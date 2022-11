L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 28 novembre al 4 dicembre

Ariete ♈

Per tutti, in generale, visto che il Sole, Venere e Mercurio stanno attraversando il segno affine del sagittario, ci dovrebbe essere una ventata di forza e di grande protagonismo, molti inviti per la vita sociale e culturale. Ma anche la vita privata dovrebbe essere aiutata… I rapporti di sentimento e amore, saranno sicuramente favoriti da questo aspetto di Venere, e proprio per l’inizio della settimana, quando la luna sarà in acquario, sicuramente ci sarà qualche buon incontro… O magari potrebbe essere, anzi, spesso è così, che certi aspetti così positivi, portano semplicemente un periodo di serenità e di appagamento interiore che poi è proprio lo stato di benessere che simboleggia il pianeta dell’amore, che spesso è anche l’amore per sé stessi, che non è sempre così facile da provare! Anzi, è la condizione principale per poi poter amare un altro… Insomma, è un periodo dove potrete piantare, seminare e raccogliere, tutto insieme!

Toro ♉

Settimana di forti distinguo per i nati nel segno del toro. Ci sono dei punti precisi che vanno considerati, calcolando con precisione il giorno o i giorni di nascita. Questo perché Giove è a favore dei nati negli ultimissimi giorni del segno, per i quali, può veramente essere un momento di grande opportunità. Occasioni di lavoro impreviste, incontri fortunati, e, o nuove conoscenze, che vi consiglio di non sottovalutare mai, perché quando c’è un passaggio di Giove, si tratta sempre di filoni molto produttivi che arrivano! Accettate gli inviti, uscite e prendete i contatti che vi offriranno. Saranno comunque il volano per buoni affari o per nuovi orizzonti. I nativi a cavallo tra la seconda e la terza decade che hanno l’influsso di Urano e pure quello di Saturno, stiano calmi e accettino di buon grado quello che viene, bisogna essere sempre disposti anche a cambiare qualcosa per poter andare avanti, è una regola fondamentale della vita.

Gemelli ♊

Secondo l’astrologia classica, quella tramandata dalla tradizione storica, non dovrebbe essere una settimana proprio esaltante… Tre pianeti importanti, il Sole, Venere e Mercurio, stanno transitando nel segno opposto al vostro e questo già vi dovrebbe suggerire qualcosa! Sono opposti, quindi, non collaborano. Ecco il perché, vi può sembrare che le cose non filino proprio per il verso giusto. Ecco, prendete atto della situazione e agite in questo senso, bisogna attuare una strategia più complessa del solito per ottenere il risultato che desiderate. Mettete in campo più energie e più determinazione, se volete essere vincenti. Non avete alleati, anzi, potreste avere dei veri e propri ostacoli. Per questo motivo vi consiglio di fare attenzione, datevi da fare se volete raggiungere uno scopo, altrimenti c’è sempre la molto saggia decisione di aspettare un momento più favorevole. Come fanno gli orientali…

Cancro 🦀

Anche noi del segno della luna, siamo in un momento di stasi. Non ci sono molti aspetti che dicano molto. Tutto tace, e siamo in attesa. Solo i nati nella terza decade, proprio gli ultimi gradi, possono contare su un Giove molto positivo, che potrebbe veramente fare dei grandi regali. C’è anche Nettuno che collabora, occhi aperti che può essere un momento magico. Perché no, anche il ritorno di un grande amore dal passato delle nebbie di Avalon… Visto il pianeta…. O un incontro nuovo, particolarmente interessante per la sua complessità. Non fate gli schizzinosi, tipico di noi del segno, imparate da qualche amico dei gemelli o dell’acquario, che si tuffano in qualunque mare e con qualunque tempo! Per tutti gli altri, aspettiamo che con le feste di Natale, ci rimettiamo in mezzo ai parenti e ai vecchi amici, che sono il nostro porto sicuro…

Leone 🦁

Be, con tutti questi pianeti che sono in sagittario, non dovrebbe essere una settimana da passare in sordina. I contatti sono favoritissimi, come pure gli incontri sentimentali. Ci sono il Sole, Venere e Mercurio che hanno un grande effetto energetico per voi, quindi la fortuna è dalla vostra parte. C’è anche un Marte in gemelli che stimola la situazione generale, ma riguardo soprattutto i nati tra la seconda e la terza decade. I quali hanno sempre da tenere conto che Saturno è opposto e pure Urano è in un aspetto di disturbo. Ma se saprete giocare bene, potreste ottenere quei grandi risultati che si ottengono solo con grandi battaglie! Sicuramente molti di voi stanno combattendo a spade sguainate, lo so bene, ma in fondo siete dei grandi condottieri…

Vergine ♍

Anche voi, come i gemelli di cui sopra, avete un asse planetario che non vi supporta molto… Bisogna avere un po’ di pazienza. Voi siete sempre calmi e rispettosi, il che vi aiuterà a superare senza troppi cocci, questa settimana un po’ di traverso. Giocate di astuzia, per ottenere quello che desiderate, è l’unico consiglio che mi sento di dire! Magari quando le circostanze non sono a favore, poi, grazie al maggior impegno profuso, si ottiene un risultato anche maggiore! Ecco, forse, la quadra del problema, ci sono pochi aiuti su cui contare, poi, voi che siete i più precisi e corretti dello zodiaco, non sarete impreparati di fronte a qualche porta chiusa. Già che amate soprattutto casa vostra… Quindi ripiegare sul privato e sul vostro mondo circostante, potrebbe essere una buona strategia da seguire.

Bilancia ⚖

Be, per voi, i pianeti in sagittario sono a favore, quindi, sempre molto in generale, sottolineiamo mai abbastanza… tutto dovrebbe scorrere su fiumi di olio, tanto dovrebbe scorrere facilmente! Una buona vita di società, e un profondo stato di benessere che per alcuni potrebbe essere quasi euforico, visto che anche Marte e Saturno sono in buon aspetto, cosa che riguarda soprattutto i nati nella seconda parte del segno. Veramente ci potrebbero essere dei cambiamenti epocali, vere trasformazioni di una vita, delle opportunità che non sempre sono facili che accadano. Tenete conto, e muovetevi al suono della musica, per ottenere il meglio! I nati all inizio del segno, si tengano pronti per il prossimo arrivo di Giove in opposizione, quindi, dieta per non ingrassare…

Scorpione 🦂

Per voi, i pianeti sono quasi tutti a favore, quindi, c’è da sottolineare solo di essere cauti e circospetti, ma solo per chi è localmente toccato da Saturno e da Urano, ma immagino che se ne siano già accorti da loro! Sono due parti ben distinte, la prima, super favorita a cui tutto scorre… La seconda, non tutti, siate attenti a valutare la cosa, si tratta di pochissimi gradi per capire cosa sia un influsso, sarà presa da cambiamenti non sempre cercati, e infine, grazie a Nettuno e Giove che si sono alleati nella fine dei pesci, gli ultimissimi nati potrebbero ritrovarsi in un set cinematografico… E visto che siete dei grandi protagonisti, chissà che non diate una svolta alla vostra vita! E’ un buon momento, si tratta di un aspetto molto raro, quindi attivate le vostre antenne paranormali e dategli dentro!

Sagittario ♐

Siete al centro del quadro planetario e pure in bellezza… Sole, Mercurio e Venere vi stanno attraversando, creando un bel percorso di vita, di quelli da ricordare. E quindi, molti risultati dovrebbero essere raggiunti. Contatti, successi personali e molte occasioni per promuovere voi stessi. C’è un angolo particolare del cielo che non collabora proprio, ma riguarda solo i nati verso la fine del segno. Giove e Nettuno si sono uniti in pesci, c’è pure Marte in gemelli che è contrario, e si uniscono pure… È un messaggio di prudenza che si ha, da questa analisi. Sono stimolati i cambiamenti, le trasformazioni profonde e io terrei d’occhio le eventuali proposte che riceverete. Bisogna essere molto attenti e vagliare attentamente le persone che si rivolgono a voi. Sappiate discernere, che non potete permettervi di sbagliare.

Capricorno ♑

Un periodo di mare calmo, tutto sommato. Che per voi è l’ideale… Come per tutti i segni di terra, che amano le proprie cose e le proprie abitudini, e non cambierebbero mai più niente della loro vita… Ma le cose scorrono e non possiamo fare nulla per evitare che accadano. Se accadrà qualcosa non sarà per disturbare la vostra routine quotidiana… Certo che il grosso dei pianeti, si sta avvicinando, è facile che già si sentano gli effetti per qualcuno di voi, ma non saranno che buoni. Tenetelo presente, che con buoni aspetti, i cambiamenti sono per il meglio, e quindi ben vengano… I nati nella terza decade hanno un Plutone che staziona da tanto tempo, e si saranno abituati a vivere con questo strano inquilino accanto. Adesso che si è unito anche Giove, chissà che cosa può accadere! Qualcuno ha deciso di scrivere un libro? È il momento giusto. O qualcuno vuole viverselo un bel romanzo piuttosto trasgressivo! Beh, c’è Plutone di mezzo…

Acquario ♒

Prima parte del segno, super favorita, man mano che si avanza, potrebbe arrivare qualche sassolino da scansare… I pianeti veloci sono quelli a favore, nel segno del sagittario, che aiutano la prima parte del segno…. Tutto scorre bene e con facilità. Qualche situazione più complessa è per la terza decade, che ha più transiti e più difficili da decifrare. C’è Saturno che è finalmente diretto e quindi se spinge, non fa troppo male, ma anzi, tende a chiarire le situazioni che magari aveva frantumato in precedenza! Be, adesso riuscirete a riunire i pezzi del puzzle. E capire dove vi voleva portare… Attenti a Urano, che può essere un iceberg sul percorso, ma ora che c’è Marte pure a influenzarvi, occhi aperti e grande saggezza. Voi non avete paura dei cambiamenti, siete tra i più fluidi dello zodiaco e quindi non cercate di essere troppo rigidi.

Pesci ♓

Per i pesci, il mare è procelloso… I pianeti in sagittario sono contrari, ma non essendo quelli lenti e generazionali, sono più di contrasto momentaneo che altro. Sono ritardi, fastidi o incomprensioni con le persone che avete intorno, più che altro. Molto diverso è per i nati nella terza decade… che potrebbero ritrovarsi un po’ sulle montagne russe. Su in alto… E poi giù in fondo…. Questa è un allegoria per dare un idea! C’è Giove e Nettuno che possono realizzare un vostro sogno, molti lo realizzeranno, ma attenti a Marte che sarà un grande ostacolo alla realizzazione dei vostri progetti… Se sarete capaci di fare lo slalom tra gli alti e i bassi… Arriverete vincenti al traguardo. Poi, voi, come tutti i segni d’acqua, siete sensitivi, quindi avete una marcia in più per capire come e cosa fare!