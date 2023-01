L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 23 al 29 gennaio

Ariete ♈

La settimana comincia con influssi molto importanti per voi. Se non date una svolta alla vostra vita in questo periodo… Ricapitolando… Giove è in pieno transito e ora sta trasformando, positivamente, la vita dei nati nella prima decade, che sono anche stimolati dal Sole in acquario, che quindi si allea a Giove e aumenta l’effetto! Poi, proprio in inizio settimana, abbiamo una triplice congiunzione di Saturno, Venere e Luna, sempre in acquario e quindi sempre in aspetto positivo con il vostro segno. C’è solo un Mercurio dissonante, che può essere di disturbo, magari perché c’è troppa confusione e troppe idee, troppa energia e troppo entusiasmo, si sa che il troppo storpia… Ecco, anche se siete così favoriti dallo zodiaco, attenzione sempre ai dettagli anche legali o burocratici o a incomprensioni con colleghi o collaboratori… Siete così al centro del palcoscenico che qualcuno può ingelosirsi, chiaro?

Toro ♉

Il quadro generale è un po’ migliorato, ma al momento non è ancora uscito il periodo turbolento… Ci sono troppi pianeti in aspetto difficile e può essere un momento pesante. I nati in prima decade sono più attivi e svegli, grazie a Mercurio che fa un buon aspetto dal capricorno, ma non posso dire per gli altri che sono sotto pressione per tutti i pianeti che possono frenare i loro piani di lavoro o personali. I nati nella metà del segno, circa, calcolate con attenzione e valutate, sono super stimolati e anche innervositi da un Urano che è da molto tempo in transito da voi… Quindi, se vi sembra di essere una pentola a pressione… voi, non ci fate caso… ma cercate con la massima tranquillità di vedere quanto di vero ci sia in questo strano desiderio di cambiare tutto della vostra vita o quanto sia solo uno strano e bizzarro nervoso…

Gemelli ♊

Carissimi gemelli, se non fate un salto di qualità ora, non so quando lo farete… Per i nati nella terza decade, poi, è un inizio di settimana, da fuochi di artificio… Ma, anche la prima decade è molto stimolata dai transiti planetari. Potrei dividere per argomenti diversi, i primi sono stimolati più o meno negli affari e nella carriera, mentre i secondi forse sono più presi dai rapporti umani e privati e sicuramente molti avranno preso la decisione più strana per un gemelli… Un bel e definitivo matrimonio! Non si può essere in eterno come una farfalla che vola da fiore in fiore… Sicuramente Saturno a molti di voi ha insegnato, con le buone o con le cattive, che il tempo passa e bisogna avere delle certezze e non giocare in eterno…

Cancro 🦀

Per i nati nella prima decade, e io sono tra questi, il rapporto con il denaro e gli affari, potrebbe essere deprimente… C’è Mercurio opposto e Giove quadrato, quindi ci vuole una bella pazienza per capire come si fa a far quadrare i conti! Diciamo che non quadrano proprio e basta! Forse è il caso di chiedere alla Luna, cioè al mondo irrazionale e dell’ intuizione quale mossa o quale passo conviene fare… Rivolgetevi agli amici sicuri, quelli collaudati dalla vita, in comune, per vedere come organizzare le cose. Per molti di noi, il lato sentimentale può essere più vincente di quello professionale… Ma aspettiamo una rivincita che sicuramente arriverà in primavera inoltrata, grazie a Giove….

Leone 🦁

Questa è una settimana di studio e di attesa… Ci sono troppi pianeti che transitano in acquario per avere le idee chiare… E soprattutto per poter essere in sintonia con l’ambiente circostante. Al momento la connessione è lenta… Per usare una terminologia attuale… Per fortuna si tratta solo della Luna e di Venere, ma siccome sono in contatto con Saturno, è meglio essere cauti. Può essere un vecchio nodo che era sfuggito da una attenta lettura degli ultimi tempi… Ma adesso avete messo il motore di ricerca per la rinascita e soprattutto per la riscossa. Giove è in un aspetto molto forte e di grande realizzazione per voi, ora riguarda i nati nella prima parte del segno ma questo inizio di anno, segnerà una vera e propria svolta per tutti.

Vergine ♍

A parte un po’ di pazienza che dovete mettere in conto, causa questo Marte in gemelli… che può innervosirvi… Il resto del quadro zodiacale è positivo per voi. Mercurio va avanti e indietro nel capricorno, ma è comunque favorevole al settore finanziario e della prontezza mentale. La Luna verso metà settimana può fare un aspetto dissonante con Marte e spingervi a reazioni che non sempre sono indovinate… Voi siete sempre così calmi e misurati… Ecco, restate fermi e non perdete mai le staffe, che non serve a nulla perderle, ma se decidete di fare dei cambiamenti, avete Urano dalla vostra parte e potete osare!

Bilancia ⚖

Approfittate del momento così speciale. C’è una triplice congiunzione per voi, che si dovrebbe far sentire bene. Saturno è unito a Venere e alla Luna, anche se molto fugacemente ma può essere il fattore scatenante per creare il fatto. La Luna è passeggera, ma spesso è così importante per il colpo di scena che può fare la differenza. Tutto può succedere, questo è il messaggio. I più attenti e coinvolti sono i nati nella seconda parte del segno. Ma possono avere una vera trasformazione. Un matrimonio? Può essere il momento giusto. O un incontro che cambierà la vita. I nati nella prima decade devono fare attenzione alle spese, perché con questo Giove in opposizione non si può spendere molto.

Scorpione 🦂

Insomma non è che ci sia un gran che da raccontare… Troppi pianeti dissonanti ci sono nel cielo. Mercurio è positivo e aiuta i nati nella prima decade con gli affari. Della lucidità mentale non vi dico nulla, perché ne siete ricchi di vostro, ma ora è il vostro punto di forza. C’è Urano che crea un sotterraneo terremoto e può minare anche vecchi rapporti. Avete una gran voglia di cambiare il mondo e tutto quello che vi riguarda, e magari questa triplice congiunzione in acquario, può essere la molla della reazione! Adesso è il momento giusto per mettere i puntini sulle i, come si dice. Quello che non funziona non serve a nulla e poi voi non siete capaci di fingere. Vi conviene fare chiarezza su alcuni punti, che presto ci saranno grandi novità per tutti, con il passaggio di consegne per Saturno in pesci.

Sagittario ♐

La settimana è buona per i cambiamenti e le chiusure dei conti. Non lasciate troppi sospesi, perché si potrebbero complicare in un prossimo futuro… Decidete ora che potete fare con calma e potete decidere voi. In un prossimo futuro porebbero essere altri a dettare le regole. Fate sempre le cose con calma, perché Marte è sempre in opposizione nei gemelli e può essere un cattivo consigliere. Siete portati spesso a fare le cose troppo di testa vostra e in generale non siete dei grandi diplomatici… I nati nella prima decade possono fare molti progetti e sono i favoriti per gli affari, con questo Giove, è un buon momento per guardarsi intorno, ma soprattutto ascoltare le persone che incontrano ora, perché potrebbero rivelarsi profetiche.

Capricorno ♑

Un momento d’oro per tutti, ci sono quasi tutti i pianeti a favore. Quasi, solo Giove è dissonante, ma è soprattutto nella sfera dei quattrini che può colpire e li credo proprio che abbiate già messo tutto al riparo, conoscendovi… Ma qualcosa può sempre sfuggire, anche ai più attenti! È poi c’è l imperscrutabile… Che a voi non piace… Ma il resto della compagine è dalla vostra parte, anzi, si preparano grandi riconoscimenti e future gratificazioni. Si stanno mettendo insieme i tasselli per un grande mosaico, probabilmente al quale lavorate da sempre. Tutto prenderà una forma più esatta e definita quando Saturno cambierà posizione, tra poco.

Acquario ♒

È una settimana di colpi di scena, ovviamente per alcuni e non per tutti. Chi è nato nella terza decade è più facilmente raggiungibile dagli effetti planetari! Comunque, visto che è arrivato anche il Sole a dare manforte alla vostra vita, veramente posso dire che tutto può succedere, ora. È un po’ come se fosse una conclusione del percorso che avevate fatto. Un capitolo si è concluso, voi siete maestri della novità, sempre curiosi del nuovo e pronti a ripartire per mondi lontani… In fondo è proprio quello che desideravate, ma tardava a realizzarsi, ecco che ora è possibile!

Pesci ♓

Credo che siete nervosi perché state presagendo tutti i grandi cambiamenti che stanno per arrivare… Giove è nel vicino ariete e ad alcuni di voi, può dare un aiuto sul piano professionale e finanziario. Altri sono innervositi da un Marte che non da buoni consigli dai gemelli, ma cerca solo di crere scompiglio senza nulla concludere. A metà settimana si combina con la Luna e può sembrarvi che tutti vi siano contro… Ma ricordate che siete molto influenzabili e metereopatici quindi non vi arrabbiate e restate con i piedi per terra, se volete fare qualche affare ben fatto! Chiudete la contabilità e non lasciate nulla in sospeso. Tra poco arriva Saturno e poi i conti li fa lui…