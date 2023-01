L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio

Ariete ♈

Questa settimana dovrebbe segnare la svolta per gli arieti, soprattutto quelli della prima decade, ma si stanno accendendo i motori anche quelli della seconda… Giove è nel pieno delle sue potenzialità, anzi, supportate e migliorate dal Sole in acquario. Quindi, ci sono le buone occasioni e la giusta energia per concludere. Gettare le basi per qualunque iniziativa, può essere un ottimo investimento per il futuro. Quando passa Giove, gli incontri sono sempre da tenere in considerazione, perché spesso segnano dei veri e propri cambiamenti di percorso e sempre in meglio. Molti devono avere avuto un momento magico, nei giorni scorsi, quando la Luna si è congiunta a Giove… Un grande simbolo di fecondità e di fortuna, buon per voi!

Toro ♉

Insomma, la settimana è complicata, causa tanto traffico planetario. Ci sono turbolenze all’orizzonte che preavvertite, ma per il momento tutto tace… Il Sole è in acquario e può causare un calo di energia, i nati nella parte centrale del segno, sono in fibrillazione con questo Urano che li vorrebbe scuotere per fare chissà cosa, e adesso che è in aspetto con Mercurio in capricorno, potrebbe veramente succedere qualcosa di nuovo e assolutamente imprevisto. Ma non fate come al solito che guardate con sospetto qualunque cambiamento… Per ottenere, bisogna pur sempre investire qualcosa, fosse anche la nostra disponibilità… Novità al femminile anche per voi, con il passaggio della Luna…

Gemelli ♊

Siete pieni di possibilità e di idee. E avete anche l’energia giusta per realizzare tutto questo. Diciamo che è un buon periodo per voi, tutto sommato. C’è Marte che riguarda soprattutto la metà del segno, ma ci sono anche Giove e Saturno che si sono alleati in vostro soccorso e vi spingono a fare molto più di quello che fate di solito. Grandi cose, grandi progetti, soprattutto per i tempi lunghi, a cui siete poco abituati, facendo sempre tutto al momento e in fretta! Con Saturno, si prende la strada della consapevolezza e della maturità, volenti o nolenti. Più guarderete lontano e più saprete raggiungere grandi obiettivi. C’è anche il Sole a dare una mano, con la sua energia e la sua forza vitale.

Cancro 🦀

Siamo in letargo e ci restiamo per un po’… Adesso fa freddo… Questo è un periodo buono per fare progetti che si potranno mettere in cantiere per la primavera. Quelli che sono attivi a tutti i costi, devono dribblare Mercurio in opposizione, che non aiuta nella chiarezza delle idee, Giove dal canto suo è quadrato e non è generoso con noi, per adesso, tra poco, lo sarà. Dobbiamo avere un po’ di pazienza e tutto diventa più fluido e si può ottenere molto di più e soprattutto con meno fatica, cosa di cui siamo particolarmente allergici, a meno che non ci sia un coinvolgimento personale… Al momento, lasciate correre e agite solo se siete convinti! Diciamo in sintesi che per ottenere, dobbiamo menare per primi… Fate voi!

Leone 🦁

La ripresa c’è, ma possono esserci piccoli ostacoli per una completa riuscita. Giove è assolutamente propizio per voi, è in trigono dall ariete e non ci sono ostacoli per grandi progetti, sicuramente avrete avuto delle buone occasioni per dimostrare quanto valete! Che poi, è il vostro punto di forza, la consapevolezza del vostro valore! Ma c’è questo Mercurio in capricorno che non mette olio negli ingranaggi… Per questo potrebbe esserci qualche ritardo o piccoli impedimenti, ma un grande successo è dietro l’angolo… Con Giove possono crearsi le condizioni per delle vere svolte, proprio delle sorprese che la vita riserva a modo suo e sta a noi, saper riconoscere e valorizzare. A voi il valore non manca di certo.

Vergine ♍

Una settimana di lavoro per promuovere i prossimi impegni. Siete ben protetti da un bel Mercurio dal capricorno, che vi rende svegli e perspicaci, un Urano che vi offre cambiamenti e occasioni per fare salti di qualità e apre anche improvvisamente qualche porta, sempre che siate interessati! Il punto è proprio questo… Molti amano il loro tran tran e non vogliono essere disturbati nel loro quieto vivere. A qualcuno Marte in gemelli può fare innervosire parecchio ma non perdete mai il controllo, non ne vale la pena, poi Marte è sempre transitorio e poco profondo, è più un accendino che altro…. Tra poco ci sarà molto da fare, grandi cambiamenti e trasformazioni vi aspettano, per le donne, può essere un lavoro degli uomini che hanno accanto. Sono loro che si trasformeranno sotto i vostri occhi.

Bilancia ⚖

Bisogna fare attenzione a ritardi e disservizi postali, carte e multe scadute! Abbiamo un Giove in opposizione e un Mercurio in quadrato con il vostro segno, quindi meglio essere più chiari nel caso ci fosse da evitare cartacce… È forse il quotidiano il più esposto, perché c’è Saturno che sostiene sempre molto i nati nella terza decade, ma anche Marte è di aiuto per i nati nella prima parte, poi la Luna dai gemelli può essere la goccia che fa cambiare le cose… Un aiuto improvviso per una situazione complicata, ma che riuscirete a districare con la vostra diplomazia. Il consiglio è di fare tutto con più calma. In genere non vi arrabbiate mai ma adesso è proprio un consiglio che vi può essere utile. Calma.

Scorpione 🦂

Ci sono dei contrattempi che possono dare fastidio, purtroppo, niente di particolare ma non posso dire che non è così… Ma è molto circoscritto ai nati nella metà del segno, che, avendo Urano in opposizione, certo che non possono essere troppo tranquilli! Be, almeno sapete perché è così! Urano spinge, vorrebbe fare saltare il tavolo, come si dice, ma bisogna imparare ad essere diplomatici, anche se non è nelle vostre corde. Poi è a voi l’ultima parola, naturalmente. Mercurio è d’aiuto, per fortuna e da buone idee e acutezza di giudizio, ma forse il miglior aiuto viene da Venere che è appena entrata nei pesci e da serenità a tutti i nativi, via via che scorre nel segno vostro affine. Puntate sui sentimenti e sugli affetti.

Sagittario ♐

Il settore favorito è quello professionale. Affari e prospettive di lavoro non dovrebbero mancare! Avete Giove per alleato e la fortuna dovrebbe assistervi, ma c’è anche un Marte in gemelli che rema contro la serenità quotidiana, poi, anche Venere si è messa in contrasto con il vostro segno e magari, potete essere vincitori e non sentirsi tali! Venere è signora del vostro animo e magari quando non è in buon aspetto può essere che fa sembrare il mondo un po’ grigio… Voi, buttatevi nello sport e cercate la rivincita sul sentimento… Poi Saturno è sempre positivo, quindi i rapporti collaudati non sono a rischio.

Capricorno ♑

Tutto bene, casa, sentimenti e salute… La maggior parte dei pianeti sono in buon aspetto, ma solo Giove è che rema contro, soprattutto per il settore delle economie e delle scartoffie… Ma siete talmente di buon umore che non ci farete caso più di tanto, poi, probabilmente sono solo ritardi e piccoli disagi, ma sapendo che siete così corretti e precisi di vostro, non credo che Giove possa influire più di tanto, magari non ci saranno tutte queste occasioni, ma voi avete sempre costruito con pazienza e metodo il vostro successo! Ecco, non aspettatevi regali, ma solo per il privato, sarete veramente molto appagati.

Acquario ♒

Con Venere appena entrata nel vostro segno, cosa volete di più. Si comincia dai primi nati per proseguire via lungo i gradi… È una rinascita vera e propria che si verifica quando passa il pianeta dell’amore, ci resetta come un computer, spesso ci fa superare una malattia o un problema che ci affliggeva, risolvendo la situazione. C’è sempre un piccolo miracolo quando passa, tutto si stempera e i problemi si dissolvono. Se poi si allea anche Marte, è sicuro che passerete dei momenti di vera e propria passione, e probabilmente anche Saturno è coinvolto, ma essendo un pianeta serio, se si muove qualcosa sarà più determinante di una semplice avventura! Occhio gli allergici ai legami di lunga durata…

Pesci ♓

La settimana comincia bene, Venere, che è più dolce nel vostro segno, si avvicina, e si muove nell’acquario che vi precede nel cerchio zodiacale. Manca poco e potrete occuparvi solo dell’amore che poi non vi interessa altro! Se siete amati e coccolati, può cadere il mondo che non ve ne accorgete… Ma c’è un Marte che può essere troppo stimolante per qualcuno. È tutto in ordine, voi siate ordinati e non fate nulla di sbagliato, perché tra poco arriva Saturno e bisogna avere tutto a posto per fare bella figura con il pianeta della severità e della maturità. Può essere che questo passaggio di Venere preannuncia un rapporto ancora più forte e che può essere quello di una vita.