L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio

Ariete ♈

La settimana comincia con influssi misti, e contraddittori, con pianeti divisi per influenza. Si potrebbe creare una situazione simile a quella di un mercato dove si può trovare di tutto… ma poi bisogna saper scegliere. I pianeti in capricorno sono contrari al vostro quotidiano: ritardi e incomprensioni possono farvi innervosire e magari concluderete poco. Ben tre pianeti non vi supportano, anzi, tendono a confondervi il campo. I nati i primissimi giorni, hanno invece la sensazione di essere al centro di una grande mobilitazione… sta per accadere un vero e proprio capovolgimento per l’arrivo di Giove… Tutto può succedere… Pronti a conquistare il mondo, ora potete molto, e può essere anche il momento di dare una svolta alla vostra vita.

Toro ♉

La settimana comincia bene, con tre pianeti fondamentali a favore, che transitano nel segno amico del capricorno. Il Sole, Mercurio e Venere, sono in buon aspetto, soprattutto per i nati nella seconda parte del segno, il Sole per i nati all’inizio. Grande energia a disposizione per tutti, ma quelli che sono in contatto con Urano che è in conflitto con Saturno, non sono così tranquilli… Lo so bene che non è così facile… Affrontate con serenità i cambiamenti che ci sono, e cercate di mantenere la calma, che è la più grande alleata che avete. Dissapori con donne, visto che la Luna passa in acquario e crea forti nervosismi! Calma, calma e calma.

Gemelli ♊

È un periodo sotto tono, ma avete Giove che è appena tornato in ariete e quindi è a vostro favore. Possibilità di fare grandi esperienze, ma soprattutto fate attenzione alle nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi molto di più di quanto crediate. Nuove persone per arrivare a nuovi livelli di lavoro, gente importante che ha un ruolo sociale più prestigioso. Quindi non tralasciate gli inviti e le occasioni per fare nuove conoscenze. Saranno proficue e vantaggiose. Voi sarete stanchi e sotto tono, Marte sta stressando i nati verso la metà del segno, mentre Saturno è sempre forte alleato dei nati nella terza decade, che possono scoprire tutte le loro carte in gioco e scenderle sul tavolo… Può essere che facciano un bel poker di assi.

Cancro 🦀

Per ora è meglio che non ci siano tanti programmi in mezzo… Non siamo favoriti dagli astri, con tutti questi pianeti di traverso, Sole e Mercurio e Venere in capricorno e quindi opposti, Giove in ariete quindi in quadratura… insomma non abbiamo tanti amici che ci aiutano! Se facciamo qualcosa, dobbiamo contare su noi stessi e su pochi e super collaudati vecchi amici storici… Ecco il mio consiglio. Sembra che succeda qualcosa di nuovo ma poi non corrisponde al nostro sentire profondo e allora non è possibile. Non è un momento per fare troppo…. Aspettiamo che il momento sia più chiaro e concluderemo molto di più.

Leone 🦁

La grande vittoria del momento è l’entrata di Giove in ariete, in un aspetto molto importante per raggiungere il successo che desiderate! I nati nei primissimi giorni sono i super favoriti… Grandi opportunità per il vostro lavoro e per nuovi amici. Guardate intorno a voi e non perdete tempo, prendete i numeri di telefono delle persone che conoscerete ora, potrebbero rivelarsi ottimi amici. Anche se accusate un certo calo di energia, causato dal Sole in capricorno, che non vi sostiene più dal sagittario voi state all’erta. I super bravi sono sempre pronti a fare colpo e tenuto conto che anche Marte è a favore, avrete la grinta giusta per combattere. Saturno è in fase di ritirata, non dovrebbe essere troppo oneroso con voi.

Vergine ♍

Dovrebbe essere un periodo molto intenso per voi, questo qui! C’è molta parte del cielo in ottimo aspetto con il vostro segno. Quindi dovreste essere molto impegnati… Occasioni e inviti non vi dovrebbero mancare certo. Sole, Mercurio e Venere sono in capricorno, potenti amici che rendono la vita molto piacevole e serena. Un bellissimo stato d’animo vi accompagna per tutta la settimana. Chi poi è sollecitato da Urano, deve decidere cosa fare di tanta ingerenza… O gli date ascolto e fate qualcosa di diverso dal solito, come desidera e suggerisce il pianeta, o restate nel vostro tranquillo salotto che amate tanto….

Bilancia ⚖

Insomma, questa settimana non avete tanti alleati in aiuto…. I pianeti in capricorno sono contrari al vostro quotidiano equilibrio e dovete fare capo a tutta la vostra pazienza per non perdere le staffe! I soldi sono in uscita più che in entrata… C’è un Giove in opposizione che ritarda i pagamenti a vostro favore, e sarà necessario pagare di tasca propria per evitare discussioni inutili, che tanto detestate! In certi momenti è meglio fare poco, ma bene come usate fare voi. Anche se potete meno del solito, non è detto che non possiate agire, e concludere buoni affari. Non sarete favoriti dagli altri, ma dovrete faticare per ottenere il meglio che desiderate realizzare. Tanto siete molto difficili da accontentare….

Scorpione 🦂

Al momento c’è un grande ammasso di pianeti che collaborano al vostro benessere. Quindi le festività non saranno pesanti o complicate, ma serene e ricche di soddisfazioni! Sole, Venere e Mercurio sono in capricorno e a vostro favore, danno energia per fare e buon senso per divertirsi in compagnia della famiglia e degli amici. Voi siete difficili e gelosi del vostro ambiente, e non lo presentate facilmente agli altri… Godetevelo voi, e soprattutto proteggetelo…. Come amate fare. I nati nella terza decade, o dalla metà del segno, possono avere dei grattacapi…. Saturno è in marcia per uscire finalmente dal segno dell’acquario, ma se vi crea problemi, abbiate pazienza, durerà ancora per poco. Chi è innervosito da Urano in opposizione, deve essere più forte di lui! Calma e coraggio e ne arriverete a capo.

Sagittario ♐

La grande opportunità del momento è il passaggio di Giove in ariete… Quindi cercate di essere svegli nel cogliere ogni più piccolo segnale che vi arriva! I contatti e le nuove conoscenze sono le cose che con più attenzione dovete valutare. Anche perché, il transito di Giove sarà rapido, e quindi bisogna essere svegli per poter prendere… Quello che viene. Saturno favorisce i nati nella seconda parte del segno, al contrario Marte rende nervosi e distratti i nati nella prima parte, essendo opposto in gemelli. I nati nei primi giorni, devono cogliere le loro occasioni…. C’è anche la Luna che aiuta questa settimana, anche l’intuizione vi viene in aiuto….

Capricorno ♑

Avete fatto il pieno di energie per questa settimana…. Sole, Venere e Mercurio stanno facendo il loro viaggio planetario a casa vostra! Se non sarete di buon umore adesso, non lo sarete mai più… Insomma, la vita dovrebbe sorridervi, con tutti questi alleati… I nati nella prima parte, anzi, primissima, devono fare attenzione a Giove in cattivo aspetto, che può causare ritardi e piccoli fastidi, ma voi siete così seri e corretti che sarà difficile trovare carte fuori posto o conti non chiariti o in sospeso, ma non si sa mai, quindi vi avviso che Giove, questo può portare! E prevenire è meglio che curare… Ma ora, godetevi il bellissimo trio super positivo che è con voi: Sole, Mercurio e Venere….

Acquario ♒

La buona notizia è che Giove è appena arrivato in ariete e fa un buon aspetto per il vostro successo…. Sociale o personale che sia… Adesso i super favoriti sono i primi del segno, ma presto tutti saranno attraversati da un bel flusso di energia gioviale! Chi è sotto Saturno, si sarà accorto che non si scherza con lui, e magari è pure dimagrito, ora con Giove, potrebbe rimettersi in sesto!

Chi è spinto da Marte, guardi bene dove è sospinto, specialmente se c’è lo zampino di Urano in toro, che può essere molto destabilizzante di per sé! Fate attenzione alle sollecitazioni, non sempre dovete cambiare idea per avere dalla vostra vita quello che desiderate. A volte basta aspettare un momento e poi si vede il da farsi…

Pesci ♓

Siete in attesa di sapere se il vostro destino è in procinto di cambiare. La risposta è sì. Tra poco tempo arriverà Saturno e quindi ci saranno le pulizie di primavera…. Grandi cambiamenti in arrivo, e vere svolte da affrontare. Al momento, con i pianeti in capricorno, le feste di Natale saranno piacevoli e gratificanti per tutti voi. Giove è appena uscito dal vostro segno, e Marte sta innervosendo i nati nella terza decade, più o meno, ma anche la Luna arriva a darvi un consiglio per metà settimana, e alleandosi con Venere, creerà un momento di magia che è la cosa più importante per voi…. Il sentimento.