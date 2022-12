Storie di Natale al Teatro Argentina con fiabe da Rodari, Friot, Valente e l’improvvisazione del Piero Gabrielli

Sotto l’albero di Natale, allestito nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli rinnova l’appuntamento con Storie di Natale, dal 14 dicembre al 6 gennaio, per perdersi tra pagine incantate, ascoltare e raccontare storie e canzoni tenute insieme dallo spirito delle festività natalizie.

Le letture drammatizzate dalla regia e l’adattamento di Roberto Gandini, prenderanno vita per la gioia dei più piccoli che, insieme al pubblico dei più grandi, potranno lasciarsi rapire da un universo magico di fiabe, esaltate dalle musiche di Roberto Gori ed eseguite dal vivo da Flavio Cangialosi.

Tessere di un suggestivo mosaico di brani che raccoglie le più belle pagine di Gianni Rodari, poeta della fantasia oltre le parole, tra cui le favole L’aeroplano di Capodanno, Voglio fare un regalo alla Befana, Il Mago di Natale, Allarme nel presepio e tante altre; a cui si accordano novità come il testo inedito di Bernard Friot intitolato Babbonatale.com e il racconto di Andrea Valente Una strana lettera a Babbo Natale, oltre all’improvvisazione di alcune storie insieme al pubblico per scoprirne altre, ogni giorno diverse, seguendo il canone rodariano della Grammatica della Fantasia.

Parole e immagini, legate assieme da una trama giocosa di visioni, suoni, ricordi ed emozioni, si trasferiscono dalla pagina scritta alla scena teatrale attraverso l’interpretazione di un quintetto di attrici e attori del Piero Gabrielli – Francesca Astrei, Teresa Campus, Gabriele Ortenzi, Fabio Piperno e Danilo Turnaturi – che coinvolgeranno spettatori di ogni età con ironia e fantasia, dando voce a un caleidoscopio di storie e personaggi raccontati (e riscoperti) da maestri e scrittori dell’immaginazione.

«Dal 2015 la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, durante il Natale, attende piccoli e grandi sotto “L’albero di Rodari” – commenta Roberto Gandini – e come di consueto, improvviseremo con il pubblico, inventando insieme a bambini e bambine altre storie secondo le formule rodariane della Grammatica della Fantasia. Potremmo ritrovarci, per esempio, con una Befana che non vola più perché ha finito il carburante della scopa o con un Nuovo Anno che non riesce a prendere servizio perché quello vecchio è sparito. L’occasione sarà comunque, a prescindere dalle storie, l’opportunità di stare insieme a teatro grandi e piccini». Sotto l’albero di Natale troveremo le letture di fiabe e filastrocche che continuano a divertire piccoli e commuovere grandi, per riscoprire storie di ottimismo, valori e felicità, ma anche nuovi messaggi di solidarietà e attenzione al mondo dell’infanzia.

L’offerta culturale del Teatro di Roma dedicata alla sezione di teatro ragazzi continua a essere attraversata da una carrellata di spettacoli che abiteranno gli spazi di Torlonia con spirito creativo e immersivo, per contribuire alla costruzione di una comunità che coinvolga piccoli e grandi spettatori con le proprie famiglie.

Si prosegue il 30 dicembre (ore 18) portando in scena il tema della diversità e delle paure da essa generate con Il Minotauro di Roberto Anglisani, su testo di Gaetano Colella, che ha immaginato un incontro tra il Minotauro e un Icaro ancora ragazzo. I due si incontrano grazie a un pallone lanciato per sbaglio da Icaro nel labirinto. Quando prova a recuperarlo, vede per la prima volta “il Mostro” di cui tutti hanno paura. Ma Icaro non fugge e, giorno dopo giorno, impara a conoscere quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne diventa amico fino a tentare di difenderlo da Teseo venuto per ucciderlo.