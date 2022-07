L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 4 al 10 Luglio

Ariete ♈

Continua il periodo di facile conquista, si fa per dire, ma Giove è nella prima parte del segno e sta favorendo questi nativi, su questo punto non ci piove, essendo Giove il pianeta che più può aiutare per la sua stessa natura dilatante, e quindi, quelli toccati dal suo transito sul proprio sole, vedranno aprirsi davanti a loro delle opportunità e faranno bene ad avere gli occhi bene aperti. Le occasioni che si possono scoprire semplicemente guardando le cose con più attenzione… sono molte, conviene gettare semi e cominciare tutto quello che si può! Il transito è come una gestazione, può essere l’inizio di nuove cose per voi. Incontri personali, offerte di collaborazione, mille opportunità… Questo è il simbolo di Giove! I nati nella terza decade, hanno Marte, che può spingerli anche troppo, visto che siete già conquistatori di vostro e non avete bisogno di sollecitazioni in questo senso! Il sole è in cancro e può non collaborare per il vostro successo, anzi, può darvi dei cali di energia, che possono ritardare la vostra cavalcata di successi, dovete fare in fretta a capire come muovervi.

Toro ♉

La settimana dovrebbe essere molto piacevole e serena. Solo i nati nella terza decade e quelli toccati da urano che stanno vivendo un inquietudine e un irrequietezza mai provate prima, possono essere non proprio al top del meglio che si può. La terza decade è sotto effetto di Saturno e magari è alle prese con un passato che è difficile da dimenticare e riporta a galla vecchie cicatrici che si sono rimarginate male. C’è bisogno di un ritocco… accettate di buon grado gli inevitabili strattoni che possono verificarsi… tenetevi saldi! Ritornerete presto alla vostra amata tranquillità. Una vacanza o un rallentamento della frenesia di successo, che ci inculcano a tutti, può giovare… Gli altri nativi, saranno molto più avvantaggiati, grazie ai pianeti in cancro, il sole che darà energia e voglia di vivere. Poi appena si uniranno Venere e Mercurio, potreste avere un momento magico.

Gemelli ♊

Periodo sempre buono e quasi senza problemi di rilievo. Sicuramente siete frizzanti e invitatissimi, con questo transito di Mercurio, che sta quasi per uscire, ma è soprattutto Venere che vi sta regalando un bel momento, rendendovi tutto facilitato ma soprattutto piacevole. Gli incontri sono i favoriti, anche una gratificante vita sociale, sarà piacevole anche stare in compagnia degli amici, ma ci saranno anche tante persone che vi vorranno più coinvolti per un incontro privato e più intimo. Venere favorirà i nuovi legami sentimentali e anche se voi non siete molto fedeli di natura, potreste essere catturati in qualcosa di più stabile. Solo i nati nella terza decade possono scoprire qualcosa di più complicato che deve essere dipanato… O addirittura che siano costretti ad essere severi ed attendibili, firmando dei veri e propri contratti sociali, cioè un matrimonio, che per un gemelli non è un pensiero comune…

Cancro 🦀

Cari cancerini come me… Abbiamo una settimana abbastanza intensa, dobbiamo festeggiare i nostri compleanni, per noi quasi celebrazioni sacre, per fortuna il sole che transita è un pieno di energia, almeno quella, vista la penuria di pianeti a favore! Giove e Marte sono in ariete, quindi non ci sostengono, anzi, se possibile vorrebbero ostacolarci, ma noi siamo sicuramente fragili e ipersensibili, ma anche tenaci e testardi quasi come i nostri dirimpettai del capricorno… Puntiamo tutto sulle nostre forze, che dall’esterno avremo pochi aiuti, e aspettiamo fiduciosi l entrata nel nostro segno di Mercurio a breve e in seguito quella di Venere, che non potrà non essere sentita e goduta come solo chi è completamente dominato dal sentimento e dal cuore. Vivetevi quello che capita, il periodo è ballerino… Non innamoratevi (come al solito) appena vi chiedono che ore sono…

Leone 🦁

Spero proprio che siano cambiate le varie combinazioni di gioco… Adesso molto è cambiato, i pianeti in ariete sono molto positivi per voi, quindi le proposte e gli obiettivi sono tante e tanti. Visto che siete diventati più guardinghi dopo due anni di Saturno, che ancora è interessato ai nati nella terza decade, che potrebbero vedere riaffiorare vecchi problemi o addirittura persone con cui dover riprendere discorsi lasciati in sospeso. Tutto va affrontato e risolto, il pianeta non è per un facile compromesso, ma per le soluzioni drastiche e finali. Ma molti pianeti, la maggior parte, vi sono a favore e quindi riuscirete a realizzare molto bene quello che vi siete prefissati. Per voi, come pure per tutti i segni di fuoco, più introspezione e analisi dell’animo umano, può tornare utile. Avete una naturale spinta ad agire, che va bene ma capire bene anche i nostri sottoposti e stipendiati, ci tornerà utilissimo.

Vergine ♍

Settimana intensa e piena di vita, i pianeti sono misti nei loro influssi, ma con un po’ di pazienza e sano discernimento, dote di cui non mancate, arriverete anche voi felici e soddisfatti al prossimo weekend. Se sentite una spinta ad agire, costi quel che costi, sappiate che urano in toro, è lui che vuole fare a modo suo…spingendovi a cambiare! Essendo un transito positivo, potreste guadagnarci, ma dovete uscire dalla vostra naturale reticenza ai cambiamenti. E se non volete, limitatevi a studiare attentamente le occasioni che si presenteranno, magari qualche buona notizia vi potrebbe stupire… Poi i pianeti in cancro, che tra poco si concentreranno nel segno, vi sono favorevoli e quindi sarete in grado di fare tutto quello che vi verrà richiesto, senza troppa fatica e con sicura soddisfazione.

Bilancia ⚖

Il settore favorito è quello dei sentimenti e della vita con gli affetti sicuri e provati. Venere è trigona, aspetto molto positivo per voi, ma non posso dire che è tutto rose e fiori… Giove e Marte, sono in ariete, quindi i problemi economici sono quelli che vi creano più fastidi!

O i soldi non ci sono o molto più probabilmente, ve li promettono ma non ve li danno. Tutto qui… Nella migliore delle ipotesi, i pagamenti sono ritardati, peccato che non ritardino quelli che dovete fare voi. Insomma non perdete la calma, anche Marte è per fare la guerra, ma voi non abboccate! Come si dice, calma e sangue freddo e tutto si può affrontare. Dovrete tirare fuori tutta la vostra diplomazia e prudenza e con un attento esame, riuscirete a superare le difficoltà.

Scorpione 🦂

Siete galvanizzati dal transito del sole nel segno amico del cancro. A voi questa spinta di energia, vi crea uno stato di grazia… Poi a breve, quando si uniranno Mercurio, tra pochissimo, e Venere un po’ dopo, sarete pienamente operativi su tutti i fronti, tanto quello sociale, che considerate con sufficienza rispetto alla

vita privata, di cui siete gelosissimi e che aprite e condividete solo con persone sceltissime e che ritenete all’altezza del vostro insindacabile giudizio. E fate bene! Quelli molto nervosi causa opposizione di urano, sappiano moderare lo slancio a travolgere le cose, bisognerebbe fare attenzione, già voi siete vulcanici e travolgenti, vi invito alla calma e alla moderazione, parola da voi poco usata. So che voi non fate prigionieri, quando siete in guerra, ma può essere molto stancante a volte. Più che altro è meglio soprassedere certe volte.

Sagittario ♐

I progetti saranno importanti, con i pianeti che vi sostengono potentemente dall ariete. Sono favoriti i grandi cambiamenti, quelli che lasciano il segno nella vita. Decidete ora se cambiare casa o partner, questo è il momento. Non partite come al solito per un viaggio, cercate di mettere a posto la vostra vita dalle basi, è un momento buono per ristrutturarvi. Qualche piccola incomprensione può verificarsi causa Venere di transito in gemelli, che facendo opposizione al vostro segno, può creare piccoli malintesi, soprattutto in ambito affettivo, ma può causare anche piccoli malesseri, perché Venere è anche il pianeta simbolo della salute! Fate attenzione a non stressarvi, e trovate il modo di essere sempre riposati, non si può essere sempre in partenza, è stancante.

Capricorno ♑

Non è la settimana da ricordare per la vita, diciamo. Voi siete così attenti ed abili a superare anche le situazioni più difficili, che aspettare un tempo così breve, non sarà un problema. Ma molti pianeti sono disarmonici e questo è un dato di fatto! Puntate su voi stessi, come fate sempre, ma, con i pianeti in ariete e quelli nel segno del cancro, dalle stelle, non dovreste avere molto… Dovete fare da soli e aspettare che passi il tempo, come fanno gli orientali, e tutto torna a posto. Magari può tornare a galla qualche vecchia paura o ad alcuni più sensibili, può sembrare di perdere qualche treno, ma sono paure che tutti abbiamo e che in particolari situazioni riaffiorano, ci possono turbare, ma dobbiamo essere più forti e vincerle. Ecco, poi, è anche vero che se avete pianeti in aspetto positivo ad altri transiti, è pur sempre tutto possibile…. Siate fiduciosi…

Acquario ♒

I contatti saranno frenetici, con questo Mercurio in trattativa con Saturno, che però, essendo retrogrado, non da molto. Questo è soprattutto per i nati nella terza decade, che avranno la possibilità di avere un profondo cambiamento, proprio una trasformazione di pensiero. Gli altri sono molto presi da numerose esperienze, sono in giro tutto il giorno, instancabili, praticamente trasferiti a casa degli amici, devono rifarsi per tutto quello che hanno vissuto in ombra, chiusi da un Saturno che li ha fermati per troppo tempo…Adesso che Venere li sprona a rimettersi in gioco, è come se si fossero accorti che è stato dato un segnale di rinascita e allora…. Siete di nuovo pronti per nuove sfide e voi non riuscite proprio a stare fermi,siete dei nomadi naturali.

Pesci ♓

Grazie ai pianeti che stanno per arrivare nel segno del cancro, tutto per voi, migliorerà e di molto. Ancora ci sono problemi e piccole seccature per adesso, causa un Mercurio in gemelli, ma ancora per poco tempo. Venere si attarda pure in gemelli e questo non è il massimo per voi. Se in amore non si muove niente, aspettate che Venere entri in cancro e tutto diventerà più facile per voi dei pesci. È una settimana di attesa, anzi, visto che Mercurio è quadrato ci sono dei ritardi negli affari e potreste trovare qualche multa dimenticata…

Attenzione alle carte che firmate e alle parole che dite, riflettete bene, potrebbe sfuggirvi di più di quello che vorreste.

La terza decade deve essere la più attenta a quanto detto.