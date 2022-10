L’ultima della Signora in Giallo (VIDEO)

Angela Lansbury, in occasione del 25° anniversario del classico “La Bella e La Bestia”, ha stupito la platea con una performance canora della colonna sonora del capolavoro Disney. Il pubblico è andato in visibilio.

L’attrice è maggiormente nota per il suo famoso ruolo nel telefilm “La signora in giallo“, ma nel 1991 ha prestato la voce alla dolce e saggia teiera Mrs. Bric, personaggio del film Disney.

Poco prima della proiezione, l’attrice Angela Lansbury è salita sul palco della Alice Tully Hall a New York e ha deliziato i presenti con la sua voce, tremolante ma soave, unica e commovente, ricantando dopo ben 20 anni un brano tratto dal classico Disney, accompagnata al pianoforte.

Ecco il video della straordinaria performance che ha colto di sorpresa ed emozionato il pubblico:

In 2016, at age 90, Angela Lansbury gave a touching live performance of ‘Beauty and the Beast’ to honor the film’s 25th anniversary pic.twitter.com/n0r1vYWxtA

— The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2022