L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 5 al 11 dicembre

Ariete ♈

Avete sempre il sostegno dei pianeti in sagittario, che sono i migliori per quanto riguarda lo stato di benessere e della serenità. Sole, Venere e Mercurio sono in aspetto di trigono, il più efficace e potente che ci sia in astrologia, a parte la congiunzione. Non solo, abbiamo anche Saturno in acquario e in moto diretto, e anche Marte in gemelli… Certo che qualcuno starà portando a compimento delle grandi trasformazioni nella propria vita. E molto in positivo. Praticamente non ci sono elementi negativi per il vostro segno. Solo un lontanissimo Plutone dal capricorno, ma è talmente neutralizzato dal quadro generale che non avrà un influsso particolare. Diciamo che questo è un periodo importante anche per seminare futuri progetti che si concretizzeranno nel prossimo anno…

Toro ♉

La settimana comincia con una luna di passaggio nel vostro segno. Novità e sorprese al femminile… certamente con questo Urano che si trova nella metà del segno, in quadratura a Saturno… le novità potrebbero essere anche destabilizzanti, specialmente per voi che amate la quiete. Ma non perdete mai la vostra capacità di autocontrollo, spesso ci vuole una piccola spinta per accellerare un processo di trasformazione… Ecco, potrebbe trattarsi di questo. Tra non molto, poi, tutto potrebbe migliorare improvvisamente, causa il trasferimento in blocco dei pianeti veloci nel segno più congeniale del capricorno. Organizzatevi le feste di Natale in famiglia, e pochi amici selezionati, come amate voi.

Gemelli ♊

Insomma, diciamo che potreste essere piuttosto nervosetti… I tre pianeti veloci, Sole, Mercurio e Venere stanno passando proprio di fronte a voi, nel segno opposto del sagittario, quindi, secondo la scuola astrologica tradizionale, tendono a entrare in conflitto con i vostri programmi di vita. Questo è il significato generale, quindi se vi sembra che sia più difficile del solito, trovare la soluzione a un problema, che generalmente risolvete in due secondi… sapete che ora dovete impegnarvi molto di più, ecco la questione. È un aspetto assolutamente temporaneo, i nati nella seconda parte del segno, hanno un polo energetico fortissimo, con Marte che si pone in potente aspetto con Saturno… Molti di voi stanno facendo le cosiddette grandi manovre e presto si vedranno i risultati. Novità al femminile anche per voi, forse un grande aiuto, verrà da importanti figure femminili della famiglia.

Cancro 🦀

Siamo nel periodo dell’anno in cui, noi cancerini, quindi pure io… tendiamo a ritirarci nel nostro mondo, perché non è il nostro momento ideale! Siamo nati in estate e adesso il freddo è la spinta a rientrare in casa! Già che siamo pigri, ma ora probabilmente moltissimi dei nostri, cadranno in letargo. Alcuni si sveglieranno nella tarda primavera… Per i pochi che sono ancora svegli, non sono tante le cose da segnalare, salvo che è meglio restare in famiglia e con pochi e selezionati amici, ma se proprio avete voglia di lavorare, dovete faticare un po’ più del solito per ottenere un buon risultato. Gli appoggi planetari sono pochi e dobbiamo tirare fuori una grinta che è molto faticosa… Fate due conti e decidete.

Leone 🦁

Le forze planetarie sono schierate al vostro fianco, quindi potete dichiarare guerra a chi volete, cioè soprattutto a chi vi ha tradito nella fiducia e nel lavoro. In generale tutti i nativi sono ben sostenuti e sono in ripresa per il lavoro. Solo chi è strettamente toccato da un aspetto più complicato, cioè Urano e Saturno che fanno un confronto a distanza… possono essere anche molto destabilizzanti, ma valutate con molta cautela le cose. Magari dovete fare ancora dei cambiamenti che ritardate a fare, legati come siete, anche voi, alle famiglie e alle persone che vivono intorno a voi. Non sempre sono di supporto… Dobbiamo sempre pensare che spesso i cambiamenti, anche se difficili, sono l’unico modo per avere altre possibilità!

Vergine ♍

Be, i pianeti sono in sagittario, quindi sono dissonanti in linguaggio astrologico. Diciamo che bisogna giocare a carte con il sospetto che qualcuno possa bleffare… usiamo una metafora per spiegarsi… Chi è nato a cavallo tra la seconda e la terza decade, potrebbe anche essere un po’ disorientato e confuso, con questo Marte non proprio amico, che crea più confusione che altro. Non si prendono decisioni affrettate, ma voi, per fortuna siete sempre molto attenti e ben oculati nelle vostre decisioni che non mi preoccupa molto. Ecco, più analisi e più cautela, sarà la giusta combinazione per superare qualche turbolenza di troppo! Poi, tra pochi giorni, il gruppo dei pianeti veloci si disporrà in capricorno, vostro fratello zodiacale, quindi ci sarà un netto miglioramento.

Bilancia ⚖

Le cose dovrebbero scorrere come l’acqua, per voi. C’è quasi tutto il cielo planetario a favore e per questo vi conviene approfittare del buon momento. Tre pianeti fondamentali per la salute e il benessere sono ben messi e quindi è garantita la giusta carica per fare e disfare tutto quello che riterrete giusto sia. Agite quindi per il meglio. I nati all’inizio del segno, tengano conto che Giove sta per tornare in opposizione, e sarà bene tenere in ordine i conti e le carte, che nella simbologia zodiacale, il pianeta rappresenta. La terza decade è quella più agevolata, avendo come alleati, un nervoso Marte in gemelli e un perfetto influsso di Saturno in acquario. Possono veramente fare tanto.

Scorpione 🦂

Settimana di lavoro di consolidamento per quasi tutti i nati del segno. Siamo in attesa di più grandi imprese quando i pianeti saranno più decisi nel loro sostegno a voi. Adesso dovrete avere una velocità di crociera… per così dire. Altro diverso pronostico è per i nati tra la metà e la seconda parte del segno. Naturalmente una precisa attenzione ai gradi è fondamentale. Gli influssi dei pianeti lenti, sono soprattutto per i gradi, poco prima e poco dopo il grado esatto di dove si trova il pianeta. Questo è importante sapere e a voi valutare. Il fatto è appunto, che Urano è opposto ad alcuni di voi, e fa anche un aspetto di quadratura con Saturno! Tenete a mente che si tratta di una matassa complicata da dipanare… Mettete in campo la vostra abilità e la vostra grinta. C’è del lavoro da affrontare con calma e risolutezza.

Sagittario ♐

È la settimana del vostro compleanno, quindi è una simbolica rinascita la vostra! Non vi perdete di vista una meta da raggiungere, possibilmente non solo geografica, come amate molto voi, ma tenete conto che anche l’animo umano può essere un esperienza di viaggio… Puntate anche sui rapporti di lavoro e di relazione, ci sono tutti i presupposti per ottenere risultati positivi a trecentosessanta gradi, con tutta questa energia planetaria a disposizione. Solo alcuni nati nella terza decade, possono essere disorientati da un Marte che può spingere tanto per farlo, quindi è bene valutare la situazione e le mosse da fare. Calma e ponderazione, saranno suggerite da Saturno in acquario in ottimo aspetto a voi.

Capricorno ♑

Voi potete essere tranquilli e produttivi come al solito e come amate essere. La settimana comincia con forti aiuti di donne, mogli, madri o amiche, insomma un aiuto e un sostegno al femminile… Visto che la luna apre nel toro la settimana e si allea con Urano, quindi può essere qualcosa di assolutamente imprevisto e inatteso per la natura dell’aspetto. Per il resto, praticamente avete il cielo tutto schierato a favore, praticamente, con Giove che può fare dei grandi doni proprio agli ultimi gradi del segno, prima di diventare un ostacolo burocratico per i nati all’inizio…. Insomma è il gioco della ruota dei tarocchi, che si srotola nel cielo zodiacale… Ma non ci dovrebbero essere grossi ostacoli, lavorerete sodo e sarete soddisfatti.

Acquario ♒

Settimana di lavoro molto gratificante per tutti i nativi. Ci sono i pianeti in sagittario che hanno fatto squadra per proteggervi e sostenervi. Per molti, sarà una settimana molto importante, dove prendere molte decisioni per dare una svolta alla vita. Favoriti i contatti e le nuove conoscenze. Mercurio e Venere sono alleati e favorevoli, soprattutto per i nati tra la seconda e la terza decade che è ancora sotto processo di Saturno! La buona notizia è che finalmente e decisamente diretto, quindi non dovrebbe fare troppo male…. Cioè, il peggio è passato, diciamo, poi alle fine scprirete che non era poi così cattivo… Certo all’inizio cambiare può essere molto antipatico, ma a volte basta cominciare…. E poi le cose vanno da sé!

Pesci ♓

Nervosetti o arrabbiati, ma con i nati all’ultimo grado che hanno fatto colpo! Questo è in sintesi il quadro generale… Ci sono i pianeti in sagittario che potrebbero essere d’intralcio al vostro lavoro, se poi si aggiunge Marte in gemelli, si può ben dire che bisogna stare calmi, questo è il mio consiglio… Diciamo che può essere tutto in ritardo, le conclusioni sono rimandate e bisogna avere più grinta e determinazione per avere i giusti risultati. Un vero e proprio colpo di fortuna potrebbe esserci per i nati intorno all’ultimo giorno del segno! Giove è momentaneamente da voi e può essere un bel regalo di Natale! Per tutti gli altri, l’invito è sempre quello di essere più grintosi e determinati per avere il meglio.