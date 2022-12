L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 2 al 8 gennaio

Ariete ♈

Si comincia la settimana con un vento di riscossa… per tutti i nativi, ma in special modo per i nati nei primi giorni del segno. Giove è appena entrato, quindi tocca ai primi e così via. Sappiate fare tesoro di questo transito, perché è relativamente breve, durerà circa tre mesi e come dice un proverbio cinese, anche se i soldi piovono dal cielo, bisogna essere svelti ad acchiapparli! Questo è il messaggio. Voi poi tendete a bruciare facilmente le tappe e le occasioni, spesso sbagliando qualcosa per mancanza di calma e di pazienza… Non sempre si può ottenere tutto al volo! Spesso, grandi risultati si ottengono con una strategia di lungo termine. Poi ci sono ancora dei pianeti in capricorno, quindi può essere che non siate al massimo del benessere psicofisico.

Toro ♉

La settimana comincia con la Luna che passa da voi… Quindi ci possono essere delle novità, per qualcuno anche notevoli, quelli che sono venuti in contatto con Urano…. per esempio. Ci dovrebbero essere anche belle sorprese per i nati verso la fine del segno, visto che Venere si trova alla fine del capricorno e fa un bellissimo aspetto con i gradi finali. Anche Mercurio è in buon aspetto e da la carica e la lucidità mentale per fare buoni affari… Insomma, per tutti c’è un buon oroscopo, solo i nati verso la metà del segno che hanno sempre Urano sul Sole, che è pure in un aspetto difficile con Saturno in acquario… Chi si sente toccato da questo, si armi di calma e prudenza e vada avanti.

Gemelli ♊

Be, Giove è appena entrato in ariete e fa un positivo aspetto con voi e quindi occhi aperti per le occasioni che possono capitare! Specialmente per i nati nei primi giorni del segno…. Ora, e poi procede su tutto l’arco del segno. La terza decade è sempre molto ben sostenuta da Saturno, che ha preso la rincorsa per percorrere l’ultima parte del segno dell’acquario e poi finire nei pesci, dove non sarà più un sostegno ma una bella matassa da sbrogliare… Ma c’è ancora tempo per affrontare i nuovi problemi che si affacceranno… Nella seconda parte della settimana, novità e notizie grazie alla Luna di passaggio…

Cancro 🦀

Al momento mi sembra che siamo in attesa di cambiamenti, cari cancerini, di cui faccio parte, con i pianeti in capricorno, non abbiamo ancora tanti alleati tra le stelle! Tutti mi chiedono sempre come stanno le cose, ma non ho ancora il potere di spingere i pianeti… Lo farei volentieri, ma non so farlo… Posso solo dire come stanno le cose, e cercare di dare un consiglio, cosa difficile forse quanto quella di spingere Saturno a piacimento… Ma la buona notizia è che presto molto cambierà e in meglio… Giove, per ora non molto favorevole, a maggio passa in toro… quindi sarà molto meglio per tutti noi!

Leone 🦁

Attivatevi al massimo della vostra possibilità di fare, perché ora, avrete un grande alleato in Giove, che però farà un rapido passaggio in ariete, quindi occhi aperti per questi tre mesi, dopo passerà in toro e perderete il suo appoggio. Questo è sempre per sommi capi, naturalmente, mai abbastanza sottolineato e chiarito! Le nostre sono considerazioni molto generiche per forza di cose. In effetti a ben guardare, c’è sempre un punto del nostro oroscopo che è sostenuto e uno che è messo in ombra. È un misterioso gioco di forze che non basta una vita per capirlo! Ma, siamo pratici e sintetici, ora c’è Giove, muovetevi e cercate di fare il più possibile, punto!

Vergine ♍

Diciamo che anche voi siete in fase di riposo, in attesa di grandi sviluppi… Tutto sommato con i pianeti in capricorno, non dovrebbe essere una settimana malvagia, almeno per una piacevole vita di società… Qualche bella serata, che fa parte della nostra vita privata o pubblica, è un bel momento…. da vivere. Ed è anche una soddisfazione per noi stessi o magari è un riconoscimento sociale utile al nostro lavoro. Poi vediamo cosa succede quando Giove entra in toro, diventando un potentissimo alleato… e Saturno invece che entrerà in pesci, potrà complicare non poco il quadro generale…. Voi, intanto, affilate le lame, preparate le retroguardie e fate rifornimenti….

Bilancia ⚖

Insomma…. Solo Saturno e Marte sono a vostro favore, nel panorama della settimana. Dovrebbe essere meglio la seconda parte, con la Luna che passa in gemelli e diventa più benevola per voi… Certo chi è sostenuto da Saturno ha un potente alleato, ma al momento è favorito solo ciò che è molto lontano all’orizzonte, ciò che dovrà realizzarsi alla fine di un lungo processo formativo! Chi è coinvolto da Saturno, forse ha cambiato casa o ha cambiato partner o ha cambiato il lavoro, ma sicuramente ci ha guadagnato in serietà e soprattutto in stabilità.

Scorpione 🦂

Godetevi questi ultimi giorni di permanenza di Venere, Mercurio e Sole in capricorno che sono in buon aspetto con voi. Ma tra poco, Saturno a marzo entra in pesci, quindi, finalmente da ostile e ritardante in tutto, diventerà a favore e favorevole, soprattutto per i grandi progetti di vita. Sentirete la differenza tra le due cose…. A rompere le uova nel paniere, purtroppo, ci penserà Giove che poco più tardi, entrerà in toro, quindi opposto al vostro segno. Ma ne riparliamo quando sarà. Al momento voi non fatevi trovare sguarniti, non tralasciate carte, documenti e conti in sospeso per poi dover tornare sui vostri passi e rivedere il tutto… Circondatevi di gente fidata e di vecchia conoscenza, per andare sul sicuro.

Sagittario ♐

Godetevi questi tre mesi di protezione che Giove vi regalerà… Dovreste avere una primevera eccellente, con gratificazioni e successo nel lavoro. Poi, Saturno, da posizione a vostro favore, passerà a creare una situazione di attento esame per ogni movimento che farete, e non sarà più così facile trovare la giusta soluzione. Dovrete rimboccarvi le maniche e accettare i cambiamenti che vi verranno proposti… Al momento i nati nella prima parte del segno sono colpiti da un opposizione di Marte che può innervosirvi, meglio stare calmi, per non prendere qualche granchio…

Capricorno ♑

Avete un panorama di tutto rispetto da ammirare. I nati nella terza decade, proprio gli ultimi giorni, stanno cercando di divertirsi e fare belle esperienze, grazie a tutti questi pianeti che si trovano di passaggio… e sono i migliori, per fortuna e benessere, trattandosi del Sole, che da energia, Mercurio che dà brio e contatti e Venere che regala il buon umore e la serenità! Poi, dopo i leggeri fastidi e ritardi che creerà Giove in ariete, ci sarà una radicale trasformazione per tutti voi, con il passaggio di Saturno in pesci e Giove in toro. Grandi, grandi cose… si verificheranno per voi.

Acquario ♒

Il corteo del Sole sta per arrivare da voi e sarà contornato alla grande, come si addice a un sovrano… Venere, tutto sommato la migliore, è quasi arrivata da voi, portate un po’ di pazienza… Quando entra ci sarà un netto cambiamento di atmosfera intorno a voi. E ve ne accorgerete! Al solito, si comincia dalla prima parte del segno, naturalmente. Saturno ha preso la rincorsa per uscire e finalmente rendere più leggera la vita dei nativi della terza decade. Poi sarete anche sostenuti da Giove, che passerà rapidamente in ariete e regalerà qualche buona occasione a tutti. Carissimi, con l’uscita di Saturno, avete fatto un ottimo lavoro per arrivare molto più lontano di quanto avevate in mente. Vero?

Pesci ♓

Quasi tutti i pianeti sono a vostro favore, quindi le cose dovrebbero mettersi nel verso giusto! C’è solo Marte in gemelli che può fare qualche danno, ma solo se voi vi farete prendere da collera, come lui suggerisce, e quindi voi siate saggi e lungimiranti e lo aggirerete con astuzia! Il resto dello zodiaco è ben disposto, quindi credo proprio che le famose situazioni che ritardavano, finalmente arriveranno a conclusione… quando poi, tra poco arriva Saturno, meglio che trovi tutto in ordine e senza sospesi! Eviterete di pagare con gli interessi….