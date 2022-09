L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 26 Settembre al 2 Ottobre

Ariete ♈

Per il momento, sembra che sia tutto bloccato. Grandi speranze e grandi progetti si erano affacciati all’orizzonte, con l’arrivo di Giove nel vostro segno, ma al momento praticamente tutti i pianeti lenti sono fermi e questo è un fatto. Poi i nati nella prima decade sono in piena bufera, c’è un conflitto tra i pianeti che tra l’altro dura da un po’… Mercurio si è messo in opposizione a Giove e sta bloccando sia le idee che le possibilità di realizzarle. È una vera altalena di fatti e di effetti che si possono scoprire semplicemente guardando meglio. Vi offrono una possibilità, ma succede qualcosa che la ostacola. Forse, si è creata anche più incertezza e confusione dentro di voi, creando un ritardo o un incertezza che non vi si addice. Ma in questi momenti è molto meglio non muoversi e diventare attenti osservatori. Alla fine, bene o male, la matassa, anche se planetaria, dovrà sciogliersi pure lei e a quel punto sarete pronti a decidere e a cogliere le buone offerte di Giove.

Toro ♉

Vi siete sicuramente rilassati con questo piacevole transito di Venere che dal segno della vergine vi ha sostenuto… Ora il positivissimo transito riguarda i nati proprio negli ultimi gradi del segno. Proprio ora si stanno verificando grandi movimenti nel cielo. Il Sole è appena entrato in bilancia e si porta dietro, con tempi e modi differenti, tutto il resto della flotta… Per poco tempo, si intensifichera’ il confronto tra i pianeti, ci potrà essere una grande confusione e una grande incertezza per decidere cosa fare. Bisogna essere calmi e non fare passi che non siano più che ponderati. Voi siete molto tranquilli per carattere e questo è un bene per voi. Diciamo che non è un momento per fare grandi cose, direi che è un momento per aspettare. I simboli del cielo, sempre parlando in generale, non suggeriscono molto.

Gemelli ♊

Secondo le stelle e le loro simbologie, dovrebbe essere una settimana a dir poco esagerata… Cosa che a voi non dispiace affatto! Siete sempre esagerati, con la vostra rapidità e la vostra curiosità per tutto e per tutti! Quindi siete nel vostro elemento. C’è Marte nel vostro segno che vi rende una pila di energia scattante e inesauribile, poi il Sole è appena entrato in bilancia e quindi anche lui manda energia e anche buone opportunità di crescita e di lavoro. Mercurio è in conflitto con Giove, ma alla fine sono entrambi a vostro favore, senza contare che anche il lontano Saturno è dalla vostra parte. Io direi che continua la fase di semina, ma dico che probabilmente potete anche cominciare a raccogliere! Appena poi avrete anche Venere dalla vostra parte, non credo che vi possa fermare nessuno.

Cancro 🦀

Cari amici cancerini che siete, come me, sotto l influsso della luna… Ora che tutti questi pianeti sono in bilancia, è meglio che studiamo bene la tattica da seguire o è meglio che restiamo a letto al calduccio. Insomma, avete capito che non abbiamo grandi alleati, ora che anche Venere sta passando nel segno del Sole. Chi vuole muoversi, deve contare su amici storici e super fidati. Non vi aspettate aiuti fortuiti o inattesi, come ci piace tanto, credendo nelle fate e negli gnomi, ma bisogna essere duramente realisti. Poi alla fine sappiamo lottare molto bene anche noi… Il fatto è che non ci va ‘… Tutto qui! Vabbè allora, se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo menare le mani, capito? Poi, appena la corte planetaria si trasferirà nel segno amico dello scorpione, allora godremo di più attenzioni.

Leone 🦁

Quasi tutto il cielo è statico, pochi pianeti si muovono intorno al Sole, ma sono quasi tutti a vostro favore. Anche se Giove e Mercurio sono in conflitto e non riescono a mettersi d’accordo, bene o male vi appoggiano e in particolare ai nati nella prima decade. Marte poi è nel segno dei gemelli e vi da una carica per affrontare qualunque ostacolo. Ora sta sostenendo soprattutto i nati nella terza decade. Ma tutti possono essere toccati dal rosso pianeta. Con l’ingresso del Sole in bilancia, il quadro generale si è messo tutto a vostro vantaggio. Ora sta arrivando anche Venere e veramente le opportunità non mancheranno per nessuno. Vi prenderete delle belle rivincite, ma ora che avete superato la prova di Saturno, anche la vostra strategia è stata affinata… Ok, andate avanti ma fate tesoro delle recenti esperienze. Non sempre si può affrontare il mondo a viso aperto… Per questo hanno inventato la diplomazia, un ragionamento ipocrita applicato alla convenienza reciproca!

Vergine ♍

Spero che abbiate fatto buon uso del transito, appena concluso, di Venere nel vostro segno. È un pianeta molto influente e anche i più restii e razionali… dovrebbero avere sentito il benefico effetto! C’è sempre un miglioramento quando transita e se tocca il nostro Sole di nascita, ci porta sempre uno stato di benessere e spesso è il segno del superamento di un periodo difficile o di una malattia. Il Sole ha collaborato con Venere e credo proprio che abbiate vissuto un momento di riconoscimenti e di soddisfazioni. Ci voleva proprio. Voi, poi essendo un segno di terra, avete bisogno di sollecitazioni pratiche e terrene, volete toccare con mano! Vi ricordo che nella simbologia dei dodici apostoli, il segno della vergine corrisponde a San Tommaso e questo la dice lunga… Insomma, secondo me, i pianeti sono a favore e continua e ancora di più, quando entrando nello scorpione, si disporranno ancor di più a vostro sostegno.

Bilancia ⚖

La prima decade è alle prese con i mulini a vento di Don Chisciotte…. È un po’ che Mercurio fa le bizze, va avanti e indietro con imprevedibile effetto su chi è coinvolto e crea ritardi, dubbi e difficoltà. Tutto in un vero e proprio turbinio per chi è nato in questi gradi. Per fortuna che sta entrando il Sole, che ha le idee chiare e non torna mai indietro…. E tra pochissimo arriva Venere che sarà un grande aiuto per tutti voi. La situazione attuale è ancora quella conflittuale che abbiamo lasciato, ma con Venere, tutto migliorerà. Più serenità e meno ombre, questo vi aiuterà a capire come muovervi e riuscirete a fare di più e meglio. Voi, poi, siete perfezionisti, e non amate arrangiare, ma purtroppo la vita è anche un sistema di compromessi e chi è intelligente si adatta. Ma con Venere e il Sole, senza contare Marte nei gemelli che vi sta dando una strana aggressività, sarete in grado di fare veramente molto e bene.

Scorpione 🦂

Siete in attesa di grandi notizie, con l’arrivo del vostro compleanno. Pazientate ancora un po’. Al momento, i pianeti in vergine sono usciti, e a meno che non abbiate qualche pianeta in bilancia che può essere coinvolto, non c’è molto da analizzare. C’è sempre questo Urano che può essere destabilizzante, ma assolutamente per i gradi precisi che tocca, se no staremmo freschi. Spinge a fare a tutti i costi, anche distruggendo quello che si è costruito per anni e anni e quindi è meglio pensare bene a quello che facciamo! Poi c’è sempre Nettuno e Plutone, che per fortuna sono ben messi per voi, ma anche loro hanno un influsso complesso e soprattutto lontano. Ma c’è e tutto rientra in un rapporto di forze e bisogna saper capire. Per la vita di tutti i giorni è meglio evitare troppi impegni e prendere decisioni. Usare il sesto senso, può essere molto proficuo e di ottimo supporto anche all ‘astrologia, che in fondo è un algoritmo, migliore di tanti che si usano adesso, perché costituito nel corso dei millenni!

Sagittario ♐

Spero che siate prudenti, perché con Marte opposto in gemelli non avrete freni inibitori che tengano… Già che siete liberi e ribelli di nascita. Soprattutto Marte spinge all’azione senza troppo riflettere su quello che fate, ma si rischia di non concludere molto. Fare per forza non sempre è saggio! I nati nella prima decade hanno una spinta in più per agire, avendo sia Giove che Mercurio, un po’ troppo ballerino… fortunatamente a favore e quindi c’è la possibilità di occasioni e buoni incontri, tenetelo presente. Ultimamente non siete stati molto in forma, causa Sole e Venere in vergine che non vi favorivano, ma stanno entrando in bilancia e il quadro generale diventa molto positivo. Adesso tutto diventa più chiaro e sereno. Ottimo per la vita privata e sentimentale.

Capricorno ♑

Be, i pianeti della Corte Solare, quelli veloci per intenderci stanno entrando in bilancia. Questo può rappresentare un freno a mano messo bruscamente! Siete usciti da un periodo tutto sommato buono e proficuo e stavate sereni, nonostante il vostro giudizio sempre severo, principalmente per voi stessi! Ma Venere era trigona a voi e quindi dovevate essere soddisfatti per forza, volenti o nolenti. Poi il Sole vi ha rinvigorito e sostenuto alla grande… Adesso dovete essere più cauti, tanto favore è temporaneamente scemato e dovete essere più presenti a voi stessi e lottare un po’ di più per ottenere un buon risultato, che voi non vi accontentate mai! Tranquilli che appena i pianeti si trasferiranno in massa in scorpione, rivivrete un altro bellissimo momento. Adesso potete contare su di voi, come d’altronde avete sempre fatto.

Acquario ♒

Dovrebbe essere una settimana eccezionale, da tutti i punti di vista. È tutto ben disposto verso di voi. Praticamente non ci sono nubi nel famoso gioco planetario. I super favoriti sono i nati nella prima decade, visto che hanno Giove che li sostiene, ma ora, con l’entrata di Venere e del Sole in bilancia, veramente le opportunità si moltiplicheranno come per magia, creando, cosa che non vi dispiace per niente, quasi un eccesso di sollecitazioni, quasi un vortice, in cui non sarà facile scegliere… Avrete l’imbarazzo della scelta, insomma. Alcuni sono ancora presi da Saturno, ma avendo messo qualche capello bianco… Non saranno più presi di tanto, più di così non si può maturare. Per tutti poi anche Marte nei gemelli può essere una grande spinta per fare e forse soprattutto per essere sicuri di voi stessi e molto determinati.

Pesci ♓

La buona notizia è che i pianeti importanti stanno uscendo dal segno della vergine che vi è opposto! Siete stati sottotono e nervosi, in fondo non sapevate proprio che pesci prendere… E sicuramente ne avete presi pochi e piccoli! Ancora non è il momento della riscossa, ma tra poco ci sarà!

Non vi arrabbiate, Marte vi può rendere nervosi e vi destabilizza, siate calmi, per ottenere dovrete sudare un po’, ma appena i pianeti entreranno in scorpione, avrete una vera e propria rinascita. Credo che sia meglio aspettare per prendere decisioni, potreste essere mal disposti e non ottenere molto. Aspettate novembre per mettere in atto i vostri progetti ci saranno le giuste energie e migliorerà anche l’assetto sentimentale che per voi è quasi vitale!