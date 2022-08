Oroscopo di SETTEMBRE con le stelle di Branko

Andiamo a scoprire cosa ci riserva il mese di settembre con le previsioni di Branko estrapolate dal suo Calendario Astrologico 2022.

Ariete: I primi giorni sarà molto difficile per voi tornare alla normalità perché vi sentirete ancora coinvolti nel vortice dell’estate. Poi però inizierete a mettere mano alle cose che avete lasciato in sospeso e che da troppo tempo attendono realizzazione. Siete dinamici e non sarà un problema per voi rimboccarvi le maniche e lavorare, ma prestate attenzione anche alla cura del corpo.

Toro: Il mese di settembre sarà contraddistinto dall’amore con voi che dirigerete il gioco e sarete padroni dei sentimenti. Ci saranno importanti novità per i single che non avranno più timore di impegnarsi, mentre chi è innamorato troverà la forza per aprire il suo cuore all’amata e chiederle di iniziare una relazione insieme. Periodo ideale per le proposte di matrimonio.

Gemelli: Vi attende un periodo di grande forza che vi permetterà di avere successo in tutti i campi. Però per ottenere questo successo dovrete smettere di improvvisare e diventare più pragmatici e calcolatori. Vi dovrete difendere spesso e per farlo dovrete avere le armi giuste. Le sfide si vincono con l’astuzia ma soprattutto con la concretezza.

Cancro: E’ un mese molto intenso e passionale, soprattutto per i single che avranno maggiori possibilità di incontrare l’anima gemella e quindi iniziare una relazione. Per le coppie sarà un mese di profonda intesa con diversi momenti in cui la carica erotica sarà al massimo. Tuttavia sentirete spesso anche il bisogno di stare da soli per riflettere e dedicarvi agli affari.

Leone: Il periodo è molto importante sul piano degli affari e delle finanze perché settembre vi vedrà molto pratici ma anche molto concreti e determinati. E’ quindi molto più facile per voi programmare le attività, specie quelle future e pianificare anche qualche buon affare economico. Non vi mancheranno nemmeno idee geniali per sviluppare nuovi progetti.

Vergine: Siete pieni di idee, iniziative, progetti, l’entusiasmo vi dominerà per l’intero mese. Ecco perché è molto importante approfittare di questo periodo per mettere a punto progetti e programmare attività che entreranno nella fase esecutiva ad ottobre. Adesso è il momento di mettere a frutto le idee senza lasciarsi troppo condizionare dal desiderio di realizzare tutto e subito.

Bilancia: L’estate continua a farsi sentire con la sua voglia di spensieratezza. Non vi sentite pronti per ricominciare, preferite continuare a godervi momenti di relax e leggerezza soprattutto nei weekend. Tuttavia l’autunno è alle porte e voi avete degli obiettivi da raggiungere, quindi non lasciatevi troppo trasportare dalla spensieratezza ma cercate gradualmente di riprendere le attività.

Scorpione: I primi giorni del mese saranno un po’ complicati, ma poi inizierà una fase positiva che durerà a lungo. Il lavoro vi impegnerà tantissimo, ma nonostante ciò non perderete la voglia di dedicarvi ai sentimenti che occuperanno un posto d’onore nella vostra vita. Se avete una persona che vi ha fatto battere il cuore di recente, allora datevi da fare per consolidare la relazione.

Sagittario: Finita la pausa estiva è necessario riprendere in mano i dossier lasciati in sospeso e questo richiederà da parte vostra molto impegno, ingegno e soprattutto tanta pazienza. Dovrete stare con gli occhi bene aperti e dare sfogo al vostro estro. Tuttavia potrete ritagliarvi anche diversi momenti romantici, i sentimenti non passeranno in secondo piano.

Capricorno: Vi aspetta un periodo piuttosto felice che vi vedrà allargare i vostri orizzonti soprattutto in campo professionale, con nuove conoscenze che si riveleranno molto utili per voi. Non solo, conoscerete anche una persona che riuscirà a conquistarvi con la sua simpatia e a fare breccia nel vostro cuore, ma voi siete un segno che ha il passo lento e ci vorrà del tempo perché diventi amore.

Acquario: E’ il periodo dei buoni affari, quindi datevi da fare in questo settore, sfruttando le occasioni e cercando soprattutto di non farvi superare da chi si mostra troppo arrivista. Se ci sarà da combattere cercate di farlo con pazienza, non con irruenza e impeto. Anche se vi sembrerà sul principio di soccombere non preoccupatevi, perché avrete la forza e l’energia giusta per prevalere.

Pesci: Ci sono sfide da affrontare, difficili ma non insuperabili. Cercate di non farvi assalire dal pessimismo e di lottare con le armi migliori di cui disponete. La vita sentimentale invece sembra procedere sotto una buona stella, anche se rischierete di scaricare le tensioni professionali nel rapporto di coppia. Non fatelo, perché il partner potrebbe non essere infinitamente paziente.