Istituzioni Ue, realtà virtuale e (non solo) giovani: iniziativa Aidr domenica 19 al St. Patrick’s Weekend

Appuntamento a Roma al Ragusa Off, dalle ore 17 alle 20: ingresso libero. Incontro sul territorio con i cittadini per l’Anno europeo delle competenze.

Esperienza immersiva con la realtà virtuale, nella giornata di domenica 19 marzo, nell’ambito del St. Patrick’s Weekend 2023. Dalle ore 17 alle 20, infatti, presso il Ragusa Off (ex deposito Atac, via Tuscolana 179), sarà possibile conoscere gratuitamente le istituzioni europee attraverso la realtà virtuale.

Si tratta del primo incontro territoriale nazionale promosso dall’associazione Aidr (Associazione italian digital revolution, www.aidr.it) e il partner tecnologico Noema, in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, nell’ambito delle iniziative organizzate nell’Anno europeo delle competenze.

I cittadini potranno così testare i nuovi strumenti approfondendo i temi dell’immersività, analizzando le differenze tra le tecnologie, e il loro utilizzo.