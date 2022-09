L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 5 al 11 Settembre

Ariete ♈

C’è molto fermento nel cielo per voi, ma purtroppo Giove che è nella prima parte del segno, è retrogrado, quindi serve a poco, magari per il momento fa solo ingrassare… Attenti. Si, vi sentite molto pronti a fare chissà cosa ma meglio riflettere molto prima di prendere decisioni. Marte è in buon aspetto con Giove e questo è ottimo per la forma fisica, per fare sport, per essere ottimisti e propositivi, ma Mercurio è opposto in bilancia e non collabora! Anzi, voi che siete impulsivi e frettolosi di natura, con questi aspetti, il mio consiglio è di stare più che calmi, potreste essere troppo spinti a fare qualunque cosa…. ma poi? Riflettere su tutto quello che vi sta succedendo, sarà fondamentale per non fare troppi errori. Muovetevi appena siete più che sicuri, e allora sarà un grande successo, sicuramente favorito da Giove!

Toro ♉

La prima decade è toccata dal passaggio di Venere in vergine, e questo è un bene per tutti i nativi ma i nati nei primi giorni lo avvertiranno per primi, e poi via via tutti gli altri saranno più tranquilli e sereni, che questo è l’effetto più gradevole del passaggio del pianeta dell’amore. Per i fatti più squisitamente sentimentali bisogna essere più cauti. È facile trovare frasi ad effetto, ma ognuno di noi ha la sua storia ed è meglio leggere quella. L’effetto di un pianeta, può inclinare, come dicono gli antichi, ma saper leggere il vissuto è un buon metodo per non fare gli stessi errori. Siete più sereni e quindi sapete giudicare bene, certo chi è in relazione vivrà un bellissimo momento, ma chi è coinvolto da Urano, deve tenere conto di essere spinto da una forza misteriosa, vorrebbe cambiare tutto, ma non sa bene cosa… Poi il toro è abitudinario e pigro, quindi quelli stimolati da Urano, stiano calmi e facciano resistenza passiva e se si presentano novità, guardino bene e decidano con calma.

Gemelli ♊

Avete Marte di transito per molto tempo, quindi cominciate a stare calmi! Con Marte si può avere tanta voglia di fare e tanta energia a disposizione, ma c’è anche una certa tendenza a perdere la pazienza! Adesso c’è Mercurio in bilancia e siete favoriti per la lucidità mentale e per la prontezza dei riflessi, che in voi già sono buoni… Cercate di fare buoni affari, sistemate le vostre carte, mettete in ordine la vostra contabilità e visto che Giove è in buon aspetto con Marte, potrebbe anche esserci un bel colpo di fortuna! Il Sole e Venere transitano in vergine e non sono quindi a vostro favore… Piccoli malumori o malesseri, o improvvisi cambi di scena, soprattutto per i nati nella prima decade, coinvolti da troppi stimoli. Bisogna analizzare bene la situazione prima di muoversi. Saturno è sempre molto positivo per voi, i nati nella terza decade, sicuramente hanno fatto tanto, dentro di loro e intorno a loro… Sicuramente hanno fatto una grande selezione tra i moltissimi amici… Ottimo lavoro!

Cancro 🦀

Cari lettori del mio stesso segno… Abbiamo un cielo diviso in due per noi… Giove è in Ariete e a molti di noi ha creato molti problemi… La burocrazia non è mai stata il nostro punto di forza… Ma adesso… Attenti a multe, carte e documenti…. Tutto va tenuto sotto controllo! Con questo Giove, siamo anche portati a non capire bene che pesci prendere… Quindi meglio evitare decisioni affrettate! Per fortuna che il Sole è alleato in vergine e proprio ora sta entrando Venere nel segno, che ci rasserenerà, non poco. Poi, noi che cambiamo umore come le fasi della luna, la tranquillità e la serenità sono indispensabili. Meglio non fare niente altrimenti. Molto meglio. Quindi per prendere decisioni, ascoltare esclusivamente il sesto senso, della ragione, d’altronde, ne facciamo sempre volentieri a meno!

Leone 🦁

Un panorama sempre un po’ complicato, diciamo… La terza decade è ormai rassegnata, ma dovrebbe avere fatto dei cambiamenti decisivi per la loro vita! Saturno è retrogrado, come tutti i pianeti lenti, questo porta a uno stallo planetario per tutto il mondo. I cambiamenti sono sollecitati esclusivamente dai pianeti veloci, che però non hanno quel potere di trasformazione dei pianeti lenti. I nati nella terza decade sono toccati da Venere e forse hanno incontrato qualcuno. Bene, sono così cambiati che non sono più gli stessi! Avete fatto tanta esperienza, quindi vedete voi come fare per ottenere la giusta risposta da una persona persona. La prima decade ha sempre un forte appoggio da Giove in ariete e può osare di più… Buoni incontri sia professionali che di sentimenti, poi siete molto diversi ora dopo la trasformazione di Saturno. Sapete valutare molto meglio!

Vergine ♍

Siete in questo momento i favoriti dello zodiaco. Il Sole sta transitando nel vostro segno, quindi vi dona energia e giusto protagonismo, accende i riflettori su di voi… Venere sta entrando e questo è il migliore evento che potete sperare, perché rappresenta un momento di grande rinascita e serenità per voi e ne avete bisogno per decidere cosa fare. Siete sempre troppo suscettibili e sensibili, non riuscite a rilassarvi e questo vi fa male e molto. Per voi la serenità è salute… Siete molto delicati e spero che seguiate una giusta alimentazione, per avere sempre un buon equilibrio con il corpo. I segni di terra sono i più sensibili all’ambiente e allo stare in equilibrio con lui. Adesso, con Venere di transito, potrebbe essere un momento di rinascita e di trasformazione, finalmente una pausa di serena routine che se poi è felicemente condivisa con qualcuno, è il massimo della vostra aspirazione.

Bilancia ⚖

Mercurio sta transitando nel vostro segno, dandovi una insolita carica per gli affari! Attenzione a quello che firmate visto che Giove è sempre opposto in ariete, naturalmente. I nati nella prima parte del segno sono profondamente disorientati e deve essere da molto tempo che non sanno cosa fare…. Al solito, la cosa migliore è aspettare. Voi siete ottimi analisti e mai come in questo periodo vi è tornato utile!

La terza decade può essere molto presa da grandi trasformazioni, di quelle che durano una vita, per intenderci. Forse molti di loro si sono sposati o hanno fatto un passo avanti in una storia che durava da tempo. Saturno è un pianeta che dura nel tempo, anche quello che fa accadere. Tra poco verrà Venere e il Sole, e sicuramente si apre un nuovo periodo, molto più scorrevole e gratificante di questo ultimo periodo, non dei migliori!

Scorpione 🦂

Con l’entrata dei pianeti in vergine, per voi ci sarà un netto miglioramento. Il Sole è già in pieno segno, dando quindi a tutti i nati nel pieno dello scorpione un grande sostegno, perlomeno energetico! Appena Venere toccherà i gradi che corrispondono al vostro Sole, e spero che sappiate verificare, facendo un benefico aspetto di sestile, rinascerete in qualunque modo possibile. Nuove energie e nuove opportunità per impiegarle. Siete il segno più difficile dello zodiaco, sicuramente il più esigente, ma sapete dire la verità, anzi, qualche volta sarebbe stato meglio non dirla… Ma a voi non tiene testa niente e nessuno, lo so bene. Venere renderà tutto più piacevole e divertente e questo vi ci voleva proprio. Urano spinge a fare pur non sapendo bene cosa, quindi, i nati a cavallo tra la seconda e la terza decade, non diano troppo peso a questa sensazione a rompere e troncare a tutti i costi. Appena si connetteranno a Venere in vergine, tutto si placherà e vedranno le cose con più serenità.

Sagittario ♐

La prima decade ha già fatto esperienza di Giove e sicuramente avrà vissuto un bel periodo. La terza è più stabile, causa il transito di Saturno che ha sicuramente influito sulla maturità dei nativi. Adesso i pianeti sono in vergine, quindi non sono a vostro favore. Non prendete iniziative affrettate, potreste essere spinti da semplici suggestioni che affondano nel vostro desiderio di vivere liberi a qualunque costo, ribelli come siete a qualunque regola. Ma se si è legati anche agli altri, non sempre possiamo fare come vogliamo noi. I segni di fuoco sono quelli che hanno più bisogno di dimostrare che ci sono! Tranquilli che molti se ne sono accorti! Anche le regole, a volte, non sempre, possono rivelarsi utili. E imparare a camminare accanto agli altri è fondamentale per costruire una vita. L’alternativa è il vagabondaggio…

Capricorno ♑

Una settimana che si rivelerà utilissima. I nati nella prima decade devono fare i conti con questo Giove che li ha portati a fare forse anche qualche strappo alla regola, che per voi è quasi impossibile… Ma ora che il Sole e Venere sono in vergine, per voi il barometro volge al bello. Più entusiasmo e fiducia in voi stessi, vi accompagneranno per tutta la settimana, facendovi vivere un periodo di grande gratificazione. Voi che siete sempre così misurati e severi con voi stessi, finalmente potrete trovare un po di serenità e di piacere della vita. Come tutti i segni di terra, siete troppo rigidi e un po’ di rilassamento vi gioverà anche per la salute. Accettate di uscire e non siate troppo diffidenti… I migliori piatti cucinati, spesso escono fuori per sbaglio, ricordatevelo. E poi anche a voi è concesso sbagliare, ogni tanto, per carità!

Acquario ♒

Sembrava che nessuno potesse fermarvi, ma poi si è fermato tutto… Tutti i pianeti lenti sono in moto retrogrado e voi che siete molto coinvolti avete avuto un contraccolpo. Si tratta di aspettare il momento giusto che si riavvia il motore cosmico. Le promesse e le premesse sono importanti. Voi come i vostri dirimpettai del leone, siete attirati da qualcosa di unico che vi farà passare alla storia… Ok… Può essere un buon deterrente ma per arrivare alle stelle, bisogna saper affrontare le difficoltà, dicevano gli antichi, che tra l’altro hanno creato l’astrologia! Voi siete proiettati nel futuro e nel mondo ideale, ma sapete che significa? Bisogna essere sempre più bravi e sicuri di voi stessi per raggiungere grandi obiettivi. I nati nella terza decade hanno ancora Saturno da decantare, e un invito alla perseveranza, di evangelica memoria è d’obbligo. Con la pazienza e la perseveranza salverete le vostre anime, dice il Vangelo, voi anche le vostre vite.

Pesci ♓

Una settimana un po’ strana per non fare torto a nessuno. Sole e Venere transitano in vergine, quindi non si può dire che vi aiuteranno… Non sarà facile stare tranquilli, vi sembrerà che le cose andranno male più di quanto siano in verità e bisognerà aspettare che passi il tempo. Marte è pure lì a mal suggerirvi di arrabbiarvi, ma che io vi sconsiglio… Serve a poco, anzi a nulla. Marte è utile solo per prendere decisioni quando stiamo perdendo tempo a decidere… O a buttare fuori dalla nostra vita qualcosa o qualcuno, ma dopo aver attentamente valutato tutti gli elementi della questione! Questa non è una settimana da decidere un bel niente, magari prolungate volontariamente le vacanze e al ritorno, vedrete tutto con occhi diversi. E ricordatevi che i segni d’acqua, spesso i problemi li ingigantiscono per paura. Come i sogni, che al mattino non si ricordano nemmeno… Anche se erano spaventosi.