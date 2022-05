Oroscopo di Branko: i segni al top di GIUGNO e dell’estate

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il mese di giugno con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: L’arrivo dell’estate porta l’amore e una buona dose di passione. Le stelle sono dalla vostra parte. Se vi troverete ad affrontare delle difficoltà e non sapete che strada prendere, affidatevi al consiglio di una persona saggia che già in passato vi è stata di aiuto e vi ha dato ottimi consigli. Gestite con pazienza e prudenza eventuali conflitti in famiglia.

Toro: La prima parte del mese si presenterà molto interessante dal punto di vista sentimentale con la possibilità di piacevoli incontri e relazioni passionali che saranno accompagnate da una discreta carica di eros. Sarete dei bravi conquistatori se però non guarderete troppo al passato, e a storie che vi hanno lasciato un pizzico di nostalgia. Non trascurate i malesseri fisici.

Gemelli: Avrete una grande vitalità, siete pieni di buone idee e di tanta genialità. Diciamo che se vi impegnerete a fondo potrete davvero dare il meglio in tutti i campi, sia in quello sentimentale che in quello lavorativo e professionale. Il consiglio però è di usare prudenza con le spese, se è vero che gli affari vanno bene, non è il caso di dare sfogo alle uscite economiche.

Cancro: Ci sono delle situazioni in sospeso che non vi fanno dormire sonni tranquilli. Giugno vi darà l’opportunità di chiudere i conti con il passato, sistemare le vertenze aperte, risolvere conflitti che si stanno trascinando da troppo tempo. Potrete quindi tracciare un confine con il passato e ripartire. Periodo molto fecondo per i giovani impegnati con lo studio e alla ricerca di occasioni lavorative.

Leone: Occhio, perché conoscerete una persona molto interessante che vi farà cambiare il vostro modo di guardare la vita, restituendovi una discreta dose di ottimismo. Siete alla ricerca di un equilibrio fisico e fortunatamente adesso riuscirete a trovarlo lasciandovi alle spalle tanti brutti momenti. Non fatevi trascinare nelle polemiche da chi è sempre pronto a criticarvi.

Vergine: Avete delle difficoltà da superare e persistono forti tensioni sia sul piano lavorativo che familiare. Diciamo che il mese non si presenta molto brillante per voi, ma potrete consolarvi dal punto di vista sentimentale con flirt intriganti ed erotici. Ma non cercate di rendere seria una relazione nata sulla trasgressività, perché potrebbe diventare difficile da gestire.

Bilancia: Qualcosa di molto importante può nascere questo mese se vi dimostrerete ben disposti ad accettare certe sfide che però potrebbero non convincervi del tutto. Non fatevi troppo frenare dalla paura di sbagliare. Le stelle sono infatti dalla vostra parte almeno fino ad agosto e vi invitano a scendere in campo. Gestite con saggezza certi aumenti di spesa legati alle vacanze.

Scorpione: Sono tante e diverse le opportunità che potrete sfruttare in questo mese, tutto sta nel comprendere bene in che modo svilupparle. La forza di impegnarvi non vi manca e nemmeno le energie, ma cercate di non esagerare e di non stressarvi oltre il necessario. Potreste risentirne dal punto di vista fisico. Evitate le polemiche e le provocazioni.

Sagittario: Vi attende un periodo di rinascita, soprattutto perché ritroverete ottimismo. Fino ad oggi eravate giù di tono e qualsiasi problema vi sembrava insormontabile. Adesso invece riuscirete a risolvere tutto con facilità, ritrovando anche un perfetto equilibrio sentimentale. Coraggio quindi, perché l’arrivo dell’estate vi porterà buone nuove.

Capricorno: Sarà un mese piuttosto altalenante dal punto di vista economico, con qualche difficoltà nella gestione degli aspetti finanziari. Difficoltà che inevitabilmente provocheranno ripercussioni anche in famiglia con la possibilità di conflitti legati alle spese. In compenso in campo sentimentale ritroverete una forte passionalità dopo un periodo di distanza e freddezza con il partner.

Acquario: Mese spensierato in cui vi sentirete allegri e desiderosi di avventure sentimentali. Non volete impegnarvi, ma divertirvi con relazioni fugaci e trasgressive. Attenzione però, perché con i sentimenti è sempre meglio non giocare troppo, ci sono delle regole da rispettare e dei confini da non superare. Quindi occhio a non esagerare in leggerezza.

Pesci: Il mese si presenta in parte travagliato a causa soprattutto di conflitti e polemiche che si verranno a creare in famiglia, sul luogo di lavoro, ma anche in altri ambienti che solitamente frequentate. Il consiglio è di mantenere la calma e di non farvi trascinare troppo dentro situazioni che non vi riguardano del tutto. Ci sarà però l’amore a consolarvi e darvi felicità.