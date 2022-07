Vaccino, le novità per il prossimo inverno

Vaccino sì un no questo inverno? Con questo alto numero di contagi “è statisticamente normale che qualche persona in più si ritrovi in ospedale con una polmonite. Magari perché non vaccinata o con ciclo vaccinale incompleto o con patologie concomitanti. Questo, però, non significa che Ba.5 sia più patogena”.

Lo dice a La Stampa il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, secondo il quale “andrebbe somministrato a tutti gli over 60 a prescindere dalla presenza o meno di patologie. Del resto è quello che si fa con il vaccino antinfluenzale”. Per i vaccini aggiornati su Ba.4 e 5, invece, “bisognerebbe aspettare l’inverno. Troppo in là”.