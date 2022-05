L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 23 al 29 Maggio

Ariete ♈

Il cielo, a parte piccoli dettagli, del tutto trascurabili, è potentemente a vostro favore! Ricordo a tutti che queste considerazioni per ovvie ragioni, sono estremamente generiche, e invito tutti ad approfondire i propri dati, ormai su Google c’è tutto, manca solo l’anima, che per fortuna ancora non riescono a controllare…. quindi, dato che, il sole è appena entrato nei Gemelli, quindi è a favore, dona energia e carica, Venere è nella terza parte del segno, sta regalando bei momenti a questi nati, e Giove che è appena entrato, sta regalando ottime opportunità ai nati nella prima decade, o a tutti coloro che hanno un pianeta importante o un punto sensibile in questo punto, ok? Quindi effettivamente un po’ tutti i nati nel segno, dovrebbero avere un periodo buono e positivo, senza problemi, dove sarà facile trovare nuovi contatti, nuovi incontri anche sentimentali e nuove opportunità professionali. Quindi, guardate cosa avete intorno, perché potrebbe essere la chiave del cambiamento fortunato per la vostra vita.

Toro ♉

Purtroppo il sole è uscito dal segno e molti di voi, sono ripiombati nella pigrizia e nella routine quotidiana… che tanto amate! Ma per fare le cose, ci vuole la spinta, che spesso siete restii a dare. È molto probabile che i nati nella metà del segno, visto che ospitano urano, siano più inquieti e agitati degli altri nativi, e magari stiano cercando nuove strade da percorrere, ma per voi i cambiamenti non sono per niente facili. Come tutti i segni di terra siete conservatori, amate i vecchi amici, e gli amori è difficile che li dimentichiate… tendete ad essere eternamente legati… anche se non è facile portare avanti il rapporto! Ma se non apriamo anche di poco, la porta della nostra vita, come fa’ ad entrare una possibile novità? Consiglio più disponibilità e curiosità, non può che essere positiva per voi!

Gemelli ♊

Buone notizie…il sole è appena entrato e sicuramente porta un nuovo entusiasmo nella vostra vita. È un energetico naturale, che a voi che siete dinamici e curiosi di vostro, non può che essere un ottimo supporto per tutto e tutti… addirittura sarete più disponibili del solito e non direte no a nessuno… tutto vi attira e vi incuriosisce e siete insuperabili nel gestire mille progetti contemporaneamente…. ecco, ora sarà più semplice. Tra l’altro, non dimenticate che Giove e Venere sono in ariete, quindi in aspetto favorevole, quindi molti saranno veramente facilitati e in special modo nel settore dei sentimenti. Sarà facile che delle amicizie appena nate, si trasformino in qualcosa di più profondo. È un momento veramente bello, dove probabilmente riuscirete anche a risolvere vecchi problemi, mettendo finalmente la parola fine ad antiche seccature. Non perdete tempo e occasioni.

Cancro ♋

La primavera ci coglie impreparati…noi siamo sempre pronti ad innamorarci, abbiamo sempre la mente rivolta alla luna, ma adesso non riusciamo a trovare facilmente chi è interessato ai nostri sogni! Siamo confusi e disorientati… vorremmo avere la luna, nostra di diritto di nascita, ma troppi pianeti sono in disaccordo con i nostri progetti. Purtroppo. I pianeti in ariete, fanno di tutto per romperci le uova nel paniere… e sì che noi siamo testardi… e non dimentichiamo i vecchi tempi, praticamente mai! È il passato il nostro vero rifugio, quello dove in fondo ritroviamo sempre noi stessi e dove ci riconciliamo con il mondo…. ecco, questo è un momento di attesa, certo non bisogna mai tenere la porta chiusa, ecco, diciamo che è bene tenere aperto uno spioncino per vedere chi bussa… D’altronde si sa che la luna è imprevedibile! E in fondo anche la vita.

Leone ♌

Il periodo è buono per la riscossa che stavate tramando da tempo! È già un po’ che avete sentito che l’aria era cambiata, ma ora con l’entrata di Giove in ariete, non ci saranno più dubbi! Tutto è in miglioramento… assolutamente… anche Venere è positiva, e poi figuriamoci il sole sta transitando nei Gemelli, quindi vi darà una spinta notevole per i vostri progetti. Avete fatto un esperienza molto difficile con Saturno opposto, che ancora sta creando non pochi problemi ai nati nella terza decade, quasi alla fine del segno. Ma per tutti gli altri, le cose dovrebbero andare a gonfie vele, come si dice… la fortuna vi cerca di nuovo, siete nuovamente protagonisti del palcoscenico della vita e questo per voi è vitale! Dopo l’esperienza di Saturno, spero che abbiate imparato a scegliere sia gli alleati che i collaboratori, voi amate tenere la corte… ma i cortigiani vanno scelti accuratamente. Comunque, il periodo a parte pochissimi di voi, ancora alle prese con vecchie problematiche, magari anche legali….. visto Saturno, o antichi dissapori, dicevo che la gran parte di voi, sarà vincente e baldanzosa… quindi fate progetti e iniziate tante cose… è il momento.

Vergine ♍

Insomma, direi periodo misto, visto gli aspetti! Ancora per poco , anzi, pochissimo,Marte stimolerà eccessivamente il sistema nervoso dei nati nella terza decade… sta per uscire dal segno dei Pesci, quindi termina l’opposizione a voi. Plutone è sempre favorevole per i nati nella terza decade, ma da solo è troppo lontano per far sentire la sua influenza, deve unirsi ad altri pianeti, più vicini e più potenti… in più il sole è nei Gemelli, e non vi rende sereni e disponibili, ma anzi, può dare notevoli cali di energia, complice anche mercurio che è pure retrogrado! I nati nella prima decade, sono i più nervosi e i più confusi… per adesso non prendete decisioni, sarebbero confuse e non chiare come sapete fare voi. Dovete essere cauti e tranquilli, c’è poco margine di trattativa.

Bilancia

Volete sapere prima le buone notizie o le brutte…. come si suol dire… le buone sono che il sole è nei Gemelli, quindi nel vostro stesso elemento, l’aria, quindi vi darà una spinta a fare, sarete energici e pieni di entusiasmo. Purtroppo mercurio è strano, non si decide a fare un bel tratto di cammino stellare… prima era fermo, adesso è retrogrado, quindi non è di molta utilità, tanto per essere chiari e non indorare le pillole… magari i nati nei primissimi giorni della bilancia potrebbero avere qualche buona intuizione lo stesso, perché mercurio è pur sempre un pianeta importante, molto attivo di suo, ma purtroppo, Giove è contemporaneamente in opposizione nel segno dell’ariete, proprio agli stessi nati nella prima decade… quindi potrebbe essere uno stimolo ,si, ma non facile da spiegare… potrebbe costituire un sovraccarico di sollecitazioni, non tutte chiare ed adamantine. Senza contare che anche Venere è in opposizione, questo per i nati nella terza decade, che potrebbero non essere corrisposti nei loro progetti sentimentali…. meglio aspettare, in fondo si tratta di una ruota, aspettiamo un turno.

Scorpione 🦂

Dovreste essere più calmi, il sole non è più contrario, essendo passato nel segno a voi neutro dei gemelli. Solo i nati verso la metà del segno sono sempre sotto l’influsso troppo stimolante dell’opposizione di urano in toro e devono riflettere bene prima di fare delle scelte e soprattutto prima di prendere delle decisioni. Siete spinti ad essere impulsivi anche se sarebbe meglio soprassedere a volte. Voi ,poi, siete accesi e passionali già al naturale… non avete bisogno di condimenti piccanti! Secondo me avete bisogno sempre di inviti alla calma e al confronto. Tanto alla fine, riuscite sempre a fare come dite voi. Sapete affascinare le folle e convincere le persone intorno a voi è un gioco facile da fare… fate progetti, tra poco nuovi appoggi vi faranno iniziare nuove relazioni, più gratificanti. La terza decade può osare molto, Marte può essere esplosivo, e collabora con Plutone… non vorrei che siano coinvolti in una passione travolgente…

Sagittario ♐

Avete il supporto di Giove e di Venere, che sono i super potenti dello zodiaco, come vedete poco potranno contro di voi il sole e mercurio che transitano nel segno opposto dei gemelli. Un calo di energia è possibile, piccoli disguidi sono pure possibili causa mercurio, magari si tratta di qualche multa non pagata… siete disordinati come i gemelli vostri dirimpettai planetari….o qualche piccolo ritocco da fare… ma la prima decade, sta ricevendo tutta la spinta che Giove in perfetto trigono può concedere, e nella simbologia zodiacale non c’è niente di più potente! Venere è più ben disposta verso i nati nella terza decade…. ma per tutti sarà possibile fare grandi cose. Tra pochissimo anche Marte entrerà in ariete, aggiungendo forza e volontà a un parterre de rois di tutto rispetto!

Capricorno ♑

Per voi, la situazione è sotto tono, come ai vostri dirimpettai planetari cancerini, causa i potenti pianeti che stanno transitando in ariete, segno in aspetto disarmonico… magari quello che era cominciato alla grande, si è un po’ affievolito… È una ruota, aspettiamo un giro e vediamo come va….in certi momenti è meglio osservare come evolverà la situazione, se cambierà o meno, voi siete formidabili temporeggiatori e grandi osservatori, quindi siete avvantaggiati su altri più superficiali e meno profondi. Essendo voi grandi strateghi e abili anche sul saper valutare i tempi lunghi, difficile che facciate sbagli o prendiate abbagli. Adesso vi torna a vantaggio tanta prudenza e assennatezza, che molti vi rimproverano quasi per misantropia…

Acquario ♒

La ripresa è completata. I pianeti in ariete sono vostri alleati….quelli in gemelli lo stesso… solo urano può essere fastidioso, ma per pochi nati e soprattutto circoscritti a pochi gradi… Saturno è sui gradi finali e anche se si dice che la coda è la più dura da pelare, credo che se avete superato questo terremoto ora siete in grado di superare qualsiasi ostacolo! Dopo Saturno, tutto sembra una bazzecola, lo sa bene chi lo ha provato. Ma adesso è bene che studiate il modo di fare un salto per cambiare la situazione, perché ora, con tanti pianeti che vi sollecitano, sarebbe un grande errore non approfittarne. Chi ha cercato di cambiare la propria situazione sentimentale, non sottovaluti questo momento così particolare.

Pesci

Spero che abbiate ricevuto molto dal recente transito di Giove… per adesso non ho notizie eclatanti da dare ai nativi del segno. Marte, che dava un po’ di carica e di aggressività, cosa di cui mancate, sta per entrare in ariete, dove creerà mille occasioni. I nati negli ultimissimi gradi approfittino ancora di questa buona energia a disposizione. Si tratta di pochi giorni, tutto cambia, e nello zodiaco molto in fretta. Adesso qualche progetto può avere delle difficoltà o dei ritardi, purtroppo i transiti nei Gemelli, ora protagonisti del cielo , non sono a vostro favore. Io spero che abbiate fatto tesoro del passato prossimo e abbiate fatto grandi scorte. Ora è un momento di passaggio, non siete voi al centro dell’attenzione, e dovete fare più attenzione alle spese, a cui vi siete lasciati andare, spinti dal bel periodo che vi ha regalato Giove. I nati nella terza decade stiano attenti ai sogni, che si, sono belli e servono anche loro, ma i fatti si fanno da svegli.