodiacale. Molti transiti planetari vi coinvolgono e credo proprio che non possiate non venire coinvolti! Specialmente i nati nella metà del segno, sono presi da un sole che passa sul vostro sole di nascita, quindi siete sollecitati a fare….ad essere….ad agire….sentite che dovete avere un ruolo importante nel mondo, questo è il significato profondo di questo transito! Allo stesso tempo, urano che è in transito da tanto tempo, sollecita nuove soluzioni a situazioni forse logore e polverose….. creando in molti di voi, irrequietezza e uno strano nervosismo! Voi siete amanti della quiete e della routine quotidiana, detestate le sorprese, che anzi, vi spaventano…. ma a volte, per far nascere il nuovo, il vecchio deve morire, questo è il messaggio del pianeta. Voi state calmi, ma assecondare gli eventi e non opponete resistenza. Tutto qui.

Gemelli ♊

La settimana è all’insegna dei sentimenti e delle conquiste amorose. Venere è in ariete, vi fa un aspetto molto positivo, la luna transita in Leone, quindi i pianeti del sentimento e dell’affettività vi rendono sereni e seducenti. Sappiate misurare le situazioni e non siate troppo vivaci come consuetudine, ma valutate in profondità i sentimenti, vostri ma forse soprattutto quelli altrui, che spesso, presi come siete dal gioco della seduzione…… non considerate affatto, spesso facendo soffrire le persone. Più maturità e consapevolezza non guasterebbero… in genere siete anche troppo simpatici, ma troppo incostanti e questo nei sentimenti è un difetto, non un pregio, come sfacciatamente sostenete voi… e poi nei rapporti ci si rapporta agli altri…. non a noi stessi, quello si chiama narcisismo…

Cancro ♋

Noi cancerini godiamo della potente protezione di Giove… che non è poco… soprattutto i nati nella terza decade e negli ultimi gradi del segno, anzi approfittate del momento eccezionale! Anche i pianeti in toro , sono a favore nostro, sole e urano, questi ultimi più interessati ai nati nel pieno del segno, insomma tutti i nati del segno sono portati ad essere protagonisti di qualcosa, non sappiamo ancora che… ma balliamo in pista e questo è un fatto. Magari essendo sempre troppo sognatori, anzi qualcuno dorme proprio, dobbiamo fare più attenzione allo scopo di tanto movimento. Purtroppo non siamo sostenuti da Venere, che è ostile in ariete…. quindi attenti ai malumori e ai piccoli fastidi di salute che potrebbero rovinare il quotidiano, sappiate che è cosa passeggera, i sentimenti profondi e collaudati non possono essere incrinati da stupidaggini … siate saggi!

Leone ♌

Probabilmente state ricostituendo il vostro esercito! Nuove truppe e nuove strategie sono in preparazione per le vostre battaglie! Adesso avete,per poco tempo Venere a favore, quindi molto probabilmente vi siete presi una bella pausa di trionfo personale….. ottimo, fate bene a goderne. Ma Venere, purtroppo è un pianeta veloce, quindi non fermatevi…. comunque la buona notizia è che presto Giove entrerà in ariete, allora sì che ne vedremo delle belle, nel senso che sarà un piacere per voi ritornare in auge e raccogliere quei risultati e quei successi che vi sono stati negati negli ultimi tempi. Insomma gli auspici sono buoni. Solo i nati nella fine del segno, sono ancora sotto l’opposizione di Saturno, anche se forse hanno imparato a conviverci! Ok, vi hanno costretto a fare qualcosa controvoglia, ma non sempre possiamo fare tutto come pare a noi. Questo è l’insegnamento di Saturno…

Vergine ♍

Attenti al nervoso….alle gaffes… e non arrabbiatevi più di tanto! Questo è il messaggio del cielo settimanale. Aggiungere una particolare attenzione alle problematiche legate alle carte e ai documenti. Insomma….vi vuole tutta la vostra accuratezza, per superare questo momento un po’ ingarbugliato, tutto qui. Colpa di Marte in opposizione nei pesci, che a qualcuno, non certo a tutti, potrà stimolare l’aggressività e indurre ad essere aggressivi magari anche senza motivo. Approfittate invece della spinta energetica del sole in toro, quello si vostro alleato, che vi sosterrà per essere decisi ed intraprendenti, forti e consapevoli, forse troppo stimolati da urano, mo solo i nati nella metà del segno, ma anche mercurio, che è un vostro astro guida, essendo in transito nei Gemelli , è quello che può creare qualche discussione non troppo utile. Cauti supererete senza difficoltà la settimana….e metterete le cose a posto!

Bilancia

Il vostro astro guida, Venere, è in ariete, quindi non vi aiuterà a mettere bene accoppiati i colori dei vostri completi! In compenso, mercurio nei Gemelli, sarà alleato per gli affari e il commercio, quindi puntate su questi settori. Ma Venere non è mai cattiva consigliera….. magari sono leggeri malesseri o malumori ingiustificati che potrebbero verificarsi. Voi siete stati avvertiti, quindi non prendeteli sul serio….si, insomma può capitare qualche giorno più pesante del solito, ma grazie a mercurio e poi alla luna che passa da voi, regalando un fine settimana di assoluto recupero, decisamente su tutti i fronti. Tra poco poi il cielo si addenserà nel segno dei Gemelli , quindi molto sarà a vostro vantaggio e sostegno…

Scorpione 🦂

La settimana è bella e intrigante. Siete stimolati da influssi contrastanti e contraddittori. Fate voi….. c’è da scegliere. I pianeti in toro, sole ed urano, vi o meglio ci provano a mettervi i bastoni tra le ruote, ma non sanno che voi date il meglio di voi stessi, proprio nella guerra…..e nelle difficoltà, che generalmente superate con un’alzata di spalle. Ma non avete alleati, il sole abbassa la carica vitale e faticate più del solito a sconfiggere i nemici. Quelli poi stimolati da urano, non sanno bene come affrontare questo momento. La terza decade è la più fortunata, grazie a Giove in ottimo aspetto, sono quelli che hanno più assi nella manica, e possono fare tutti i giochi che vogliono…. ma per tutti, grazie a Marte, anche lui in pesci, ci sarà un fascino erotico irresistibile, e anche le occasioni giuste…

Sagittario ♐

Allora, riepilogando, Venere in ariete è vostra alleata, mercurio non molto…. è in opposizione nei Gemelli quindi vi può essere d’intralcio, specialmente per i conti e i pagamenti…. che sarà più difficile far quadrare! Poi la terza decade potrebbe essere proprio nei pasticci, come si suol dire, visto il quadrato di Giove. Dovete imparare a fare lo slalom, per così dire. Certo che con Venere per alleata, la voglia di divertirsi è forte, potete trovare molte persone che vi saranno simpatiche e alcuni anche qualcosa in più… Insomma, soldi e affari a parte, amore, amici e belle serate, allieteranno la vostra settimana.

Capricorno ♑

Il sole vi sostiene per tutto il tempo…. essendo in toro, è un vostro potente alleato. Forza ed energia per combattere ed essere vincenti, proprio come piace a voi! I nati nella metà del segno, poi, hanno anche urano che li spinge all’azione, e sono attentissimi a tutti gli stimoli che avvertono. Giove e Nettuno sono sempre a favore della terza decade, che avendo anche Plutone di passaggio, probabilmente hanno qualche vissuto complesso e eccezionalmente intenso. Chissà che mistero sarà….solo la prima decade, causa Venere in ariete, quindi in aspetto disarmonico, potrebbe avere delle giornate troppo pesanti, e magari non troppo appaganti! Abbiate pazienza, appena Venere cambierà posizione, entrando in toro, tutto diventerà più facile. Poi , grazie a Marte nei pesci, la forza per affrontare tutto e tutti, non dovrebbe mancare…

Acquario ♒

Venere è in ariete, quindi a vostro favore, sicuramente aiutandovi a rinnovare il vostro parterre di amici e conoscenti, che ultimamente non era stato rinnovato! Nuovi incontri e nuove occasioni per uscire e magari incontrare una persona speciale, visto l’appoggio del pianeta del sentimento e dell’amore! Se così non fosse, sarà sicuramente un buon suggeritore di serenità e benessere, che poi a voi, dopo questo periodo, non proprio facile… è forse la cosa più importante di cui avete bisogno! Dovete rimettere in piedi tutto un insieme di cose che è stato buttato all’aria da un Saturno, che sulle prime sembra difficile e drammatico ma poi che è passato, ci si rende conto che forse non tutto il male viene per nuocere!

Pesci

Siamo alle battute finali di Giove, che ormai sta per abbandonarvi… solo gli ultimissimi gradi del segno sono ancora coinvolti nel transito. Marte sta regalando tanta energia e tanta voglia di fare, che voi essendo un segno d’acqua, poco avete… come i nati nel segno del Cancro. Ma ora è con voi e vi sta mettendo in moto! Siete quasi aggressivi a volte, stranamente protagonisti, pronti a partecipare a quello che vi propongono, avete perso la pigrizia e lo smarrimento che spesso vi travolge… tenete presente che mercurio sta transitando in gemelli, quindi non è vostro alleato. Quindi controllate carte e conti e cercate di essere più ordinati e precisi… state anche più attenti a quello che dite o forse semplicemente non prendete tutto quello che vi offrono per buono.