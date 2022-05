L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 16 al 22 Maggio

Ariete ♈

La settimana comincia bene, visto che Venere transita nel segno, ora è a metà, quindi sono questi i favoriti dal pianeta, non solo dell’amore, ma anche del benessere e della serenità, nonché della salute vera e propria… poi, Giove, è appena entrato, sta interessando i primissimi gradi, e quindi ai nati nei primi giorni del segno, sta sicuramente portando qualcosa. Vuoi anche solo un po’ più di sicurezza in sé stessi, già è un bel regalo, mi pare! Non sempre è facile capire come vanno le cose, spesso capiamo dopo con il tempo, un cambiamento fortunato o un incontro significativo e importante per noi, al momento lo viviamo e basta, poi voi del segno, che siete sempre impetuosi e magari anche troppo rapidi, anche nel vivere le situazioni, non vi siete ben sintonizzati ancora. Ma osservate attentamente la vostra realtà, e magari potreste notare come le cose, stiano prendendo una piega diversa, più gratificante. Riflettete.

Toro ♉

La luna in scorpione, opposta al sole, può creare uno strano effetto su di voi, che amate la quiete e la sicurezza. Ma è un effetto effimero e transitorio, come è la luna. Sicuramente è più urano che sta transitando nel mezzo del segno, che può creare delle piccole rivoluzioni nella vostra vita… I coinvolti, non si irrigidiscano, provocando effetti collaterali pericolosi… quando si impongono dei cambiamenti , magari necessari, meglio assecondare senza troppo opporsi. Le resistenze testarde, possono essere controproducenti a lungo andare. Il sole che transita sul vostro sole di nascita, porta forza e determinazione, quindi è un incentivo in più per fare quelle cose che avete programmato da tempo…. approfittatene!

Gemelli ♊

La situazione è in netto miglioramento, almeno per il cielo… ma voi siete sempre pronti all’ottimismo di carattere. Per fortuna… adesso ne avete motivo. I due grandi “benefici”… Giove e Venere, sono in Ariete, quindi in aspetto molto positivo per voi, in più mercurio è nel segno, anche se adesso è retrogrado, quindi meno efficace, più strano negli effetti. Senza contare che Giove era disarmonico nei pesci, e sicuramente a più di qualcuno di voi ha creato disservizi e confusione, specialmente in ambito lavorativo e finanziario. Tutto dovrebbe disciogliersi davanti a tanta benevolenza planetaria! La primavera vi trova in pista e potete ricominciare a fare i protagonisti della vita sociale! Sperando che sotto il quadrato di Giove, non abbiate speso tutti i soldi del vostro partner… e quindi non sapete come fare, senza fondi, riorganizzatevi e riuscirete vittoriosi.

Cancro ♋

Adesso che Giove è passato in ariete, potremmo avere una frenata… purtroppo non ci è d’aiuto, poi già Venere sta transitando in ariete, quindi anche lei non è nostra amica. Nessuno come noi cancerini sa chiudere le porte del castello quando siamo sotto attacco! Per non drammatizzare, cosa in cui siamo maestri, cerchiamo di non contare troppo sugli appoggi degli altri, dobbiamo fare conto solo su noi stessi. Spesso i transiti planetari sono solo il riflesso di paure ancestrali o di dubbi, che diventano macigni solo se ci facciamo prendere dalla paura. Sono anche insegnamenti per imparare ad essere più efficaci e veri. La luna piena in scorpione, favorirà soprattutto i nati nella terza decade… che saranno più medianici e percettivi del solito. E i segni d’acqua è meglio che ascoltino sempre il loro sesto senso, infallibile… se ascoltato.

Leone ♌

Ci sono tutti i sintomi della rinascita. Quasi tutti i nati del segno hanno avuto un periodo pesante, dove probabilmente hanno dovuto lottare per ricevere il giusto riconoscimento del loro lavoro. Saturno in Acquario, dove ancora si trova, ha fatto piazza pulita di tanti personaggi intorno a voi, spesso lasciandovi nudi e soli con il mondo! Sono momenti difficili, ma che accadono a tutti, con un ritmo preciso e cadenzato, raccontato dalla tradizione astrologica. Ma adesso per fortuna, Giove è appena entrato in ariete, vostro segno affine, dove già si trova Venere. Tutti saranno di nuovo attivi e capaci. I nati nella terza decade sono ancora alle prese con Saturno, ma ormai sono abituati ad essere più parchi ed autosufficienti! La corte che generalmente vi circonda si è drasticamente ridotta! Avete imparato a fare molte cose da soli, e questo è un buon sistema…

Vergine ♍

Sicuramente avete la carica per essere attivi e fattivi, visto che sole e urano vi sostengono dal toro. Soprattutto il sole è importante per l’energia e la carica vitale. Purtroppo mercurio è in gemelli, quindi non è a favore, può creare ritardi e difficoltà ,in più è anche retrogrado…. c’è poco da fare, la cosa migliore è quella di non perdere la calma. Senza contare che Giove è uscito dai pesci, per fortuna vostra, ma Nettuno è sempre in opposizione e può essere molto strano il suo influsso. La terza decade può avere avuto qualche ritardo, insomma avete faticato a tenere la rotta. Marte è il responsabile del nervosismo e delle seccature che avete dovuto affrontare. Appena Venere passerà in toro, tra non molto, tutto migliorerà, siate pazienti. Al momento troppi elementi in contrapposizione, creano un terreno di difficile gestione. Sappiate discernere, siate cioè come le vergini savie… e non come le stolte, che hanno finito l’olio della lampada! Rigorosamente extra vergine di oliva!

Bilancia

Insomma, due pianeti importanti sono in aspetto disarmonico… questo è. Non è il momento di prendere decisioni importanti o iniziare nuovi progetti. Tra l’altro mercurio, che essendo in gemelli sarebbe in aspetto favorevole, ma è pure retrogrado, quindi non spinge molto… anzi riporta al passato e a rivedere molte cose. Bisogna che tiriate fuori tutta la vostra diplomazia per ottenere qualcosa. Secondo le stelle, poco vi sarà regalato, quello che riuscirete ad ottenere, vi costerà impegno e fatica. Potrebbe essere una pausa di riflessione, non ci sono appigli per nuotare, quindi è faticoso ma se riuscite a produrre ora, sarà veramente molto importante, soli contro tutti! Nella tarda primavera, avrete la possibilità di rifarvi, tranquilli.

Scorpione 🦂

Giove è appena uscito dai pesci , purtroppo per tutti i segni d’acqua… è rimasto Marte nei pesci, che vi spinge a combattere contro il mondo. I nati nella terza decade sono più agguerriti che mai, si accendono per un nonnulla e sono in uno stato di attacco… se poi consideriamo che il sole è in toro, quindi non è alleato per il lavoro e anche per l’umore, bisogna provare a stare calmi. Se siete pure toccati da urano, allora è impossibile tenervi buoni. Gli aspetti tecnici parlano di invito alla calma… secondo me ci sono troppi stimoli, dovete fare un lavoro di selezione, ascoltate il fiuto per decidere, è l’unica cosa da fare, secondo me. Per adesso frequentate solo i vecchi amici fidati, che vi conoscono bene e sanno come fare.

Sagittario ♐

Avete Giove e Venere che vi sono alleati, quindi godetevi questo periodo. Secondo l’astrologia dovrebbe essere un momento eccezionale. Usare il condizionale è d’obbligo, le varianti ci sono e bisogna sempre essere cauti. Ma in generale la fortuna e le buone occasioni dovrebbero esserci tutte. Se riuscite a partire per uno dei vostri viaggi che magari avete rimandato… è il momento di prendere l’iniziativa e fare un biglietto aereo. Se siete a corto di fondi ripiegate per delle visite a luoghi particolari dalle vostre parti, è pur sempre una specie di avventura… insomma, dovreste trovarvi bene un po’ dappertutto, tranquilli.

Capricorno ♑

Come i cancerini, che vi stanno di fronte, poco avete da aspettarvi da Giove e da Venere, che sono in transito in Ariete! Non collaboreranno affatto ai vostri piani e soprattutto al vostro umore. Che dovrete tenere sotto controllo. Ecco, buttatevi nel lavoro, che è poi quello che più amate, quello che vi dà soddisfazione! Ma non aspettatevi collaborazione dagli altri, anzi, potrebbero essere anche di ostacolo per voi. Questo è un periodo che è meglio muoversi da soli, senza interferenze, pochi saprebbero aiutarvi. Solo gli amici storici, forse. Comunque voi nella solitudine ritrovate voi stessi e questo è un momento per stare soli. Meglio. Quelli che sentono la spinta al cambiamento di urano, soprattutto i nati nella metà del segno, circa, sappiano valutare attentamente.

Acquario ♒

Siete pronti per la riscossa? I pianeti in ariete, vi aiuteranno a rinnovare la vostra vita… in tutti i settori. Vi ritornerà la voglia di uscire e conoscere nuove persone, nessuno è curioso come voi, siete i più imprevedibili e anticonformisti dello zodiaco e ora potete ritrovare quella curiosità e voglia di novità che avete un po’ messo da parte. Una nuova energia vi prenderà… sarete curiosi e disponibili, e sarà un ottimo momento per nuove conoscenze. Troverete un nuovo ambiente da frequentare, con un immissione di nuovi amici, che vi stimoleranno e vi divertiranno, che è quello che preferite dalla vita! Solo i nati nella terza decade, sono sempre alle prese con un Saturno che ormai è agli ultimi colpi di scena… a cui vi siete abituati!

Pesci

Bè, Giove è appena uscito… che ci possiamo fare? È rimasto Marte , che segnerà soprattutto i nati nella terza decade, sta cercando di smuovere le vostre cose, non so con quali risultati! Siete sicuramente più attivi del solito e stranamente aggressivi. È solo l’effetto di Marte, che bene o male stimola la vostra aggressività. Non esagerate, poi si unisce a Nettuno e può veramente creare qualche discussione di cui potreste pentirvi. Con il sole in toro, che fa’ aspetto con Marte , potreste essere troppo battaglieri e poco accomodanti, come siete di solito. Troppo per voi, che siete sempre più nel mondo del sogno che nelle beghe quotidiane! Ascoltate il vostro sesto senso… meglio.