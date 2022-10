Elezioni politiche 2022: una valanga di meme

di Giulia Longo

Meme di qua, meme di là, è tutto un meme. Indubbiamente le elezioni politiche sono uno degli eventi più seguiti in assoluto e, come ogni grande evento che si rispetti, sono anche una grandissima occasione per sbizzarrirsi con ogni tipo di battuta e meme.

È infatti la satira a dominare i social i giorni che seguono le elezioni politiche 2022 che hanno consegnato la vittoria alla coalizione di centro-destra guidata dalla presidente di “Fratelli d’Italia”, Giorgia Meloni.

I risultati delle recenti elezioni politiche hanno scatenato la fantasia e l’ironia dei social: dal flop del Pd guidato dal segretario Enrico Letta, al crollo della Lega di Matteo Salvini, passando per la dura sconfitta di Luigi Di Maio.

Ecco alcuni dei meme più divertenti.

#Letta non si ripresenterà come segretario pic.twitter.com/r0DwdyIh6s — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) September 26, 2022