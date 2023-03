L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 13 al 19 marzo

Ariete ♈

Dovrebbe essere un momento d’oro. Questo è il quadro astrologico… Giove è nel bel mezzo del segno, diretto e positivo, Venere è all’inizio della terza decade, tra l’altro la Luna sta entrando in sagittario, quindi potrebbe creare delle coincidenze particolari quando farà degli aspetti positivi e molto, sia con Giove che con Venere, quindi attenti pure alle sorprese, che vanno sapute cogliere… Anche Marte è positivo, e da una carica energetica a Venere, il che non guasta…. anzi, ci potrebbero essere anche delle situazioni più interessanti per quanto riguarda il coinvolgimento passionale di molti di voi. Insomma, non fate passare il tempo inutilmente, ricordate che tutto può accadere e specialmente ora!

Toro ♉

Sempre più in attesa… Giove è sempre più vicino…. Ha cominciato la sua corsa finale e si trova a metà precisa del segno dell’Ariete… Quindi si sta preparando un nuovo periodo per voi… Finalmente Saturno è uscito dall acquario e non è più in aspetto di conflitto con voi, e molti finalmente potranno essere più rilassati, che poi è la cosa che più amate…la tranquillità! A molti di voi, Saturno li avrà costretti a decidere su cose e persone, e si sa che spesso decidere di cambiare è doloroso e difficile e richiede un impegno e uno sforzo di volontà! Quando poi sono le circostanze esterne che ce lo impongono, figuriamoci! Ma dopo Saturno, c’è sempre un periodo in cui si può fare la scoperta che in fondo quello sforzo che abbiamo sostenuto non è stato inutile. Anche la maturità e la consapevolezza hanno un prezzo.

Gemelli ♊

La settimana dovrebbe essere ancora molto buona, ma comincia il transito difficile di Saturno, che sicuramente può essere molto destabilizzante per alcuni di voi. È appena entrato, si trova al primo grado del segno dei pesci, e può già far sentire il suo effetto ai primissimi nati nel segno! Pronti a fare quello che vorrà il pianeta della consapevolezza e della verità. Spesso non sarà facile accettare il suo modo di fare… ma è meglio che ci si adatti. I suoi sono insegnamenti a volte duri, ma poi, quello che resta è più vero. Comunque, al momento è un discorso solo per alcuni, la stragrande maggioranza di voi, gode ancora di un bel momento, grazie a Giove e Venere che sono sempre in ariete, i nati nella terza decade sono i più favoriti, con questo Marte, che può regalare dei momenti travolgenti a molti di voi!

Cancro 🦀

È un momento di passaggio per noi del segno della Luna… Siamo usciti da un weekend un po’ magico, grazie alla Luna in scorpione che ha intensificato la nostra percezione extrasensoriale durante il suo transito… Chissà cosa abbiamo intuito… ma è molto importante ascoltare il nostro pensiero profondo, ci può aiutare anche nei momenti difficili… Per tornare sulla terra, che poco ci attrae, chi ha pianeti coinvolti con Giove e Venere, può essere fiducioso e investire nella vita, gli altri, è meglio che aspettano il passaggio di Giove in toro, che sarà in aspetto positivo per noi. Ma c’è un grande cambiamento da annunciare, che potrebbe avere degli effetti importanti per tutti, ed è l’entrata di Saturno nel segno dei pesci! Questo per molti, sarà un vero sostegno per costruire qualcosa di più profondo e duraturo, come è nello spirito del pianeta.

Leone 🦁

Potete ancora godere della protezione dei pianeti in ariete, che vi permettono di avere un grande campo di azione, permettendo di creare nuove opportunità di lavoro e di affermazione personale. Approfittatene, perché quando Giove passerà in toro, non sarà così favorevole come adesso. La buona notizia è che finalmente Saturno è uscito dal segno vostro opposto e quindi non vi costringe più a fare scelte e cambiamenti che non volete fare! Quello che avete sostenuto è stato un vero e proprio esame… Forse avete imparato a fare da soli e questo può essere un bene, tutto sommato. Voi amate circondarvi di collaboratori, retaggio simbolico della Corte… che idealmente ogni leone vorrebbe intorno a sé. Ma se avere cortigiani può abbellire la vita, non è così facile sceglierli fidati e capaci… spesso sono solo superflui, nella migliore delle ipotesi! Sono sicuro che Saturno vi avrà assottigliato il loro numero, costringendovi a contare di più su voi stessi!

Vergine ♍

Insomma, una settimana in cui dovrete fare delle scelte… Magari non tutte volute… Ma pazienza… Bisogna essere docili e concilianti per assestamento… C’è un evento importante che dovete sapere, è appena entrato Saturno in pesci e quindi è opposto al vostro segno. Adesso è a mezzo grado… Quindi proprio i primissimi nativi possono avvertire qualcosa di più… Ma è bene che lo sappiate, e soprattutto che lo teniate presente! Ci potrebbero essere dei cambiamenti più subiti che voluti, ma il mio consiglio è di non fare resistenza. Sono cicli che la vita riserva a tutti e essere pazienti è la cosa più sensata che si possa fare! Adeguatevi e regolatevi… I nati nella metà del segno, sono stimolati da Urano, che fortunatamente è positivo, quindi può essere un bel l’aiuto nelle retrovie, per le munizioni!

Bilancia ⚖

Potete contare solo su voi stessi e sulla eventuale grinta che sosterrà soprattutto i nati nella terza decade… Che saranno molto impegnati, con questo Marte bellicoso e una Venere che potrebbe non essere in perfetta sintonia con i vostri tempi… Adesso non avete più l’appoggio potente di Saturno, quindi avete delle truppe un po’ sguarnite… Dovete essere più diplomatici e accomodanti, se volete giocare d’anticipo. Preparate un negoziato e vi troverete avvantaggiati sul tempo! Al momento, secondo lo zodiaco, avete pochi soldi e pochissimi alleati, quindi dovete solo trovare una soluzione diplomatica e non potete fare battaglie contro nessuno! E voi, furbescamente, sedetevi per primi al tavolo della pace. Sarete in grado di parlare per primi… E ricordate che senza soldi non si canta messa…

Scorpione 🦂

Carissimi, c’è una grande novità. Saturno da grande ostacolo è diventato un potente alleato! È appena entrato nel segno dei pesci e quindi sarà avvertito nel suo potente influsso, soprattutto dai nati nei primissimi giorni dello scorpione. Questo segnerà un periodo di grande trasformazione per tutti, ma saranno favorite solo le iniziative per il lungo periodo, ciò che dura nel tempo, non flirt o incontri effimeri, ma solidi rapporti e soprattutto matrimoni… Quindi, non prendete sotto gamba le avventure, ma dovete essere pronti a gettare l’ancora! Ecco il messaggio di Saturno. Poi c’è sempre Urano che dal toro cerca di destabilizzare i nati della parte centrale del segno, quindi il mio consiglio è di guardare con attenzione ai troppi segnali che avvertite, perché non tutti vanno seguiti! Voi avete un fiuto pressoché infallibile ed è bene che stiate allerta.

Sagittario ♐

La Luna è appena arrivata e facendo aspetti molto positivi con Giove e Venere, dovrebbe esserci una grande ventata di belle novità… Buone notizie, incontri interessanti e particolari, forse anche determinanti per cambiare la vostra vita, e dargli un punto di riferimento più stabile. Approfittatene con intelligenza, perché tra poco, sia Venere che Giove lasceranno la posizione di favore nei vostri confronti e quindi potreste perdere delle occasioni. Il vostro difetto è che avete dei facili entusiasmi, ma che si esauriscono altrettanto facilmente… Per costruire bene, ci vogliono delle buone fondamenta, altrimenti tutto può cadere facilmente. Poi i nati nella terza decade, devono fare più attenzione di tutti, avendo questo Marte in opposizione che può facilmente innervosire… Voce dal sen fuggita… Attenti alle parole.

Capricorno ♑

I pianeti in ariete sono sempre un ostacolo, soprattutto in campo economico e professionale. Per fortuna vostra, si tratta di aspettare un pochino, che a breve la situazione cambierà completamente, con il passaggio di Giove e Venere in toro. Urano è sempre a favore ma tanto voi non amate i cambiamenti, quindi serve a poco… Magari vi può suggerire degli escamotage per trovare una soluzione per qualche problema…. Ma sarà una cosa insolita per voi… Ma la buona notizia è che Saturno si è messo in una posizione molto favorevole per voi e quindi ci sarà un periodo della vostra vita molto importante e costruttivo. Sarete supportati e proprio in quello che più amate… I rapporti seri, le iniziative vere, serie e sicure, non cose passeggere o peggio inconsistenti e vane. Tutto diventerà più solido e sicuro, e prenderà un senso profondo e importante nella vostra vita.

Acquario ♒

L aria è diventata più primaverile e sicuramente più leggera… Saturno è uscito dal vostro segno e ha lasciato dietro di sé un numero imprecisato di capelli bianchi e di conti dal dentista… Ho fatto i due esempi più banali, ma efficaci! Il momento è buono, ci sono i pianeti che in ariete vi offrono una buona protezione, Giove e Venere, che dovreste avvertire, poi c’è anche Marte, che sostiene soprattutto i nati nella terza decade, che sono super attivi e competitivi… Poi la Luna è appena arrivata in sagittario e può fare la differenza, facendo accadere o favorendo, nuovi incontri e più indovinati! Siete pronti per una ripartenza in grande stile, avete superato il transito di Saturno e quindi siete profondamente cambiati e sapete valutare meglio tutto e tutti!

Pesci ♓

Carissimi pesci, siamo dello stesso elemento, l’acqua e quindi molto simili e affini! La grande notizia, che non tutti troveranno piacevole, è l’entrata di Saturno nel vostro segno… Lo so bene che per alcuni, sarà un problema, perché se non sappiamo accettare il tempo che passa, potrebbe diventare un problema serio, ma se sappiamo fare tesoro di questo insegnamento e cerchiamo di accettare anche certi cambiamenti che la vita impone… il transito del pianeta può essere un libro di insegnamento, inevitabile come tutto quello che accade al di fuori della nostra volontà! Per il momento riguarda i nati nel primo giorno… poi pian piano andrà avanti… Tra poco, Venere e Giove passeranno in toro e lì ci saranno anche più facilitazioni per poter giocare con le circostanze e cercare di girarle di più a nostro favore. Se avete un rapporto, sappiate che ora non si scherza più e Saturno pretende che siate seri e fedeli…