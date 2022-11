L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 21 al 27 novembre

Ariete ♈

Abbiamo buone notizie per voi. Meno male… Dopo un po’ di tempo dove poco potevate muovervi, finalmente il panorama cambia definitivamente e molto in meglio. La prima decade è la più sostenuta dai transiti planetari. Venere e Mercurio sono nei primi gradi del sagittario e fanno un bellissimo trigono con Giove, anche se di poco, ma c’è e un certo effetto si dovrebbe sentire. Poi tra pochissimo anche il Sole entrerà nello stesso segno, aumentando l’energia a disposizione, creando quindi un terreno propizio per agire. E soprattutto per raccogliere…direi! In questa settimana, è quasi tutto a favore, quindi non ci sono problemi da segnalare. Grande energia a disposizione, un ambiente intorno a voi ben disposto e contatti fortunati. Mi sembra che sia un buon inizio di inverno per tutti voi.

Toro ♉

Settimana di lavoro tranquillo e di routine. E la buona notizia per voi è che i pianeti in scorpione sono usciti… Quindi dovreste essere più tranquilli e meno nervosi, rispetto ai giorni scorsi. Il pianeta della grande fortuna, Giove, è tornato nel segno dei pesci e può essere molto positivo per i nati nella parte finale del segno, proprio gli ultimi gradi. Potreste avere qualche bella sorpresa, o finalmente ricevere una gratificazione o del denaro che aspettavate da tempo… Ma anche se avete dei pianeti in quei gradi, potreste usufruire di Giove… Poi, per voi è veramente un sollievo che Venere sia uscita dall’opposizione, che nessuno più di voi ha bisogno di serenità… Siete il segno che meno ama essere disturbato e contrariato da chicchessia e la tranquillità del quotidiano è più necessaria dell’aria che respirate! Chi, purtroppo, è alle prese con Saturno che si scontra con Urano, vostro inquilino, può essere costretto a turbolenze, suo malgrado. Sfoderate la vostra migliore arma : la pazienza.

Gemelli ♊

Ecco, adesso è il momento di prendere una pausa. I pianeti, nella gran parte, sono di traverso e quindi meglio non strafare, come vostro solito! Più calma, più prudenza e soprattutto più selezione. Questo è il mio consiglio che sento di darvi. Può veramente essere un momento di grande nervosismo, soprattutto per i nati nella terza decade, che hanno il transito di Marte e Giove che è tornato indietro nei pesci e quindi può fare qualche errore… Ma non perdete mai la calma e con la vostra grande intelligenza, la più fornita in quantità… dallo zodiaco… riuscirete a superare gli intoppi. Si dice, che la calma è la virtù dei forti e quindi sappiate regolarvi. Generalmente quando i pianeti sono contrari, bisogna lavorare di più e meglio, quindi è una ottima scuola per tutti. E quello che otterrete sarà selezionato con cura. Insomma, dovete andare contro certe vostre abitudini…

Cancro 🦀

Ecco, che siamo un po’ sguarniti in difesa. Il grande favore, che spero abbiate avvertito e gustato tutti, non c’è più, dato che i pianeti veloci sono passati nel segno del sagittario, che poco ci riguarda, ma dobbiamo fare buon viso, come si suol dire. Una troppo rapida luna è passata dalla Vergine, a noi propizia al segno della bilancia, che lo è molto meno, quindi dobbiamo pazientare. Capricciosi come siamo… L’unica è cercare di stare solo con gli amici fidati che ci conoscono bene e ci vogliono bene… Meglio… Molto diverso è il discorso per i pochi fortunati che sono negli ultimi gradi! Hanno il Sole, per poco ma c’è, e Giove che è tornato indietro negli ultimi gradi dei pesci e può veramente darsi che ci sia da fare qualche colpo grosso… Controllate bene i gradi e preparatevi.

Leone 🦁

La settimana dovrebbe essere splendida e abbondante. Ve lo meritate, in fondo, dopo tutto questo Saturno di traverso. Lui c’è ancora, va gestito e sopportato pazientemente, riguarda soprattutto i nati a cavallo tra le due decadi, seconda e terza, che devono avere ancora un po’ di pazienza. Ma credo che il grosso del lavoro sia fatto. Il pianeta è diretto, quindi le cose, anche le più dure e difficili si stanno assestando, anzi, state pure notando che non tutti i mali vengono per nuocere… I nati nella prima decade avranno la possibilità di fare molto. Il terreno è molto favorevole, ci sono Venere e Mercurio che presto si congiungeranno al Sole e più di così… Le porte si apriranno da sole, senza nemmeno cigolare, come se fossero spinte dal vento. Visto il quadro generale, credo che stiate facendo grandi cambiamenti nella vostra vita. Dopo lo schiacciasassi di Saturno, era inevitabile!

Vergine ♍

Insomma, insomma… Ci sono stati degli intoppi ultimamente, che avete dovuto considerare. Voi detestate queste cose, ma nella vita non possiamo mai fare tutto ciò che vogliamo. La settimana è un po’ contraddittoria e strana, se così possiamo dire. Secondo l’astrologia è veramente una partita a scacchi! Molti pianeti non vi sostengono, ma questo è nel conto, poco è a favore, anzi pochissimo… Tirate fuori tutta la vostra capacità di analisi e potrete portare a casa qualcosa di più. Del solito, intendo. Chi applica la propria capacità, è difficile che non raggiunga lo stesso i risultati, deve solo nuotare più forte! Il vostro forte è l’analisi, calcolate da soli, e non vi sbaglierete. Non avete alleati, ma solo spettatori poco indulgenti… Ma è in questi momenti che si dimostra la propria capacità.

Bilancia ⚖

Settimana di vita sociale intensa e piena di soddisfazioni. I pianeti sono entrati in sagittario, fanno un buon aspetto con voi e vi garantiscono il loro favore. Saturno è sempre stato così positivo che non posso aggiungere altro, salvo che ora si è aggiunto Marte nei gemelli, quindi, diciamo che siete anche più decisi del solito ad ottenere il massimo del risultato! Questo mi suggerisce il quadro generale del cielo, sopra di noi. Quindi in ultima analisi, dovrebbe essere una bella settimana, in qualunque direzione la vogliate prendere… Avete carta bianca per qualunque mossa. Poi i nati all’inizio del segno, godono il momentaneo allontanamento di Giove che è rientrato in pesci, ma non lasciatevi andare, tenete tutto in ordine, specialmente i documenti e la contabilità…

Scorpione 🦂

Venere e Mercurio sono stati generosi e gli ultimi giorni belli e gratificanti. Voi poi che siete così esigenti… C’era anche il Sole a dare una mano… Ora siete un po’ sguarniti, da un punto di vista astrologico, intendo. Si è spento qualche riflettore, tutto qui. I nati nella terza decade hanno un parterre di tutto rispetto, devo dire. Molto complicato, sedetevi a tavolino e studiate la strategia da seguire… C’è di nuovo, almeno, il sostegno temporaneo di Giove che è tornato in pesci, ma è proprio per gli ultimi nati, quelli che hanno il quadro generale più complesso. Giove congiunto a Nettuno, Plutone positivo, da molti anni e poi c’è un Saturno e un Urano che creano turbolenze e cambiamenti, imprevisti e non voluti. Ma è per alcuni e non per tutti. Controllate bene i gradi… Più semplicemente chi è in ballo e non sa perché, ora lo sa.

Sagittario ♐

Siete i super favoriti della settimana… Sono appena entrati Venere e Mercurio, ma tra poco si unirà anche il Sole e allora sarete in grado di ottenere praticamente tutto. Ora, soprattutto i nati nella prima decade, poi toccherà a tutti gli altri. Potreste avere delle buone proposte di lavoro e anche di relazioni. Accettate gli inviti e uscite con gli amici. Solo i nati nella terza decade possono essere un po’ troppo nervosi, causa questo Marte che stimola il vostro entusiasmo, ma poco vi fa riflettere! Poi adesso c’è Giove che richiede una maggiore attenzione nel settore della comunicazione e della burocrazia, attenti alle gaffes, assicuratevi di pensare bene prima di parlare…

Capricorno ♑

Settimana molto normale, a parte per i nati nella terza decade che sono coinvolti da molti transiti zodiacali… Hanno molto da decifrare delle loro vite, secondo i pianeti. Giove è rientrato nei pesci e quindi è di nuovo molto propizio, ma proprio per gli ultimi gradi del segno. Inizio settimana siete un po’ nervosi, senza vero motivo, perché è solo la luna che transita in bilancia e da la sensazione che le persone siano contro di noi, ma è solo una sensazione… Voi che siete così attenti a non sbagliare, quasi ossessionati di fare qualcosa che non va… Non siate troppo severi con voi stessi, ma siate più rilassati. Non esagerate con gli impegni e il lavoro, cercate sempre di riposare, dovete ricaricarvi… Per voi è fondamentale, e questa è la volta buona per iniziare a pensare di più a voi stessi…

Acquario ♒

Le cose migliorano, grazie ai pianeti che sono entrati in sagittario e fanno un buon aspetto con voi. Senza contare che finalmente il gruppo dei pianeti veloci è passato da contrario a favore di voi. Insomma dovrebbe essere una buona settimana da vivere sia in compagnia che in famiglia o in ufficio, dove sarete sostenuti dall’ambiente circostante. E finalmente anche Saturno si è messo a muoversi in moto diretto, così si potrà vedere anche con chiarezza quanti cambiamenti vi ha costretto a fare! Ma, diciamo che tutto è bene quello che finisce bene… così adesso molti di voi stanno vivendo una situazione come la quiete dopo la tempesta… Certi sacrifici sono stati già messi a ritiro in banca e potete trovare gli interessi.

Pesci ♓

Premesso che i calcoli sono sempre generali e generici per ovvi motivi, le nostre sono sempre argomentazioni basate sull’osservazione dei pianeti e dei loro aspetti che formano, e che si rifanno alla tradizione astrologica… Se fate bene attenzione, parlo sempre di gradi, perché ora che Giove è rientrato nel vostro segno, la cosa riguarda solo e soprattutto i nati negli ultimi giorni, proprio al limite. Loro hanno veramente possibilità di fare qualcosa di importante e di notevole. I nati nella prima decade sono molto meno favoriti, anzi, avendo i pianeti veloci un po’ contrari, non credano che tutti ce l’hanno con loro, ma siano freddi e razionali, cosa per loro molto più difficile da fare, che non tutte le paure che si possono solo temere o magari solo immaginare. Con il giusto spirito pratico, potete trovare un modo per ottenere anche voi un buon risultato!