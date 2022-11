Il jazz elegante di The Songs Album: la recensione

Jazz e raffinatezza sono le parole chiave del nuovo progetto discografico dei Newstrikers , dal titolo The Songs Album, uscito di recente per AlfaMusic: il progetto nasce dall’evoluzione di un altro lavoro discografico, Musiche Insane – che vede alternarsi una raccolta di sette brani originali su liriche del leader polistrumentista Antonio Apuzzo e la strepitosa voce di Marta Colombo e grandi artisti moderni e contemporanei -, e si presenta come un arricchimento e rilettura di pezzi del calibro di Ornette Coleman, Fred Hersch & Norma Winstone, Gentle Giant, Nina Simone: questi vanno ad incontrare gli arrangiamenti e i testi degli stessi Apuzzo e Colombo, dando come risultato una raccolta di brani di una precisa ricchezza e profondità, che spazia dalle scelte ritmiche e sonore a quelle testuali, permettendo a chi lo ascolta di essere trascinati in un viaggio decisamente emozionante sulle note della grande tradizione jazz.



Sono numerosissimi gli strumenti che si alternano e che lasciano trapelare una profonda ricchezza sonora, ritmica, dinamica e di colori, grazie all’accompagnamento dei musicisti Valerio Apuzzo (trumpet, cornet, flugelhorn), Luca Bloise (marimba, percussions), Sandro Lalla (double bass) e Michele Villetti (drums, duduk).



Ma The Songs Album non è solo jazz, è racconto, poesia, intima riflessione, di ampio spessore culturale: il brano Meghiddo blues è un trepidante blues in dieci battute il cui testo fa riferimento alle battaglie di Meghiddo; S’infossa il passo e traballa l’orizzonte è una composizione multitematica con diversi cambi d’agogica della poetessa e grecista italiana Jolanda Insana; Strike and sing è un’improvvisazione collettiva che si sviluppa in un contesto funky, tratta da un poema di Dylan Thomas; e così via, parlando di amore, passione, abbandono, la tracklist è un viaggio variegato ricco di pathos, da ascoltare tutto d’un fiato lasciandosi trascinare da ciascuna linea di strumento, che nella sua singolarità, regala una profondità musicale molto originale all’album.