Oroscopo di Branko, ecco le stelle fortunate di AGOSTO

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il mese di agosto con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: Questo agosto vi vedrà molto impegnati sul fronte sentimentale. E’ il mese degli innamoramenti, dei flirt, delle avventure occasionali. Se siete liberi da legami non avrete problemi a godervi tutto con un’alta carica di eros, ma se siete già impegnati aspettatevi liti e scenate di gelosia dal vostro partner che non vi perdonerà neanche uno sguardo compiaciuto verso un’altra. Finite le vacanze dovrete lavorare per rientrare dalle spese e per programmare i futuri impegni.

Toro: Approfittate della prima settimana del mese per concludere gli affari in sospeso e per portare a compimento i progetti in campo, perché questi primi giorni saranno forieri di successi sia in campo professionale che economico. Poi godetevi le vacanze che per voi faranno rima con socialità, amicizia e anche qualche piacevole flirt estivo. Se siete impegnati dedicatevi invece a coccolare il vostro partner che negli ultimi periodi si è sentito trascurato. Non mancheranno gli incontri interessanti e fruttuosi.

Gemelli: Agosto porta storie d’amore intense e passionali e finirete l’estate con una relazione. Se invece vi ritroverete ancora soli sarà perché voi l’avete voluto o perché non siete stati capaci di conquistare la persona interessata a voi. Questo mese vi invita alla leggerezza, a lasciarvi andare, a non essere troppo schiavi di regole comportamentali. Vi piace sentirvi al centro dell’attenzione e giocare il ruolo della star. Anche prendere decisioni non sarà un problema, sarete decisi e determinati.

Cancro: Questa estate vi regala momenti di relax e di sano divertimento, ma voi siete un segno che non ama troppo le stravaganze, le trasgressioni, le follie, quindi l’invito è di riposarvi in modo sano evitando di darvi alla pazza gioia e rischiando di rientrare poi al lavoro stressati. Buone notizie nel campo degli affari, perché questo mese avrete anche le energie giuste e le possibilità per realizzare progetti, avviare attività o guadagnare soldi qualora decidiate di restare a lavorare nella vostra attività commerciale.

Leone: Siete carichi di energia, vi sentite per certi versi onnipotenti e in grado di fare tutto, fino a toccare il cielo con un dito. Ma i deliri di onnipotenza possono giocare brutti scherzi, quindi sarà meglio restare il più possibile con i piedi per terra. Nel campo dell’amore dovrete approfondire la conoscenza della persona che pensate di amare per capire se ci sono le condizioni per iniziare una relazione stabile. Anche voi del resto non vi sentite pronti e sicuri e avrete quindi bisogno di riflettere con voi stessi.

Vergine: Siete pieni di idee, iniziative, progetti, voglia di realizzare e le condizioni per avere successo ci saranno tutte. Tuttavia attenti a non concentrarvi troppo sulle attività professionali, perché la vostra priorità in questo momento è di riposarvi e di dedicare più tempo e più spazio all’amore. Saranno favorite le nuove conoscenze in questo periodo, ma non andate alla ricerca di quelle che possono essere utili per i vostri interessi, puntate su quelle che possono farvi divertire e rilassare di più.

Bilancia: Il periodo è decisamente favorevole per chi è in cerca di ottime occasioni da sfruttare in campo professionale. Le occasioni però si presenteranno in modo imprevisto ed inaspettato e voi dovrete essere molto abili nel coglierle al volo. Farsele sfuggire potrebbe costarvi caro. In più la concorrenza è molto forte ed agguerrita e dovrete tenere gli occhi bene aperti se non vorrete rischiare di essere battuti sul tempo. Se partite per le ferie accertatevi di aver prima sistemato tutto.

Scorpione: E’ arrivato davvero per voi il periodo dello svago, del divertimento, delle passioni intense sotto l’ombrellone che dovrete vivere pienamente senza pensare troppo al successo che vorrete raggiungere al rientro dalle ferie. La stella dell’amore vi accompagnerà per tutto il mese consentendovi di rafforzare un legame se siete già in coppia, o di intrecciare nuove relazioni se single. Cercate di allargare il più possibile il vostro campo di azione e le vostre conoscenze anche in campo professionale.

Sagittario: Inizierete affrontando il mese all’insegna della spensieratezza e della leggerezza, pensando di vivere soltanto delle belle avventure. Ma poi il discorso potrebbe farsi molto serio e allora ecco che vi sentirete pronti ad offrire il vostro cuore ad una persona che sentite di amare intensamente. Il periodo inoltre si presenta positivo per fare investimenti senza alcun timore di sbagliare o di fallire nell’impresa. Infatti anche la stella dei soldi gira per il verso giusto.

Capricorno: Finalmente vi potete distendere e rilassare dopo un periodo trascorso a discutere, rivendicare posizioni, giustificare atteggiamenti che il partner ha ritenuto essere frutto di tradimenti, trascuratezza, mancanza d’affetto. Anche voi smetterete di essere dubbiosi e sospettosi verso gli altri. Siete un segno insofferente e questo vi porta ad essere insoddisfatti e soprattutto a vedere l’insormontabile anche dietro problemi banali che si potrebbero risolvere senza troppa fatica.

Acquario: E’ il momento di godersi i frutti del lavoro svolto e delle conquiste amorose che siete riusciti a portare in porto. Soprattutto nei giorni che precedono Ferragosto vi sentirete fortemente passionali e potreste anche fare delle piacevoli conoscenze destinate a sfociare in qualcosa di molto bello ed importante. Avete un’ottima carica di energia e dinamismo e questo vi spingerebbe a lavorare, ma adesso è il momento di non affaticarsi, di rilassarsi e di prepararsi ad un autunno impegnativo.

Pesci: Periodo altalenante in campo sentimentale: se siete già legati ad una persona, allora agosto vi offrirà l’occasione per intensificare l’intesa e per risvegliare la passione, concedendovi momenti molto belli e romantici che potrebbero portarvi anche a prendere decisioni importanti. Ma se state vivendo una relazione complicata con una persona già impegnata, allora state in guardia perché le liti e gli equivoci potrebbero essere dietro l’angolo. Approfittate di questo periodo anche per sistemare quelle pratiche di lavoro in sospeso, liberi dalla mole di impegni che il mese di agosto limita favorevolmente.