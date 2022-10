L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 10 al 16 Ottobre

Ariete ♈

Sempre più in attesa di un cambiamento, che sentite nell’aria ma che ritarda a realizzarsi. Poi, tutti o quasi i pianeti sono in bilancia e non aiutano a capire come fare. Non è il momento di parlare o decidere cosa fare, meglio tra poco, quando il panorama planetario è più chiaro e magari più favorevole per voi. Giove ha fatto sentire la sua voce, ma si è subito convinto a tornare indietro, cosa che non è positiva per nessuno, ma chi è direttamente coinvolto in questo transito, può essere molto confuso, scorgere molto e poi fermare il tempo per riflettere, ma voi non siete per le cose troppo lunghe, ma è un sistema che è stato fatto per gestire nel tempo le vite degli esseri umani e insegnare a vivere… E saper aspettare, per voi, può essere il più grande insegnamento, chissà come mai… Se vi sentite confusi e disorientati, fate passare il tempo…

Toro ♉

La terza decade è favorita da un potente aspetto di Mercurio con Plutone che dai segni amici della vergine e del capricorno godono di un positivissimo influsso che è importante, anche per la durata, molto lunga e persistente. Potreste sistemare un affare che non riuscivate a fare da tempo. O potrebbe presentarsi un nuovo lavoro, più affascinante e gratificante. Chi è toccato da Urano che ha un effetto di grande inquietudine e tra l’altro può anche aggiungere Saturno al quadro generale, deve accettare con calma il cambio di stato e accettare quello che viene. Questo è quello che bisogna fare, tutto qui. La maggior parte degli ostacoli e degli scontri che si verificano tra noi, avvengono perché non ci lasciamo andare al cambiamento… che poi magari apprezziamo pure!

Gemelli ♊

A parte un Mercurio retrogrado in vergine, che può essere di disturbo per i nati nella terza decade… tutto il resto dei pianeti è in buon aspetto. Specialmente avere Venere di sostegno, non è cosa da poco! I momenti piacevoli e la serenità, non dovrebbero mancare. Il Sole è anche lui favorevolissimo in bilancia e regala energia ed intraprendenza e per quelli che sono toccati anche da Marte, può essere che sia un momento veramente travolgente, dove siete i protagonisti e gli interpreti del momento! Se c’è anche un contatto con Saturno, allora state facendo veramente grandi cose, una trasformazione della vostra vita e la nascita di qualcosa che vi accompagnerà per molto tempo.

Cancro 🦀

Siamo sempre in attesa… Al momento c’è solo Mercurio e Nettuno di supporto, ma circoscritti ai nati nella terza decade, che possono scoprire misteriosi appoggi o piacevoli sorprese economiche, magari un lascito inaspettato di un parente dimenticato! A parte questo caso, quasi letterario… I pianeti in bilancia e Venere in particolare, può creare l’effetto di un disagio, una specie di inadeguatezza che si può avvertire, ma che per fortuna è sempre di natura emotiva, ma non per questo meno spiacevole. Siamo troppo influenzabili dagli stati d’animo che spesso nascono proprio da rapporti di forze planetarie. Aspettiamo, ora non si decide nulla, quando il Sole, passerà in scorpione, capiremo come muoversi! Adesso possiamo sognare quanto ci pare… ma per agire… aspettiamo.

Leone 🦁

I pianeti sono in ordine di importanza e creano legami e collegamenti con voi, con precise indicazioni e suggerimenti. Siete spinti a fare, le occasioni continuano a presentarsi in modo diverso e positivo. Accettate e proponete, c’è molta gente che si interessa a voi. Siete sempre stati sotto esame in questi ultimi tempi e non siete passati inosservati. Poi avete di vostra natura la tendenza ad avere i fari accesi su di voi, quindi è impossibile non notarvi. La terza decade è molto, forse troppo, sollecitata. Marte è in buon aspetto, vuole che siate attivi e intraprendenti, pronti a fare… Solo chi è interessato da Saturno e Urano, vi consiglio di controllare bene il grado, può essere molto disturbato da qualche imprevisto. Visto la natura e l’importanza dei pianeti, può essere utile accettare un eventuale cambiamento che si può presentare… Puntare i piedi non serve a nulla.

Vergine ♍

Il momento è buono per gli affari e le transazioni economiche che interesseranno soprattutto i nati nella terza decade. Ma devono fare attenzione, ci possono essere dei problemi, delle sorprese non facili da capire, può esserci un quadro complesso. Nettuno è sempre opposto, da tanto tempo, ma ora si è aggiunto Marte, che può essere molto più forte come effetto detonatore, e Urano pure crea e da la voglia di trasgredire le regole, che in genere rispettate puntigliosamente, ma avete degli stimoli che gestite con difficoltà, amate l’ordine e la disciplina, ma la spinta nascosta può portare a rompere vecchie situazioni!

Bilancia ⚖

Il corteo planetario più importante è da voi. Il Sole è in transito e vi porta al centro della scena. È un momento importante quando tocca il nostro segno di nascita. È un nuovo inizio. Possiamo fare un bilancio, ma la cosa più importante è la nuova spinta che si riceve dal suo arrivo. Per non parlare di Venere, che deve assolutamente registrare la vostra messa a punto, è una trasformazione di bellezza che abbiamo quando ci tocca il passaggio di questo pianeta, che non è solo il pianeta dell’amore, ma anche dell’amore per noi stessi, dell’ equilibrio interiore, che è il suo dono più grande, poi è proprio il vostro astro guida, che in bilancia è in domicilio, quindi è una fonte di benessere! A parte piccole noie ai nati nei primi giorni del segno, causa un noioso Giove retrogrado, tutti gli altri avranno una settimana ottima.

Scorpione 🦂

Si stanno preparando grandi cose per voi che tra poco riceverete il benefico transito del Sole. Sarà un inizio di autunno impegnativo per alcuni, soprattutto i troppo stimolati dal doppio aspetto di Urano e Saturno… che può essere molto dirompente, ma consiglio di controllare il grado esatto di nascita e il suo coinvolgimento con i due pianeti, che possono avere un certo peso e costringere i collegati all’aspetto, a sterzare bruscamente e cambiare rotte… Bisogna ricordare che l’astrologia è un codice di ricerca…. Teniamo conto della statistica che raccoglie perché può tornare molto utile. Unito al vostro sesto senso… Per prendere decisioni o iniziative, meglio aspettare un po’ di tempo, molto meglio per voi. I nati nella terza decade possono essere più audaci, hanno Mercurio e Nettuno dalla loro…

Sagittario ♐

Anche voi, siete spinti ad agire su più fronti, ma non sapete come fare… Le carte sono troppo mischiate. Giove è favorevole alla prima decade, ma essendo retrogrado, serve a poco, promette successi e onori, ma ne elargisce pochi e scarsi. Bisogna aspettare che si rimette in marcia per bene, per vedere qualche risultato… I pianeti in bilancia assistono positivamente i nati nella seconda decade, che godono anche il transito molto positivo di Venere, che rende sereni e predispone a godersi la vita, forse è il pianeta più piacevole in questo senso… Guardatevi intorno e non fate i difficili, può capitare un buon incontro con questa bella e ben disposta Venere. I nati nella terza decade, facciano bene attenzione a quello che firmano o accettano, visto che Marte li sprona ad essere impulsivi, reagire e attaccare, anche senza motivo, e Mercurio non è al meglio del suo influsso. Pazienza e osservazione.

Capricorno ♑

Le forze ci sono ma devono essere sotto controllo. Tanto voi siete già stati istruiti dalla vita… Siete tra i più severi dello zodiaco, non ci sono problemi. Potete agire, ma vi sembrerà di faticare più del solito, tutto qui. È Venere e il Sole, che essendo in bilancia, non vi semplificano praticamente nulla e vi fanno sembrare più faticoso tutto. Piccoli fastidi, ritardi e le persone intorno a voi, non saranno così collaborative come dovrebbero. Le cose le dovrete ripetere più volte per essere capiti! È sempre valido il proverbio che chi fa da sé… La terza decade ha il vantaggio di avere Mercurio in buon aspetto, quindi può cercare di buttare qualche amo per prendere qualche pesce…

Acquario ♒

I pianeti sono ben messi, praticamente sono tutti a favore, tranne Urano che dal segno del toro, può creare qualche conflitto, anche notevole, a chi è sotto il transito di Saturno, perché fa un aspetto molto forte con il pianeta. Ma qui, bisogna essere precisi al millimetro per non sbagliare, perché con questi pianeti lontani e lenti, l’effetto è possibile al grado esatto o due prima o due dopo… Se avvertite che state vivendo un evento importante e magari inaspettato, un fulmine a ciel sereno, per capirci, allora è lui! Mai fare resistenza! Prendete atto e adeguatevi… Tutti gli altri saranno più spensierati…e godranno il favore di Venere e la buona energia del Sole.

Pesci ♓

Ancora una settimana per riflettere. Non ci sono molti alleati tra i pianeti, direi quasi calma piatta. Alcuni, quelli nati alla fine del segno, possono usufruire della vicinanza di Giove, che per poco rientrerà nel vostro segno, e probabilmente avrà dei notevoli effetti, come se finalmente si sciogliessero dei nodi e vi si riconoscesse il merito del vostro lavoro. Era ora! Purtroppo non siamo in sintonia con i tempi dello zodiaco e capire la ciclicità di certi tempi e accadimenti, a tutti noi, io per primo, credetemi… non è mai facile! Vorremmo tutto e subito… Così ci hanno insegnato, ma poi le cose vanno a modo loro. Capire e saper accettare le cose che accadono, ci semplifica notevolmente la vita.