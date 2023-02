L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 27 febbraio al 5 marzo

Ariete ♈

Siete al centro di un grande fulcro di energia, che tutti i nativi dovrebbero avvertire, ma soprattutto quelli della prima metà del segno. Venere e Giove sono congiunti da voi e potrebbero essere la causa scatenante di molti fatti interessanti e tutti positivi. Se non vi sentite rinascere in questo periodo e non vedete segni di ripresa, cercate di non sottovalutare neanche il più piccolo segnale. C’è qualcosa di importante che può covare sotto la cenere! Magari può essere solo uno stato d7i benessere che vi darà la carica di affrontare la vita con uno sguardo diverso, più sicuro e determinato. La chiarezza vi può aiutare a fare molto di più, sia nella vita privata che negli affari. La settimana scorsa, poi, c’è stata quella spettacolare congiunzione nel cielo di tre pianeti… Se non c’è stato un chiaro segno…

Toro ♉

Forse avvertite che c’è molto che si sta preparando per voi, lassù tra i pianeti… Tutto si sta spostando in vista del grande arrivo di Giove tra pochissimo… Nel frattempo siete attivi, un po’ meno nervosi, a parte quelli nati nella metà del segno, causa Urano che può destabilizzare più di qualcuno di voi! Calma è la parola d’ordine! Voi, lo siete di natura, ma con Urano non è facile restarlo. Il Sole in pesci, viene in soccorso con la sua energia e la sua carica vitale che è sempre un bel l’aiuto. È possibile che Urano cerchi di destabilizzare quello che poi Giove cercherà di far rinascere, come una fenice, che rinasce dalle proprie ceneri.

Gemelli ♊

C’è la Luna che si congiunge con Marte in questa settimana e questo può essere molto stimolante per molti di voi, può fare da miccia per rompere la routine, che in genere non amate, ma per fare bene, bisogna anche trovare un metodo, ci vuole più studio di strategia. Altrimenti vi perdete in mille cose senza troppi problemi, ma portate a casa solo il vostro divertimento…. Bisogna essere più concreti per concludere il lavoro! Il vostro difetto è che spesso pensate solo a divertirvi e perdete di vista l’aspetto pratico della vostra vita. Ma è quello che alla fine rimane. La curiosità è la molla giusta per fare tante cose, ma poi bisogna pure fare un bilancio finale, ogni tanto!

Cancro 🦀

Cari cancerini, come me, posso dire che le stelle stanno a guardare… Veramente le abbiamo guardate noi, bellissime e in aspetto folgorante e visibilissimo la settimana scorsa. Ma erano tutti in ariete e quindi non erano così interessate a noi del segno del cancro. Per maggiori effetti, dobbiamo aspettare ancora un po’, quando Giove passerà in toro, tra poco… Appunto, a noi è stato un grandissimo piacere guardare… Ma abbiamo fatto poco e niente…. Per fortuna il Sole sta transitando in pesci e questo è un bene per noi, che riceviamo la sua carica vitale. Ma non posso garantire molto, i pianeti più positivi, sono piuttosto indifferenti al nostro segno, quindi, se volete ottenere un buon risultato, dovete essere più sicuri e determinati, quasi aggressivisivi… Ecco questo è il mio consiglio….

Leone 🦁

Spero che stiate sentendo gli effetti del transito estremamente interessante che si sta verificando in ariete, con la triplice congiunzione… Della settimana scorsa, qualche segnale lo dovreste aver captato! A volte sono piccoli dettagli che potrebbero sfuggire, ma un attenta valutazione può essere necessaria per capire come svilupperà la situazione! Attenzione che un transito così buono non si verifica così spesso e conviene tenere gli occhi aperti… Spesso abbiamo più paraocchi che ci occultano le possibilità, anche lo zodiaco in fondo è una scuola, ma bisogna imparare a fare i compiti. Spesso, la fine di un lavoro o di una relazione, può essere molto difficile da spiegare ma poi, quando troviamo qualcosa di diverso e di migliore…. Siamo ben contenti di avere cambiato idea e stato di cose!

Vergine ♍

La settimana comincia un po’ nervosetti… Be, per il linguaggio astrologico, dovrebbe dirsi che siete furibondi, ma la diplomazia si impone…. E devo andare cauto. Ma c’è Marte che non vi calma di certo… È un fattore di nervosismo che può fare la differenza. Ci vuole il doppio dello sforzo e della pazienza…. Ma voi siete così colti e non vi farete travolgere dai nervi… Detestate la maleducazione e quindi sapete fingere che tutto sia andato bene… Ma pure il Sole, transitando nei pesci, non vi è alleato, potrebbe esserci un ritorno di piccoli fastidi, qualche vecchio acciacco che si ripresenta, insomma non una perfetta forma fisica. Voi non fatevi trovare impreparati e allentate le tensioni, l’abilità e l’intelligenza vincono su tutto!

Bilancia ⚖

Avete le idee chiare, i nati negli ultimissimi gradi sono ancora in fase di sviluppo, grazie a Saturno e possono scoprire delle strade nuove che li porteranno veramente lontano dal loro attuale quotidiano. Chissà quanto vi meraviglierete…. Ma così è la vita… Marte e la Luna vi danno idee, carica per fare e le giuste intuizioni per agire, ma quello che manca, probabilmente, è proprio il supporto economico e pratico! Non si può dimenticare che Giove e Venere, che è pure il vostro pianeta, sono in opposizione e quindi non cercate di essere troppo aiutati da qualcuno, per l’astrologia, dovete contare su di voi stessi e con grande abilità di gestione. I soldi, dovrebbero essere pochi e quindi vanno gestiti con oculatezza. Nessuno vi fermerà, ma dovete contare solo su di voi.

Scorpione 🦂

Il passaggio del Sole nel segno dei pesci, per voi è un occasione per prendere delle iniziative. Il Sole rappresenta sempre una grande energia, quindi è la base stessa della vita e può fare la differenza. Adesso per voi è un momento complicato, non è proprio così facile capire come muoversi, anche voi che siete così abili e strateghi, potreste essere confusi e titubanti, causa la complessità dei transiti. Urano è sempre lì… Avete quel dito puntato… E può essere molto fastidioso. Calcolate bene se vi riguarda, è al centro perfetto de toro, quindi è più diretto a chi è nel centro dello scorpione! Il Sole, sarà un buon alleato per rimettersi in gioco e lanciarsi in nuove sfide, che questa è la parola giusta per voi… Amate le sfide…

Sagittario ♐

Meno male che avete due potenti alleati dalla vostra parte, Giove e Venere, che essendo in ariete, vi sono amici. Ma molti altri non collaborano al vostro interesse personale! Per i sentimenti e il successo personale, non ci dovrebbero essere problemi, con questi potenti amici, ma i fastidi e i ritardi o i contrattempi non mancheranno! Marte nei gemelli, si congiungera’, con la Luna e il Sole nei pesci, loro non vi sono di aiuto, ma di intralcio. Quindi, non vi meravigliate se non tutti vi sorrideranno, ma potrebbero esserci notevoli contrattempi da risolvere. Pazienza e buona volontà, vi aiuteranno. Voi, visto che Giove e Venere vi guardano positivi, guardate lontano, oltre la linea dell’orizzonte e vincerete.

Capricorno ♑

L alleato migliore che avete adesso è il Sole. Quindi energia e giusta grinta per affrontare la vita, non vi mancheranno. Poi voi siete forse i più tenaci e testardi dello zodiaco, quindi non saranno due pianeti di traverso a fermare il vostro lavoro! Diciamo che sarete ancora più inflessibili e severi del solito. Avvertite che alcuni intorno a voi, stanno cercando di remare contro, e possono confondere anche alcuni di voi. Basta che contiate solo su di voi, come generalmente fate, ma, a volte, siamo costretti a condividere il proprio lavoro o anche dobbiamo confrontarsi con i colleghi e collaboratori. Non sempre è facile, ecco, in questo momento sarà più difficile trovare un accordo, quindi portate pazienza e troverete la soluzione migliore. Con Giove e Venere in ariete, i soldi e’ meglio che facciate attenzione! Ne girano pochi!

Acquario ♒

Avete un unico intralcio tra i vostri amici pianeti… Urano… Che può scatenare il quadro generale ai nati nella metà del segno, che già sono stati un po’ provati da Saturno, tempo fa…. Uno o due annetti… Chissà… È difficile fare i conti con il tempo… Ma, c’è il duo Giove e Venere che cercheranno di ristorarvi e consolarvi del peso che avete sopportato. Poi la settimana comincia anche con la Luna in gemelli, e Marte che c’era da tempo, quindi si alleano e possono essere un deterrente per nuovi progetti o magari nuovi incontri. Il momento è buono e potrebbe segnare una vera svolta per la vostra vita. Non è il momento di restare chiusi in casa, ci sono tante persone che potrebbero diventare vostre amiche.

Pesci ♓

È il momento del vostro compleanno, quindi è una simbolica rinascita! Farete bene a impegnarvi con i vostri amici e conoscenti, per organizzare una intensa vita sociale. C’è il Sole che vi mette al centro della scena e accende pure i riflettori! Non vi lasciate andare, ma soprattutto non vi lamentate… Che è il vostro peggior difetto… Il lamento. Spesso, anzi praticamente sempre, i nostri fallimenti sono causati da noi, e dalle nostre paure. Per ottenere, bisogna attivarsi, sognare è bello e consolatorio, ma ai fini pratici, serve a ben poco. Il Sole potrebbe essere lo stimolo per reagire positivamente a un periodo di crisi.