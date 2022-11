Le stelle di Branko, oroscopo di DICEMBRE e fine anno

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di dicembre con l’oroscopo del noto astrologo Branko estrapolate liberamente dal suo “Calendario Astrologico 2022”.

Ariete: Chiuderete l’anno in maniera scoppiettante e con novità sorprendenti destinate a rivoluzionare la vostra vita. Sarà davvero molto entusiasmante ed eccitante questo mese, quindi preparatevi ad affrontare e gestire tanti cambiamenti.

Toro: Siete dentro un grande processo di maturazione che vi farà prendere coscienza di tante cose e vi farà crescere attraverso forme e modi che non vi sareste mai aspettati. Ma l’importante è restare coerenti e fedeli a voi stessi senza adeguarvi mai alle convenienze degli altri.

Gemelli: Approfittate di questo mese per ricaricarvi, fare una pausa, riflettere su ciò che intendete fare, perché il nuovo anno partirà davvero in modo molto impegnativo. La carriera subirà un deciso slancio in avanti già nei primi mesi del 2023.

Cancro: Cercate di essere pronti e reattivi perché in questo mese potrebbero presentarsi delle interessanti occasioni, specie dal punto di vista economico. Non fatevi sfuggire certi affari perché i treni della fortuna non passano tutti i giorni.

Leone: E’ arrivato il momento di recuperare il terreno perduto. Da oggi fino ai primi mesi del 2023 dovrete essere audaci, intraprendenti, ma soprattutto bravi a lottare con tutte le vostre energie, se vorrete davvero riscattarvi e ottenere ciò che meritate.

Vergine: Buone notizie sul fronte lavorativo per chi è in cerca di un impiego e di maggiore stabilità economica. Va bene soprattutto per gli studenti in cerca di alloggio e occupazione. Vi aspettano mesi di riorganizzazione e assestamenti.

Bilancia: Chi è preoccupato per la propria situazione finanziaria può tirare un sospiro di sollievo perché il peggio è dietro l’angolo. Curate di più in questo periodo la vostra forma fisica, avete bisogno di allenarvi e di tornare in armonia con il corpo.

Scorpione: Ecco che un problema che pensavi risolto torna a manifestarsi rovinandoti la serenità. Meglio non cercare di risolverlo ad ogni costo, ma di aggirarlo prendendo strade alternative che alla fine si riveleranno molto più fruttuose di quella abbandonata.

Sagittario: Sta iniziando per voi un periodo fortunato che vi aprirà nuovi orizzonti, prospettive diverse, occasioni molto importanti, se però vi lascerete trasportare dal vostro spirito avventuristico, senza dubbi o incertezze. Non resterete delusi.

Capricorno: Il mese inizierà senza grandi prospettive, vi sembrerà di non concludere nulla di positivo, ma il bello sarà in coda, ovvero negli ultimi giorni dell’anno, quando capirete che la vostra paziente attesa non è stata vana ma vi darà molto.

Acquario: Durante l’estate sono avvenuti grandi cambiamenti nella vostra vita, anche se fino ad oggi non ne avete dato alcuna prova. E’ invece arrivato il momento di mostrare il meglio di voi stessi e far capire che siete altro rispetto a prima.

Pesci: Inizieranno a manifestarsi i primi segnali di importanti cambiamenti che si realizzeranno pienamente nei primi mesi del nuovo anno rivoluzionando la vostra vita. Non lasciatevi spaventare e scoraggiare, ma preparatevi a viverli con ottimismo e fiducia.