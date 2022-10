Branko di NOVEMBRE: un oroscopo ricco di amore, affari e fortuna

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di novembre con l’oroscopo del noto astrologo Branko estrapolate liberamente dal suo “Calendario Astrologico 2022”

Ariete: Le stelle sono dalla vostra parte e vi offrono l’opportunità di chiudere l’anno in bellezza. Ma per riuscirci dovrete fare pulizia nella vostra vita, e liberarvi di tutto ciò che di negativo c’è intorno a voi, situazioni spiacevoli e persone sbagliate ed opportuniste. Dovrete in pratica tagliare i rami secchi.

Toro: E’ un periodo molto controverso soprattutto sul fronte della salute, specie i primi giorni che avvertirete dei malesseri. Poi però a fine mese avrete risolto tutte le questioni legali e sentimentali che vi pesano. Sarà molto fruttuoso il campo dell’amicizia con sorprese molto gradite ed inaspettate.

Gemelli: Sarà un mese piuttosto difficile e complicato, ma non dovete allarmarvi perché quando sarà passato, tutto si risolverà per il meglio. Il consiglio è di evitare le polemiche e soprattutto di non acuire certe tensioni, in famiglia o sul lavoro che si presenteranno. Non esagerate con la cura del corpo.

Cancro: Sono in arrivo dei cambiamenti inaspettati che vi costringeranno a rivalutare i vostri piani e vi metteranno in subbuglio. Periodo positivo per risvegliare i sentimenti e per ristrutturare l’attività professionale, quindi approfittatene per essere passionali nel rapporto di coppia e per ottenere risultati sul lavoro.

Leone: Mese positivo sul fronte della creatività, siete carichi di buone intenzioni e di tanta voglia di progettare, organizzare, realizzare. Buone notizie sul fronte dell’amore per chi è single e avrà l’opportunità di una nuova conoscenza, sia se è solo da molto tempo o ha chiuso da poco una relazione.

Vergine: Dedicatevi in questo mese a curare le cose che più vi piacciono, coltivate i vostri interessi, inseguite i vostri obiettivi. Non scoraggiatevi e mantenete sempre salda la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Prestate attenzione soltanto alle persone che avete accanto e che potrebbero non essere sincere.

Bilancia: E’ il momento di fare un tagliando del vostro rapporto sentimentale. Vale o no continuare una storia? Valutate se non sia il caso di mettere la parola fine ad una relazione che vi taglia le ali e vi impedisce di spiccare il volo. Arrivano novità, ma potrebbero anche essere riproposizioni del passato.

Scorpione: Il periodo è straordinario e positivo per voi, tutte le stelle sono dalla vostra parte. Sarete agevolati sotto ogni punto di vista, sia nell’amore che nel lavoro e soprattutto negli affari. E’ il momento di prendersi le sospirate rivincite, quindi sfruttate al meglio questo periodo di grande forza.

Sagittario: Mese fortunato per voi sotto ogni aspetto, in particolare nell’ambito sentimentale, il vostro cuore batterà a mille. Ma ci saranno anche cambiamenti importanti nel lavoro e tanta fortuna. Attenti soltanto a qualche tensione in famiglia che potrebbe presentarsi verso fine mese.

Capricorno: Il mese è ottimo, state ottenendo moltissimo, la fortuna è dalla vostra parte, il successo è assicurato. Anche l’ambito economico sta andando molto bene, i guadagni non mancano. L’unica nota stonata è il vostro desiderio di isolarvi e godervi il successo in solitudine. Evitate di farlo.

Acquario: Se siete reduci da una delusione è arrivato il momento di ricominciare, guardandovi intorno e sfruttando le varie possibilità che vi potranno capitare. Il mese gira per il verso giusto a parte qualche inconveniente che potrebbe infastidirvi. Ma se non starete a piangervi addosso le cose andranno alla grande.

Pesci: Sarete molto irrequieti in questo mese e in fondo c’è da capirvi, perché vi troverete davanti a dei cambiamenti davvero importanti. Potreste essere tentati di bruciare le tappe verso il successo, ma meglio essere prudenti e procedere a piccoli passi. Eros e passione vi saranno compagni e vi regaleranno momenti molto intensi.