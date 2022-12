Oroscopo di GENNAIO, le previsioni di Branko: come inizia l’anno

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di gennaio con l’oroscopo del noto astrologo Branko estrapolate liberamente dal suo “Calendario Astrologico 2023”.

Ariete: Il mese si annuncia molto entusiasmante dal punto di vista professionale con discrete possibilità di successo, se però sarete bravi a mettervi in evidenza mostrando con i fatti quanto valete davvero. Sarà un periodo molto fecondo anche dal punto di vista passionale con parecchi movimenti in questo senso.

Toro: Sono davvero tante le novità che vi capiteranno in questo mese, talmente tante che rischierete di non riuscire a gestirle tutte. E’ un periodo che vi vede fortemente in ascesa. Unica nota stonata la vostra vena polemica che potrebbe ledervi e portarvi ad avere nemici nel vostro giro lavorativo e professionale.

Gemelli: L’ottimismo aiuta a vivere meglio e voi in questo primo mese dell’anno non soltanto sarete ottimisti ma potrete anche beneficiare di tanta energia, coraggio, determinazione, caparbietà, tutte doti che vi aiuteranno ad emergere e a farvi valere. L’entusiasmo vi sarà compagno per tutto gennaio.

Cancro: Sarà un mese intenso dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete travolti da un’insolita passione che vi spingerà ad osare, senza limiti di sorta, decisi a godervi l’amore fino in fondo, forti di un eros che vi spinge ad azzardare come non mai. Attenti però a non mettere a dura prova il vostro fisico.

Leone: Gennaio promette molto bene nel campo degli affari, non resterete delusi, anzi saranno molte le occasioni che vi capiteranno e che dovrete essere pronti a sfruttare fino in fondo. Periodo caratterizzato da polemiche e discussioni in famiglia, ma attenti a non cercare rivalse, meglio non esacerbare gli animi.

Vergine: Le stelle si muovono dalla vostra parte e sembrano creare delle solide alleanze in vostro favore che si concretizzeranno in tanta fortuna e in ottime occasioni di successo nel lavoro e negli affari. Il mese di gennaio vedrà dei momenti positivi, soprattutto nella prima decade e negli ultimi giorni.

Bilancia: Attenti a questo mese che sarà carico di conflitti, specialmente nella sfera sentimentale e familiare. Che fare? Non è il momento di tentare rivalse, meglio soprassedere, portare pazienza a aspettare che il mese passi e con l’arrivo di febbraio si riaccendano la passione e la voglia di stare insieme.

Scorpione: Sarete spinti da una grande voglia di amare, quindi lasciatevi andare in questi primi giorni dell’anno, non esitate a seguire il cuore in ogni direzione. Nella seconda metà del mese invece state in guardia perché potrebbero subentrare degli ostacoli imprevisti ed inaspettati, e anche difficili da superare.

Sagittario: L’anno inizierà con qualche difficoltà che potrebbe farvi pensare che le cose nel 2023 potrebbero non andare per il verso giusto. Ma vi ricrederete molto presto, perché a gennaio tornerà a sbocciare l’amore, specie per chi è single ed è in cerca di avventure. Attenti, l’anima gemella è in agguato.

Capricorno: Il mese inizierà senza particolari stimoli, ma dovrete aspettare la seconda decade di gennaio per accorgervi che in realtà il bello doveva ancora arrivare; e infatti ecco novità e soddisfazioni inaspettate soprattutto nel campo della professione, quindi su con il morale e rimboccatevi le maniche

Acquario: Se vorrete avere successo nel settore professionale e in quello degli affari armatevi di grinta e determinazione perché ci saranno ottime possibilità di prevalere. In campo sentimentale sono in arrivo delle crisi, anche traumatiche per qualcuno, ma a fine mese tornerà il sereno nelle coppie.

Pesci: Non ci saranno ostacoli all’amore, amate e sarete ricambiati senza difficoltà e soprattutto saprete essere romantici e passionali al punto giusto da conquistare l’amata. Tuttavia sarà il campo lavorativo e professionale quello in cui renderete di più e da dove arriveranno le soddisfazioni maggiori.