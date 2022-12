Oroscopo 2023 di Branko: chi sarà baciato dalla fortuna

Andiamo a scoprire come sarà il nuovo anno con l’astrologo Branko e il suo “Calendario Astrologico 2023” da cui abbiamo estratto alcune previsioni.

Ariete: Se vorrete avere successo durante tutto l’anno, il segreto starà nel concentrare tutti gli sforzi nella prima parte. Il successo in amore dipenderà dal punto di partenza. Gli amori freschi saranno quelli meglio agevolati, mentre le coppie di lunga durata, quelle che magari hanno anche dei figli e sono quindi alle prese con la gestione dei problemi familiari, dovranno sforzarsi molto di più per assaporare il nettare dell’amore.

Toro: Il periodo migliore per voi sarà la primavera, quando potrete ricevere dai pianeti una forte spinta per risolvere i vostri problemi di lavoro, professionali e familiari. In amore dovrete rivedere molte cose iniziando con il chiedervi come mai le cose non vanno e cosa manca al vostro rapporto per essere felici. Forse dovrete cambiare i vostri atteggiamenti e farlo entro marzo, quando poi potranno sopraggiungere elementi nuovi.

Gemelli: Sarà un anno molto positivo per voi, agevolato da numerosi movimenti planetari in ogni ambito, soprattutto quello sentimentale. E’ il momento di fare un salto di qualità nel vostro rapporto di coppia, se finalmente metterete da parte dubbi e insicurezze e farete prevalere i vostri desideri e progetti. Potrete così indirizzare la vostra relazione nella direzione giusta.

Cancro: Ci sarà la possibilità di risolvere tante situazioni difficili e il periodo migliore per farlo sarà fra fine inverno ed inizio estate. Purtroppo l’anno non inizierà sotto i migliori auspici perche dovrete affrontare qualche incertezza lavorativa e familiare che si ripercuoterà negativamente anche nel rapporto di coppia. Poi però le cose si sistemeranno e allora ecco che potrete godere di un eros spettacolare.

Leone: Se vorrete ottenere risultati allora prendete in mano l’iniziativa, fate in modo di essere voi a guidare le situazioni evitando di restarne vittime o prigionieri. State lontani dalle polemiche e dalle discussioni. In amore è il momento di marciare uniti con il partner verso il futuro e per fare questo dovrete guardare a fondo la vostra relazione e rimuovere le zone d’ombra.

Vergine: Nel nuovo anno continuerete a crescere sotto ogni punto di vista, ma dovrete essere molto abili a fronteggiare parecchi ostacoli che vi serviranno per fare esperienza. L’amore si presenta complesso, ma al tempo stesso anche molto stuzzicante perché contraddistinto da molteplici aspetti; apparirà in forma inaspettata e misteriosa. Non perdete mai la fiducia nell’amore, credeteci fino in fondo.

Bilancia: Sarà un anno fortunato soprattutto sul piano delle relazioni sociali. Migliorerete il vostro rapporto con gli altri, vi aprirete di più all’esterno e ne guadagnerete sotto vari aspetti. Il settore sentimentale si annuncia interessante soprattutto perché saprete arricchirlo di grinta, passione, determinazione. Potreste subire qualche contraccolpo in primavera, ma per il resto Cupido vi sarà fedele compagno.

Scorpione: Sarà un anno fortunato per voi nei vari settori. Da una parte sentirete un forte bisogno di maggiore stabilità, ma dall’altro vorrete rimettervi in gioco e rivedere alcuni aspetti della vostra vita. Per questo il 2023 sarà una corsa apparentemente contraddittoria, alla ricerca di un equilibrio ma anche di novità, rinnovamento, volontà di imprimere svolte significative nel campo professionale e in quello dell’amore.

Sagittario: Purtroppo le difficoltà della vita ci pongono davanti a polemiche, incomprensioni, dissidi che possono coinvolgere gli ambiti di riferimento, da quelli relazioni a quelli sentimentali e professionali. Per questo sarà fondamentale la comunicazione che dovrà essere sempre rivolta verso messaggi positivi e rassicuranti. In amore saranno premiati i romantici, ma anche le coppie che vorranno costruire qualcosa insieme.

Capricorno: Aspettatevi cambiamenti in questo 2023 che sembra deciso a rivoluzionare la vostra vita. Cambiamenti che non dovranno spaventarvi, ma anzi incoraggiarvi a rivedere il vostro modo di pensare e di vivere. Una forte intesa mentale sarà poi fondamentale nel rapporto di coppia, perché soltanto così sarà possibile instaurare una forte e consolidata complicità di sensi.

Acquario: Dovrete stare molto attenti alle finanze, ovvero il settore che sarà meglio premiato nel 2023. Ma questo richiederà da parte vostra anche tanta attenzione e prudenza. Nel campo dell’amore spesso vi sentirete spinti da una forte carica erotica che potrebbe risvegliare passioni che sembravano sopite. La prima parte dell’anno sarà invece fondamentale per pianificare un matrimonio, una convivenza o un rapporto più stabile e duraturo.

Pesci: Nel nuovo anno nulla sarà più come prima, tante le novità in arrivo destinate a farvi ripensare tante sicurezze. Sarà davvero un anno in cui sognare non sarà affatto una perdita di tempo ma la strada maestra per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Non preoccupatevi se l’amore sembrerà tempestoso e controverso, avrete sempre gli ingredienti giusti per restituire al vostro rapporto il sapore giusto e dolce.