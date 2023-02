Sanremo: Amadeus VS le polemiche a Rosa Chemical (VIDEO)

Le settimane che hanno portato alla 73° edizione del Festival di Sanremo, la quarta targata Amadeus, sono state ricche di polemiche, non solo sui social ma anche all’interno dei palazzi istituzionali.

All’interno della Camera, a concentrare la gran parte delle critiche, c’è stato Rosa Chemical, 25enne rapper che debutterà questa sera, sul palco dell’Ariston, con il brano Made in Italy. Le polemiche sono state sollevate dalla deputata, di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, a causa dei temi trattati dal rapper nel suo brano, in cui parla di “sesso, di amore poligamo e di porno su OnlyFans”. Inoltre, la deputata, ha criticato la scelta della Rai di far apparire in diretta tv quello che considera «uno spot al gender fluid».

Amadeus ha avuto modo di rispondere, durante una conferenza stampa, a Maddalena Morgante.

Ecco il video con le parole pronunciate da Amadeus: